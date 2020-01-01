Наслідки

Якщо людина стає донором на законних підставах, то її організм прискіпливо вивчають. Після операції вона ще кілька місяців перебуває під пильним наглядом спеціалістів.



Звичайно, якщо процедура проводиться підпільно, то жодного меднагляду не буде. Тому летальні випадки серед незаконних донорів все ж трапляються.



Навіть якщо з фізичними вадами можна змиритися, приймаючи ліки та відвідуючи довіреного лікаря, то з психологічного боку доведеться терпіти пекло.



Якщо людина йде на такий крок заради когось, то вона стає жертвою і відчуває гордість за свою самопожертву.



За здорового організму та під пильним наглядом лікарів реабілітація триває від шести місяців. У випадку із незаконним донорством цей час скорочується до місяця, поки не загоїться рана, і все.



— Схильність до застудних, інфекційних та алергічних захворювань. Також для організму буде великим ударом, якщо бувалий донор почне зловживати шкідливими звичками або матиме роботу, пов'язану із небезпечними речовинами, випарами тощо. Адже у такому випадку імунітет людини значною мірою знижується, — розповідає кандидат медичних наук, лікар-терапевт Людмила Онищук.



Також вона зазначає, що у разі недобросовісного медогляду або оперативного втручання незаконне донорство може мати летальний наслідок.



Якщо кістковий мозок пересаджувати достатньо безпечно, то донорство печінки за неякісного медичного обслуговування та недбалого ставлення до імунітету може закінчитися для донора смертю.



Проте якщо головна причина - це матеріальні блага, то доведется терпіти депресію з цього приводу все життя.



— Гроші взяв, вони швидко пішли, а значимого ефекту у вашому житті не залишили. А жити все одно доводиться з якимись обмеженнями. Ба більше людині важко про це комусь зізнатися, і цей сором починає розвивати в особистості певну ізоляцію. Людина замикається в собі, їй все важче і важче вступати в щирі відносини з іншими. Відповідно, це сильно посилює депресію, - розповідає психотерапевт Анатолій Ігнатуша.



Наслідки депресії можуть бути різними: для когось це самотність, нервові розлади та дратівливість, а для когось вона може стати каталізатором суїциду.

