ХРОНОЛОГІЯ
чотирьох років війни
2022
24 лютого
Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Знищення десанту в Гостомелі. Спроба армії РФ миттєво захопити Київ зазнала невдачі.
24 лютого – 2 березня
Перший тиждень війни. Армія
РФ частково окупувала Київ-
ську, Сумську, Чернігівську,
Запорізьку, Харківську, Хер-
сонську області. Зокрема,
ворог захопив Херсон, Мелі-
тополь, Бердянськ та багато
інших міст. ЗСУ вдалося від-
стояти Київ, Чернігів, Харків,
Миколаїв та Одесу.
24 лютого
Володимир Зеленський підпи-
сав офіційну заявку на член-
ство України в ЄС. Це вели-
кий крок України на шляху до
євроінтеграції.
25 лютого
Зеленський, Єрмак, Шмигаль
та Арахамія біля ОП – “Ми всі
тут”. Президент у відео пока-
зав, що влада залишається у
Києві, а Україна боротиметь-
ся до кінця.
Маріуполь – у повному ото-
ченні. Героїчна оборона за-
блокованого міста тривала 82
дні, до 20 травня. За офіційно
підтвердженими даними,
більш ніж 20 тис. його меш-
канців загинуло.
9 березня
Російський авіаудар по лікар-
ні в Маріуполі. Зруйновано
пологовий будинок, дитяче
відділення і терапію.
16 березня
Один з найбільших воєнних
злочинів Росії – авіаудар по
драмтеатру в Маріуполі. Бу-
дівля була прихистком для
понад 1 тис. людей. Загинуло
близько 600.
2 квітня
Звільнення Київської області –
світ дізнався про жахливі воєнні
злочини російських солдатів, зо-
крема про масові зґвалтування,
катування та вбивства мирних
українців у Бучі.
13 квітня
Флагман Чорноморського
флоту РФ – ракетний крейсер
Москва був знищений з укра-
їнського комплексу Нептун.
Вперше Україна здобула пе-
ремогу на морі.
Крейсер Москва
характеристики
Спущений на воду
в Миколаєві у 1979 році,
введений в експлуатацію
у 1983-му
Довжина: 186,4 м
Ширина: 20,8 м
Осадка: 8,4 м
Водотоннажність: 11,5 тис. тонн
Максимальна швидкість: 32 вузли
Автономність по провіанту: 30 діб
Екіпаж: 510 осіб
Озброєння:
• 1 артустановка АК-130
• 6 зенітно-ракетних АК-630
• 8 пускових установок ПКР П-1000 Вулкан
• 8 ЗРК С-300Ф
• 2 ЗРК Оса-МА
• 2 530-мм торпедні апарати
• 1 вертоліт Ка-27 на палубі
18 квітня
Росія розпочала битву за
Донбас. План-мінімум: вийти
на адмінкордони Донецької та
Луганської областей.
26 квітня
Перша зустріч у форматі
Рамштайн за участі міністрів
оборони країн-учасниць. Щомі-
сячні засідання групи започат-
кували створення антиросій-
ської коаліції з понад 50 країн. У
форматі Рамштайну створено
низку коаліцій: авіаційна, ППО,
танкова, артилерійська, ІТ-коа-
ліція та коаліція з посилення
безпеки Чорного моря.
8–13 травня
Розгром росіян під Білогорів-
кою під час спроби форсу-
вання Сіверського Дінця на
Луганщині. Знищено близько
80 одиниць російської техні-
ки. Зламано плани ворога
швидко вийти на адмінкордо-
ни Донецької і Луганської об-
ластей.
16 травня
Після 86-денної оборони Маріу-
поля його захисники отримали
наказ про припинення опору
задля збереження життя особо-
вого складу. Українські бійці
скували значні сили росіян і не
дали перекинути їх на інші ді-
лянки фронту.
23 травня
В Україну прибули перші аме-
риканські РСЗВ HIMARS. ЗСУ
переходять до нової тактики –
підриву логістики ворога на
відстані до 80 км від лінії
фронту. Масово знищуються
склади боєприпасів, командні
штаби, мости та жива сила
ворога. Ця тактика мала вирі-
шальне значення для подаль-
шого звільнення Херсону в
листопаді.
