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      Чому питання чорної трансплантології актуальне?
      Продаж органів, Скільки коштує нирка, Продати органи, Як продати свої органи, Куплю нирку - це тільки маленька частина того, що українці шукають в інтернеті.

      Що штовхає людей на радикальні рішення - розповімо вустами тих, хто шукає подібний спосіб заробити.
      Як крадуть органи
      Довелося затриматися на роботі, тому додому повертаєтеся пізно, а ліхтарі не скрізь горять. Зайшли на подвір'я, до вас під'їжджає чорний мікроавтобус Mercedes з тонованими вікнами, а з нього вистрибують кілька міцних чоловіків.

      Поки ваша свідомість була десь в іншому місці, над тілом орудували чорні трансплантологи. Просто в автомобілі, який переобладнаний під мобільну операційну, з вас дістали нирку і зашили.

      Потім вас просто викинули на узбіччі, подалі від зайвих очей.

      Так ви собі це уявляєте? Видовищний, але неправдоподібний сюжет.

      Факти ICTV розкажуть, як насправді органи їдуть за кордон і скільки коштує людське тіло на чорному ринку.
      Підпільної трансплантології не існує!
      Технології
      Це вид високотехнологічної медичної допомоги, тому в гаражі таку операцію неможливо зробити. Крім цього, до пересадки залучено велику кількість професіоналів - мінімально це 12-15 людей.
      Сумісність
      Щоб ваш орган підійшов тій чи іншій людині, повинна бути величезна частка сумісності. Для цього проводять цілу низку аналізів. Неможливо просто взяти і вставити комусь нирку. Люди - це не конструктор Lego.
      Час
      Тривалість зберігання органів обмежена. Нирки можна зберігати протягом 24 годин, печінку - 12-18 годин, а серце, в кращому випадку, 8 годин.
      Органи українців все ж їдуть за кордон. Як це відбувається?
      Факти ICTV поспілкуватися з посередником, який уже понад 10 років займається тим, що допомагає "подорожувати" українським органам.

      Він називає себе Алексом, свого часу закінчив медичний факультет ім. Саклера при Тель-Авівському університеті в Ізраїлі. Однак зарплатня звичайного лікаря його не влаштувала, тому вирішив зайнятися чимось більш прибутковим.

      Розповідає, що спочатку було важко, але з часом набув досвіду, і все почало виходити.

      Посереднику у справі допомагає інтернет. У нього є свій вебсайт, на якому можуть розміщувати свої оголошення як донори, так і реципієнти.

      За свої послуги Алекс просить $500 та 10% від гонорару.
      Незалежно від заборон, такі операції проводяться. Людей або направляють у країни, де не заборонена трансплантація від чужої людини, або, як найчастіше буває, там процвітає корупція.

      Aлекс
      Для українців найвигідніший варіант - це Туреччина. У цій країні дозволено робити пересадку органів людям, які не доводяться один одному родичами. Проте це має бути не проданий орган, а подарований. Щирість ваших намірів перевірить етична комісія.

      Однак, як зазначає наш інсайдер, це важкий шлях, тому частіше все ж перемагає корупція.

      Сума хабара може сягати $30 тис.
      Як перетворити себе на "товар"?
      Посередник
      Інтернет рясніє оголошеннями про купівлю органів, але 99% з них - шахраї, які виманюють у людей гроші.

      Однак знайти професіонала реально, тим паче він і сам вас знайде, якщо ви залишили оголошення.
      Підготовка
      Донор проходить медогляд в Україні та готує документи для виїзду за кордон.
      Заключний етап
      Ще один медогляд проводять у країні, де проходитиме операція. Донор отримує гроші, йому роблять операцію, а потім він чекає на реабілітацію.

      Загалом весь процес забирає від місяця до двох.
      Варто розуміти просту істину. Це не фіксована процедура, яка може регулюватися кимось. Це абсолютно анархічний та незаконний інститут.
      Тому якщо виникнуть проблеми - людину просто нікому захистити.
      Скільки платять за органи?
      Загалом на чорному ринку тіло людини коштує
      €45 млн
      Нирки
      Середня вартіть нирки - $80 тис.
      З цієї суми донор може отримати $15 тис. (20%)
      А посередник забере близько 50%, тобто $40 тис.
      Решта 30% - хабар.
      Печінка
      Середня вартість - $200 тис.
      Донор - $40 - 50 тис.
      Посередник - $100 тис.
      Хабар - $50 тис.
      Фрагмент печінки коштує у 10 разів дешевше

      Кістковий мозок (1г)
      Середня вартість - $20 тис.
      Донор - $6 тис.
      Посередник - $10 тис.
      Хабар - $4 тис.
      Наведені ціни лише приблизні, за словами нашого інсайдера, їх встановлення - процедура дуже індивідуальна.

