

Творці української незалежності П’ять історій з життя надзвичайних людей

Автор: Марія Степанюк, журналіст, оглядач

Сьогодні Україна відзначає свій 32-й День Незалежності. Цей день особливий для кожного українця, адже цього очікували, по суті, не одне покоління наших предків. Протягом XX століття в Україні п’ять разів проголошували незалежність, та лише спроба у 1991 році виявилася вдалою.

Ми маємо багато видатних людей, які щиро любили й люблять Україну. Вони боролися за саму ідею самостійної незалежної України, інколи проти не лише зовнішніх ворогів, а й часто – внутрішніх. Але до останнього не здавалися.

Факти ICTV підготували п’ять історій про борців та творців незалежності України, ким вони були, чим захоплювалися, що про них говорили сучасники, а також думки істориків про їхній внесок в нашу незалежність.











МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ

Миколу Міхновського вважають першим ідеологом українського націоналізму, а його праця Самостійна Україна стала справжнім маніфестом українського самостійництва.

Він ніколи не мав реальної влади, але ще понад сотню років тому виступав за автокефалію православної церкви України, закликав не дати зросійщити українську націю та переконував на необхідності створення власної армії. А ще – створив проєкт Конституції України.

Міхновський вважав, що головна причина нещасть нашої нації – брак націоналізму серед ширшого її загалу.









МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

Михайла Грушевського передусім знають як визначного історика й автора багатотомної праці Історія України-Руси. На його діяльність припадає й оголошення ІІІ Універсалу, яким Україна проголошувалася Українською Народною Республікою.

Праця Грушевського була під забороною у царській, радянській та й нинішній Росії, адже озвучена в ній правда про становлення України руйнувала багатовікову пропаганду РФ. У своїй праці Грушевський довів, що Русь – це Україна.

Вже тоді великий історик попереджав народ України: Будь-які окупанти забирають батьківщину, коли не зустрічають спротиву нації.











СИМОН ПЕТЛЮРА

Постать Симона Петлюри – одна з тих, які знаменують початок Української держави. Він був головним отаманом військ Української Народної Республіки, а згодом головою Директорії УНР.

Окрім політики, Петлюра дуже любив мистецтво, був маститим журналістом і критиком. Саме завдяки йому світ почув композицію Щедрика Миколи Леонтовича та полюбив цей твір.

За життя та після вбивства видатного українця Росія намагалася спаплюжити його ім’я. Навіть досі пропагандисти в РФ вигадують про нього різні нісенітниці та ліплять наративи про “жахливих” петлюрівців.











СТЕПАН БАНДЕРА

Степан Бандера – один із найвизначніших борців за незалежність України у XX столітті. Він був ідеологічним лідером Організації Українських Націоналістів.

Саме з ініціативи ОУН під проводом Бандери у 1941 році було проголошено Акт відновлення Української Держави – це подія, що мала велике значення в історії українського народу.

Бандера був не солдатом, а борцем. Сучасники казали, що від нього била невичерпна енергія та фантастична сила. Провідник ОУН у нашій історії – непересічна постать, яка вкрай незручна для російських окупантів навіть зараз.











В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ

Саме В’ячеслав Чорновіл ініціював проголошення Декларації про державний суверенітет та Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

КДБісти називали його “неугомонным”, а сам він у 1960-х тонко тролив радянську систему та ніколи не здавав на допитах друзів.

Його було обрано гетьманом українського козацтва, але на перших президентських виборах 1991 року в Україні він програв тодішньому президенту. Тоді Чорновіл сказав: Програв не я. Програла Україна.