HIMARS
характеристики
Екіпаж: 3 людини
Ракети:
Від 6 до 12 М30/М31
• дальність ураження до 80 км, бойова частина 90 кг
або 1-2 MGM-140 ATACMS
• дальність ураження – до 300 км, бойова частина 227–560 кг
острів Зміїний
як гнали окупантів
24.02.2022
окуповано
126
днів під окупацією
30.06.2022
звільнено
На острові та навколо нього
знищено близько 30 одиниць
техніки окупантів. Із них:
• ЗРК Панцир С1 – 4 шт
• ЗРК Тор – 2 шт
• РСЗВ Град – 1 шт
• Крейсер «Москва»
• Буксир «Василий Бех»
• Десантний катер «Серна»
• Гелікоптер Мі-8 – 1 шт
Загальні втрати окупантів
на Зміїному оцінюються у
$915 000 000
3 липня
Російські війська захопили Ли-
сичанськ. Майже вся Луганщина
опинилась під окупацією. Проте
для росіян захоплення міста стало
пірровою перемогою – їхні сили
були виснажені і вони перейшли
до оборони по всій лінії фронту.
22 липня
Підписання зернової угоди, яка
частково розблокувала морський
експорт українського зерна.
ніч на 29 липня
Масове вбивство росіянами україн-
ських військовополонених у таборі в
Оленівці. Внаслідок влаштованого оку-
пантами вибуху загинули близько 50
полонених, понад 130 було поранено.
9 серпня
Вибухи на авіабазі Саки у тимчасово
окупованому Криму. Перший резо-
нансний удар ЗСУ по військових
об’єктах в окупованому Криму.
6 вересня
Початок Харківського контрнаступу.
У перші дні звільнено близько 6 тис.
кв. км території України і майже всю
Харківську область.
15 вересня
Виявлено масове поховання біля
звільненого міста Ізюм. Абсолютна
більшість зі знайдених 450 тіл були
цивільними і мали ознаки насильниць-
кої смерті та сліди катувань.
21 вересня
Початок мобілізації в Росії. Початок пе-
ретворення війни на позиційну через
паритет у живій силі.
Україна провела найбільший обмін по-
лоненими. Серед 215 осіб, звільнених з
російського полону, 188 – захисники
Маріуполя.
23 вересня – 3 жовтня
Спроба Володимира Путіна анексува-
ти Херсонську, Запорізьку, Донецьку
та Луганську області. Для цього було
терміново проведено незаконні
псевдореферендуми, а їхні нелегіти-
мні підсумки було затверджено Держ-
думою РФ.
8 жовтня
Вибух на Кримському мосту. Обвали-
лись дві напівсекції автомобільної ча-
стини мосту і було пошкоджено заліз-
ничну колію. ЗСУ вдалося пошкодити
символ російської окупації Криму, який
вважався росіянами незнищенним.
Кримський міст
як по ньому били
04.08.2023
атака на міст надводними
та авіаційними дронами
08.10.2022
зруйновано два
автомобільні прольоти
та пошкоджено
залізничний
17.07.2023
пошкоджено
прольоти.
РФ виходить із зернової
ініціативи
12.08.2023
атака на міст
ракетами.
Окупанти повідомляють
про роботу ППО
10 жовтня
Початок масованих ракетних ударів по об’єктах української енергетики. Ці та наступні удари призвели до дефіциту в енергосистемі України та відключень електроенергії по всій країні.
Цього дня центр Києва зазнав найбільшої кількості ракетних ударів.
Масовані обстріли
хронологія
12 жовтня
Генасамблея ООН підтримала резолюцію про невизнання російських псевдореферендумів та спроби Кремля анексувати території України.
17 жовтня
Перша масштабна атака іранських
дронів-камікадзе на Київ.
