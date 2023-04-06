Факти ICTV оновлюють дизайн. Що змінилося на сайті

10 квітня сайт Факти ICTV оновлює свій дизайн, щоб бути ще більш зручним для користувачів. Низка нововведень допоможе не лише залишатися в курсі найважливіших подій в Україні та світі, але й легше знаходити статті, відео та ексклюзиви.

Далі ми розповімо, як саме змінився сайт Факти ICTV та на що варто звернути увагу в оновленому дизайні.

Розповідаємо про головне

Для того, щоб ви завжди були в курсі головних подій, неабияку увагу ми приділили головній сторінці сайту. В центрі завжди знаходитиметься найважливіша новина на дану годину. Зліва ви зможете ознайомитися із останніми новинами на найважливіші теми в Україні та світі. До прикладу, коли ЗСУ розпочнуть довгоочікуваний контрнаступ, усі останні новини про звільнення українських територій можна буде знайти саме тут. Справа ж будуть останні ексклюзивні матеріали та інтерв’ю, які підготувала для читачів команда сайту Факти ICTV.

Внизу ж знаходяться найважливіші новини за день. А на самому верху сторінки – перелік тем, з якими ми рекомендуємо ознайомитися кожному відвідувачу. Головна сторінка сайту Факти ICTV справді дає змогу одразу скласти собі картину подій, якими живе Україна. Крім найважливіших новин всієї України, на сайті Факти ICTV покращили й змогу відстежувати найважливіші новини за багатьма різними категоріями. Для цього ми оновили меню, щоб кожен міг знайти важливе для себе. Світові, політичні, економічні та соціальні новини, новини спорту та спецпроєкти тепер знайти набагато легше. А ще з’явилася колонка найважливіших новин у містах України. Тепер гарячі новини з вашого міста не загубляться у вирі подій.

Що всередині

Оновили на сайті Факти ICTV й онлайн трансляції. Щодня ми збираємо найважливіші новини про героїчний опір нашої держави російській, який тепер доступний в окремому блоці. В ньому можна одразу ознайомитися з останніми новинами щодо війни в Україні і, за потреби одразу перейти на повну версію онлайну. А під трансляцією знаходиться оновлена стрічка новин. Вона стала довшою, що дає змогу отримати повноцінну картину подій дня не залишаючи головну сторінку.

Не залишився без уваги і розділ відео. В ньому можна легко знайти найактуальніші сюжети, а також повні випуски новин з телемарафону Єдині новини, які готують для вас команди Фактів ICTV та Вікон-новини. А для більшої зручності ми розділили їх по категоріях, щоб ви легко могли знайти те, що цікавить саме вас.

Зверніть увагу

У редизайні ми також вирішили виокремити кілька важливих частин сайту Факти ICTV. Якщо ви хочете прочитати великий матеріал, то пропонуємо глянути на розділ Лонгріди.

В розділі Ексклюзиви ми публікуємо інформацію, яку ви більше ніде не знайдете – від подробиць про важливі події, до інтерв’ю із топ-чиновниками України та світу.

Розділ Спецпроєкти – це великі матеріали та новини на теми, які актуальні протягом тижнів, а то й місяців. Тому якщо ви бажаєте знайти для себе цікаву тему – ласкаво просимо саме у цей розділ.

Не можемо не нагадати ми й про наші чудові піддомени, сповнені актуальною та ексклюзивною інформацією. На Фактах. Здоров’я ви знайдете чимало корисних порад про те, як залишатися “у формі” навіть під час повномасштабної війни, а також останні новини у медицині. А для тих, хто полюбляє готувати є розділ Їжа, в якому ви знайдете чимало не лише креативних, але й корисних для здоров’я рецептів.

Про всі новини Шоу-бізнесу ви можете прочитати на Фактах. Life. Тут ви зможете дізнатися, хто переміг на Євробаченні 2023, як живуть українські зірки під час війни, що робив Орландо Блум в Україні та багато іншого. Окрім новин Шоу-бізнесу, можна прочитати ексклюзивні передбачення астрологів і тарологів, подивитися рецензії на нові фільми та серіали та дізнатися, що відбувається у світі високих технологій.