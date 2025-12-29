Які тренди будуть ключовими у 2026 році

Ключовий тренд — це спроба завершити війну.

З цією тезою погоджуються всі експерти, адже саме мирна угода та узгоджені пункти стануть найважливішими факторами, які визначатимуть подальше життя українців і всього світу.

— Це по-різному впливатиме на підходи до ремонту та відновлення енергетики. Ворог постійно змінює тактику — зараз вони атакують фактично все одночасно. Тож ключовими залишатимуться воєнна динаміка: чи триватиме війна, і чи продовжиться енергетичний терор, — зазначає експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний припустив, які тенденції на фронті спостерігатимуться у 2026 році. Серед них:

масове застосування дронів;

максимальна роботизація;

автоматизація логістичних процесів;

використання українських гаубиць Богдана, засобів РЕБ та іншої зброї;

розвиток авіації;

завершення переходу на корпусну структуру армії.

— Ми за рік отримали Mirage, підписані перспективні договори про Gripen і Rafale. Це питання дуже довгого часу, але я все одно бачу шалений розвиток Повітряних сил України. І з погляду систем ЗРК, і літаків, які вони отримують, і навчання пілотів нового покоління, і найголовніше — успішності їхньої роботи. Це також удари з повітря по ворогу з використанням керованих авіаційних бомб поки що західного виробництва. Я думаю, це питання часу, коли з’являться українські керовані авіабомби, якими ми знищуватимемо ворога, — наголосив Нарожний.

Крім того, засоби РЕБ відіграють зараз величезну роль. Яскравий приклад — поява нової загрози для наших мобільних вогневих груп від дистанційно керованих Shahed.

— Уже був випадок, коли по одній мобільній групі прилетів Shahed, явно керований оператором. Як боротися з такими Shahed у масовій кількості? Лише засобами РЕБ. На кожну групу потрібно ставити пристрій, який глушитиме дрон, щоб він не міг передавати сигнали з відео, — припустив військовий експерт.

Перехід на корпусну структуру хоч і стався на папері, але по факту ще не закінчився, тому що не всі корпуси до кінця сформовані. Але Нарожний більш ніж упевнений, що цей процес закінчиться, після чого українці воюватимуть саме у форматі корпусної структури.

9 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що завершено перехід на корпусну структуру. За його словами, всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, розвантаживши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТГ і ОСУВ).

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, війна, найімовірніше, триватиме й надалі. Головне завдання України — максимально утримати нинішні позиції. Для цього, підкреслює він, необхідно зберегти боєздатну армію, підтримку Європи та хоча б нейтралітет США.

— Якщо нам вдасться це зробити, у Росії точно почнуться великі проблеми. Вони вже є — і російське керівництво це усвідомлює. Можливо, саме тому наступного року ми побачимо реальні перемовини. Але для цього нам у найближчі місяці треба вистояти. У будь-якому разі наступний рік буде роком складних і не завжди справедливих рішень. Та ключові цілі залишаються незмінними — зберегти державу та суб’єктність, — переконаний він.

Як стверджує президент Володимир Зеленський, наразі перебіг подій значною мірою визначається ситуацією на фронті та можливостями українських військовослужбовців.

– Подивимося, як це все відбуватиметься далі. Зараз насправді багато що залежить, я вважаю, від нашої армії. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію, – переконаний він.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спрогнозував, що сприятливі обставини для завершення бойових дій відбудуться на початку або у середині лютого 2026 року.

– Ми будемо наближатись до цього зимою, давайте так скажу. Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть на початку – в середині лютого, – припустив Буданов.

Ключові виклики 2026 року будуть зосереджені на спробі завершити війну, зберегти зовнішню підтримку попри послаблення допомоги США, протистояти енергетичному терору Росії та впоратися з гострою демографічною кризою.

Текст – Юлія Захарченко, дизайн – Олександр Шатов