Дрон-камікадзе Shahed-136/Герань-2
характеристики
Заявлена дальність польоту: до 2500км
(реальна дальність польоту до 1600 км)
Швидкість: 185 км/год
Вага: 200 кг
Довжина: 3,5 м
Розмах крил: 2,5 м
Боєголовка: в носовій частині
Запуск: зі спеціальної платформи
Головна частина може
нести до 50 кг вибухівки
Середина жовтня
Активізація битви за Бахмут. У боях
за місто Росія втратила понад 60
тис. військових. Росіяни застосову-
ють тактику “м’ясних штурмів”, коли
основною штурмовою силою стають
нещодавні в’язні російських тюрем
та щойно мобілізовані росіяни без
військового досвіду.
11 листопада
ЗСУ звільнили Херсон —
єдиний обласний центр, який
вдалося захопити російським
військам після початку повно-
масштабного вторгнення.
23 листопада
Найбільший удар РФ по енергетичній
інфраструктурі України. Випущено
близько 70 ракет, уперше в україн-
ській історії аварійно відключилися
від мережі всі чотири українські
АЕС, а міста на багато годин залишились без світла.
5 грудня
Удар по російському аеродрому Ен-
гельс у Саратовській області.
Перший випадок атаки військових
об’єктів у глибокому тилу РФ.
21 грудня
Президент України Володимир Зелен-
ський вперше від початку масштабно-
го вторгнення побував за кордоном.
Він відвідав США, де зустрівся з Джо
Байденом і виступив з яскравою про-
мовою у Конгресі США.
2023
18 січня
Авіакатастрофа гелікоптера
ДСНС у Броварах. Гвинтокрил
впав на дитячий садочок, загину-
ло 14 осіб, зокрема одна дитина.
Серед загиблих — керівництво
МВС, зокрема міністр внутрішніх
справ Денис Монастирський.
25 січня
Російські війська захопили Соледар
— перше місто, яке вдалось окупува-
ти ворогу з часів окупації Лисичан-
ська у липні 2022 року
10-13 лютого
Масштабний розгром російських
військ під Вугледаром. Знищена
елітна 155 бригада морської
піхоти з Владивостока.
20 лютого
Несподіваний візит президента США
Джо Байдена до Києва. Востаннє
американський лідер був в Україні 15
років тому. Байден запевнив Україну
в підтримці й заявив, що Путін поми-
лився у своїх розрахунках: “Рік
потому Київ стоїть. Україна стоїть.
Демократія стоїть. Американці з
вами, весь світ з вами”.
3 травня
Кремль зазнав атаки дронами.
Перший дрон-камікадзе уразив Се-
натський палац, другий вибухнув над
Кремлем.
22 травня
Бійці Російського добровольчого
корпусу (РДК) та легіону Свобода
Росії прорвали державний кордон РФ
з Україною та провели рейд вглиб
Бєлгородської області. За два тижні
вони прорвуть російський кордон
вдруге.
2023
Легіон Свобода Росії
рейд добровольчого корпусу
у Бєлгородську область
6 червня
Підрив росіянами Каховської ГЕС.
Було підтоплено близько 80 населе-
них пунктів. Лише в окупованих
Олешках кількість загиблих може об-
числюватися сотнями.
Каховська ГЕС
наслідки підриву
8 червня
Початок літнього контрнасту-
пу ЗСУ. Планувалось перері-
зати Росії сухопутне сполу-
чення з окупованим Кримом.
Втім, через щільність мінних
полів вдалося досягти лише
локальних успіхів на окремих
ділянках фронту.
24 червня
24 червня – Бунт Пригожина. Наочно
продемонстрував слабкість влади
Путіна та неготовність військових
його захищати. Бунт закінчився
нічим, Пригожин відвів свої війська
від Москви, а за кілька місяців був
вбитий.
22 вересня
ЗСУ суттєво пошкодили
штаб Чорноморського флоту
РФ у Севастополі.
5 жовтня
Ракетний удар по кафе в селі Гроза.
Загинуло 59 людей. Це майже 20%
чисельності громади.
з 10 жовтня
Російські окупанти починають
масований наступ в районі
Авдіївки та намагаються ото-
чити місто з півдня та півночі.
2024
2 січня
Новорічний обстріл Києва.
Над столицею збито більше
60 російських ракет.
13 січня
Під час масованого об-
стрілу України ППО вивела
з ладу 20 ворожих ракет
за допомогою РЕБ.
15 січня
Українські військові
збили над Азовським
морем російський літак
А-50 та повітряний ко-
мандний пункт Іл-22.
18 січня
Нафтобазу в Санкт-Петербур-
зі атакував український безпілотник.
24 січня
У Бєлгородській області впав росій-
ський військово-транспортний літак
Іл-76. Літак перевозив ракети до ЗРК
С-300. Росія запустила ІПСО, що на-
чебто на борту перебували україн-
ські військовополонені. Жодних
фактів на підтвердження цього не
було надано.
7 лютого
Масований обстріл України, 5
загиблих (4 в Києві та 1 в Ми-
колаєві). Збито 29 ракет,
серед яких північнокорейська
KN-23, і 15 Shahed-131/136.
Росія вперше застосувала
протикорабельну гіперзвуко-
ву крилату ракету 3М22
Циркон.
8 лютого
Зеленський звільнив головнокоман-
дувача ЗСУ Валерія Залужного і при-
значив на його місце Олександра
Сирського.
З російського полону повернули 100
українських військових.
13 лютого
Олександр Сирський заявив,
що українські війська пере-
йшли до оборонних дій.
14 лютого
Українські безпілотні надводні апа-
рати потопили російський великий
десантний корабель Цезар Куніков у
Чорному морі.
13 березня
безпілотники атакували одразу три
нафтопереробних заводи – у Рязані,
Кстово та Кіришах. Впродовж року
Рязанський НПЗ неодноразово ставав
ціллю для ударів БпЛА.
24 квітня
Джо Байден підписав закон про виділення
Україні $61 млрд. Майже піврічна
затримка із наданням допомоги не
призвела до обвалу фронту, але сприяла
повзучому наступу РФ
10 травня
Розпочався наступ військ РФ на півночі
Харківщини, який зазнав невдачі.
Росіянам вдалося просунутись вглиб
української території на менше, ніж 10 км
8 липня
Ракетний удар по Охматдиту. В цей час в
лікарні перебувало 627 дітей, восьмеро із
них зазнали поранень, а двоє дорослих
загинули
Липень
Україна отримала першу партію
винищувачів F-16. Літаки Київ просив ще з
2022 року. Поява F-16 не змінила
ситуацію на фронті, проте вони виявились
ефективними під час масованих ракетних
атак РФ
6 серпня
Розпочався наступ ЗСУ в Курській області
РФ. Впродовж першого тижня Сили
Оборони захопили близько 1 тис. кв. км
території ворога та місто Суджу
14 серпня
Найбільша атака на військові аеродроми
РФ. Далекобійні дрони завдали удару
одразу по 4 летовищам
24 серпня
Україна вперше застосувала ракету-дрон
власного виробництва — Паляниця
1 вересня
Наймасштабніша атака дронів по
території РФ. Атаковано 16 регіонів.
Росіяни заявили про збиття 158
безпілотників
3 вересня
Удар балістичними ракетами по Інституту
зв’язку в Полтаві. Всього загинуло 59 людей
2 жовтня
Підрозділи ЗСУ вийшли з Вугледара
Донецької області
Листопад
США дозволили Україні бити
американськими далекобійними
ракетами вглиб РФ
21 листопада
РФ вдарила по Дніпру
міжконтинентальною балістичною
ракетою Орешник
Грудень
Військові КНДР у Курській області. Всього
до РФ прибуло 12 тис. військових. Менш
ніж за місяць боїв загинуло або було
поранено 3800 північнокорейців
Грудень
13 масованих атак на українську
енергетику здійснила Росія протягом
2024 року
2025
1 січня
Атака безпілотника на урядовий квартал
Києва. Внаслідок падіння уламків загинуло
двоє людей, було пошкоджено численні
пам’ятки архітектури, зокрема головну
будівлю НБУ
8 січня
Росія скинула дві керовані авіабомби
ФАБ-500 по Запоріжжю. 13 людей
загинуло
14 лютого
Мюнхенська промова віцепрезидента США Джей Ді Венса. Жорстка критика ЄС та розворот американської політики в бік ізоляціонізму
18 лютого
Переговори США та РФ у Саудівській Аравії щодо миру в Україні не принесли жодних практичних результатів, проте вивели Росію з міжнародної ізоляції
28 лютого
Візит Володимира Зеленського до Білого дому завершився публічним конфліктом із Дональдом Трампом. Угоду про корисні копалини між США та Україною не підписали
5 березня
Адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими з Україною. На фронті ЗСУ просунулися під Торецьком і Покровськом
11 березня
Переговори делегацій України та США в Джидді. Вашингтон відновив безпекову допомогу, Київ погодився на 30-денне припинення вогню за умови взаємності з боку РФ
16 березня
ЗСУ відступили майже з усієї території Курської області РФ, утримавши лише невелику ділянку біля кордону
23 березня
У Ер-Ріяді США та Україна обговорили мораторій на далекобійні удари та можливе припинення вогню в Чорному морі
4 квітня
Росія вдарила ракетою Іскандер-М по Кривому Рогу. Загинули 20 людей, серед них 9 дітей
13 квітня
Подвійний ракетний удар РФ по центру Сум. Загинули 35 людей, 117 отримали поранення
1 травня
Україна і США підписали угоду про спільний видобуток корисних копалин. Згодом її ратифікували
7 травня
Українські дрони атакували авіабази та оборонні підприємства в Росії, зокрема аеродром Шайковка, де базуються літаки Ту-22М3 і зберігаються ракети Х-22, а також авіабазу Кубинка, де базуються літаки Су-27 та МіГ-29
16 травня
Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі. Сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Це перші прямі переговори між Україною та Росією за понад три роки
1 червня
СБУ провела операцію Павутина проти стратегічної авіації РФ. Уражено чотири військові аеродроми з бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-22М3 та літаками А-50. За даними СБУ, було застосовано 117 БПЛА, уражено 41 літак
2 червня
Другий раунд переговорів у Стамбулі. Україна й РФ домовилися про обмін важкопоранених, молодих військових і тіл загиблих
3 червня
Україна атакувала Кримський міст. За даними силовиків, споруда зазнала критичних пошкоджень
17 червня
Масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні. У Києві загинули 28 людей, ще понад 130 — поранені
15 серпня
Саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі (США). Трамп публічно натякнув на можливі територіальні поступки України
18 серпня
Очільник Міноборони Денис Шмигаль підтвердив запуск серійного виробництва української ракети Фламінго, дальність якої перевищує 3000 км
21 жовтня
ЗСУ уразили Брянський хімічний завод. Удар було здійснено, зокрема, ракетами Storm Shadow, які подолали російську систему ППО
15 грудня
СБУ повідомила про ураження підводного човна класу Варшавянка в порту Новоросійська. Вперше були застосовані підводні дрони Sub Sea Baby
23 грудня
Українські військові вийшли з Сіверська на Донеччині, щоб зберегти життя бійців. Росія мала перевагу в техніці та живій силі й продовжувала наступ
2026
8 січня
РФ здійснила серію ракетних і дронових атак по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. По Львівщині вдарили ракетою Орєшнік
17 січня
Нічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі України. Частина Київщини залишилася без світла. Пошкоджено об’єкти газової інфраструктури
23–24 січня
В Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо можливих шляхів завершення війни
24 січня
Одна з наймасштабніших повітряних атак РФ: 396 засобів ураження — ракети різних типів і сотні дронів. Без світла залишилися понад 88 тисяч будинків, тисячі — без опалення. Значні руйнування зафіксовано також у Харкові, на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині
Січень
Січень став для України найскладнішим місяцем із точки зору відключень світла, опалення та води. За даними Кабміну, склалася найгірша ситуація з листопада 2022 року. Мороз сягав –18…–20 °C. У частині будинків Києва тепло зникло з 9 січня
4–5 лютого
Новий раунд переговорів делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі. Вдалося погодити перший у 2026 році обмін полоненими та повернути 150 військових і 7 цивільних українців
7 лютого
Росія запустила по Україні 408 дронів і 39 ракет, зокрема Циркон, Х-101 і Калібр. ППО збила або подавила 406 цілей. Основний удар припав на західні області. Пошкоджено ключові підстанції та лінії електропередач. Бурштинська ТЕС після ударів зупинила роботу
2024
24 квітня
Джо Байден підписав закон про виділення Україні $61 млрд. Майже піврічна затримка із наданням допомоги не призвела до обвалу фронту, але сприяла повзучому наступу РФ
8 липня
Ракетний удар по Охматдиту. В цей час в лікарні перебувало 627 дітей, восьмеро із них зазнали поранень, а двоє дорослих загинули
6 серпня
Розпочався наступ ЗСУ в Курській області РФ. Впродовж першого тижня Сили Оборони захопили близько 1 тис. кв. км території ворога та місто Суджу
24 серпня
Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва — Паляниця
3 вересня
Удар балістичними ракетами по Інституту зв’язку в Полтаві. Всього загинуло 59 людей
2 жовтня
Підрозділи ЗСУ вийшли з Вугледара Донецької області
21 листопада
РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою Орешник
Грудень
13 масованих атак на українську енергетику здійснила Росія протягом 2024 року
2025
8 січня
Росія скинула дві керовані авіабомби ФАБ-500 по Запоріжжю. 13 людей загинуло
18 лютого
Переговори США та РФ у Саудівській Аравії щодо миру в Україні не принесли жодних практичних результатів, проте вивели Росію з міжнародної ізоляції
5 березня
Адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими з Україною. На фронті ЗСУ просунулися під Торецьком і Покровськом
16 березня
ЗСУ відступили майже з усієї території Курської області РФ, утримавши лише невелику ділянку біля кордону
4 квітня
Росія вдарила ракетою Іскандер-М по Кривому Рогу. Загинули 20 людей, серед них 9 дітей
1 травня
Україна і США підписали угоду про спільний видобуток корисних копалин. Згодом її ратифікували
16 травня
Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі. Сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Це перші прямі переговори між Україною та Росією за понад три роки
2 червня
Другий раунд переговорів у Стамбулі. Україна й РФ домовилися про обмін важкопоранених, молодих військових і тіл загиблих
17 червня
Масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні. У Києві загинули 28 людей, ще понад 130 — поранені
18 серпня
Очільник Міноборони Денис Шмигаль підтвердив запуск серійного виробництва української ракети Фламінго, дальність якої перевищує 3000 км
15 грудня
СБУ повідомила про ураження підводного човна класу Варшавянка в порту Новоросійська. Вперше були застосовані підводні дрони Sub Sea Baby
2026
8 січня
РФ здійснила серію ракетних і дронових атак по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. По Львівщині вдарили ракетою Орєшнік
23–24 січня
В Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо можливих шляхів завершення війни
Січень
Січень став для України найскладнішим місяцем із точки зору відключень світла, опалення та води. За даними Кабміну, склалася найгірша ситуація з листопада 2022 року. Мороз сягав –18…–20 °C. У частині будинків Києва тепло зникло з 9 січня
7 лютого
Росія запустила по Україні 408 дронів і 39 ракет, зокрема Циркон, Х-101 і Калібр. ППО збила або подавила 406 цілей. Основний удар припав на західні області. Пошкоджено ключові підстанції та лінії електропередач. Бурштинська ТЕС після ударів зупинила роботу
8 червня
Початок літнього контрнасту-
пу ЗСУ. Планувалось перері-
зати Росії сухопутне сполу-
чення з окупованим Кримом.
Втім, через щільність мінних
полів вдалося досягти лише
локальних успіхів на окремих
ділянках фронту.
22 вересня
ЗСУ суттєво пошкодили
штаб Чорноморського флоту
РФ у Севастополі.
з 10 жовтня
Російські окупанти починають
масований наступ в районі
Авдіївки та намагаються ото–
чити місто з півдня та півночі.
13 січня
Під час масованого об–
стрілу України ППО вивела
з ладу 20 ворожих ракет
за допомогою РЕБ.
18 січня
Нафтобазу в Санкт-Петербур-
зі атакував український безпілотник.
7 лютого
Масований обстріл України, 5
загиблих (4 в Києві та 1 в Ми–
колаєві). Збито 29 ракет,
серед яких північнокорейська
KN-23, і 15 Shahed-131/136.
Росія вперше застосувала
протикорабельну гіперзвуко–
ву крилату ракету 3М22
Циркон.
13 лютого
Олександр Сирський заявив,
що українські війська пере–
йшли до оборонних дій.
13 березня
безпілотники атакували одразу три нафтопереробних заводи – у Рязані, Кстово та Кіришах. Впродовж року Рязанський НПЗ неодноразово ставав ціллю для ударів БпЛА.
10 травня
Розпочався наступ військ РФ на півночі Харківщини, який зазнав невдачі. Росіянам вдалося просунутись вглиб української території на менше, ніж 10 км
Липень
Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Літаки Київ просив ще з 2022 року. Поява F-16 не змінила ситуацію на фронті, проте вони виявились ефективними під час масованих ракетних атак РФ
14 серпня
Найбільша атака на військові аеродроми РФ. Далекобійні дрони завдали удару одразу по 4 летовищам
1 вересня
Наймасштабніша атака дронів по території РФ. Атаковано 16 регіонів. Росіяни заявили про збиття 158 безпілотників
Листопад
США дозволили Україні бити американськими далекобійними ракетами вглиб РФ
Грудень
Військові КНДР у Курській області. Всього до РФ прибуло 12 тис. військових. Менш ніж за місяць боїв загинуло або було поранено 3800 північнокорейців
1 січня
Атака безпілотника на урядовий квартал Києва. Внаслідок падіння уламків загинуло двоє людей, було пошкоджено численні пам’ятки архітектури, зокрема головну будівлю НБУ
14 лютого
Мюнхенська промова віцепрезидента США Джей Ді Венса. Жорстка критика ЄС та розворот американської політики в бік ізоляціонізму
28 лютого
Візит Володимира Зеленського до Білого дому завершився публічним конфліктом із Дональдом Трампом. Угоду про корисні копалини між США та Україною не підписали
11 березня
Переговори делегацій України та США в Джидді. Вашингтон відновив безпекову допомогу, Київ погодився на 30-денне припинення вогню за умови взаємності з боку РФ
23 березня
У Ер-Ріяді США та Україна обговорили мораторій на далекобійні удари та можливе припинення вогню в Чорному морі
13 квітня
Подвійний ракетний удар РФ по центру Сум. Загинули 35 людей, 117 отримали поранення
7 травня
Українські дрони атакували авіабази та оборонні підприємства в Росії, зокрема аеродром Шайковка, де базуються літаки Ту-22М3 і зберігаються ракети Х-22, а також авіабазу Кубинка, де базуються літаки Су-27 та МіГ-29
1 червня
СБУ провела операцію «Павутина» проти стратегічної авіації РФ. Уражено чотири військові аеродроми з бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-22М3 та літаками А-50. За даними СБУ, було застосовано 117 БПЛА, уражено 41 літак
3 червня
Україна атакувала Кримський міст. За даними силовиків, споруда зазнала критичних пошкоджень
15 серпня
Саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі (США). Трамп публічно натякнув на можливі територіальні поступки України
21 жовтня
ЗСУ уразили Брянський хімічний завод. Удар було здійснено, зокрема, ракетами Storm Shadow, які подолали російську систему ППО
23 грудня
Українські військові вийшли з Сіверська на Донеччині, щоб зберегти життя бійців. Росія мала перевагу в техніці та живій силі й продовжувала наступ
17 січня
Нічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі України. Частина Київщини залишилася без світла. Пошкоджено об’єкти газової інфраструктури
24 січня
Одна з наймасштабніших повітряних атак РФ: 396 засобів ураження — ракети різних типів і сотні дронів. Без світла залишилися понад 88 тисяч будинків, тисячі — без опалення. Значні руйнування зафіксовано також у Харкові, на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині
4–5 лютого
Новий раунд переговорів делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі. Вдалося погодити перший у 2026 році обмін полоненими та повернути 150 військових і 7 цивільних українців