      На це впливає безліч факторів:
      - країна, де проходить операція;
      - сума хабара (хтось погодиться за $15 тис., а хтось захоче $40 тис.);
      - наскільки оперативно потрібен орган.
      Торгівля людськими органами заборонена:
      1. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності

      2. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

      3. Рішення № 557 Про план дій ОБСЄ з боротьби з торгівлею людьми

      4. Стаття 143 Кримінального кодексу України Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років
      Чи карають чорних трансплантологів?
      Якщо і карають, то дуже рідко. У таких справах часто важко визначити склад злочину та його виконавців. Адже за кордон людина їде добровільно, а там уже готуються документи, що й операція в рамках закону.

      Посередник Алекс розповідає, що правоохоронці якщо і затримують, то лише простих "найманців". Це люди, які переважно виконують чорну роботу: знаходять донорів, вмовляють (якщо потрібно) та проводять підготовку.

      Посередники залишаються в тіні, бо майже всю роботу виконують найманці.

      Головний сучасний метод збереження анонімності - біткоін. Хрусткі купюри - це речовий доказ, а переказ електронних грошей - метод, який дозволяє убезпечити себе перед правоохоронцями.

      Насправді ж люди без нирки одразу стають інвалідами, а їхній середній термін життя у подальшому 20 років. Але про це чорні трансплантологи, обіцяючи тисячі доларів, ніколи не кажуть.
      11 квітня 2017 року СБУ в аеропортах Києва (Бориспіль) і Херсона провела операцію із затримання учасників міжнародного угруповання: двох громадян Туреччини і двох українців.

      Затримані громадяни Туреччини Хакан Таракчіоглу і Ях'я Озтел дійсно є лікарями і власниками клінік, що займаються медичним туризмом.

      Зловмисники шукали потенційних донорів і вивозили їх до Туреччини або на Філіппіни, де проводилися незаконні операції з трансплантації нирок.

      Вербувальники отримували від $13 до $15 тис., а самі лікарі отримували від $80 до $100 тис.

      Громадяни Туреччини в своє виправдання заявили, що потерпілі свідомо їхали на операцію і підписували всі необхідні документи. Затримана жителька Херсона під час надання свідчень сказала, що сама погодилася на продаж нирки через важку фінансову ситуацію.

      Щомісяця угруповання вивозило за кордон чотири-п'ять українців.

      "М'ясна лавка" Бориса Вольфмана

      Борис Ігорович Вольфман народився в Україні у 1984 році, а у 2008-му він вже організував бізнес з продажу людських органів. Головним товаром, який поширював Борис, були нирки. Донорам він пропонував за них по $15- $17 тис., хоча реальна їх ціна була близько $100 тис.
      Як був організований тіньовий бізнес із трансплантології

      Вербувальники Вольфмана працювали в кількох країнах СНД, де знаходили нужденних людей і пропонували їм швидкий і великий заробіток. Потім проходили операції в Баку (Азербайджан) або Приштині (Косово). Після чого донори нічого не отримували, а сам Вольфман зникав.
      Покупцями, зазвичай, були німці та ізраїльтяни.

      Влада Євросоюзу вважає, що від його дій могли постраждати і десятки біженців з Сирії.

      Закриття лавки

      У 2011 році в РФ завели справу проти Бориса Вольфмана, в якій фігурували також громадяни Туреччини, Ізраїлю та України. У 2013 році в Україні відбувся суд, на якому у співпраці з групою Вольфмана звинувачували лікарів Національного інституту хірургії й трансплантології ім. О. Шалімова в Києві. Однак всіх фігурантів виправдали.

      Сам Вольфман втік з України, прихопивши з собою $40 млн. Затримали його у 2016 році у стамбульському аеропорту Ататюрка на підставі ордера Інтерполу.
      Однак Туреччина відмовила чотирьом країнам (Росія, Україна, Ізраїль і Косово) в екстрадиції Вольфмана. У підсумку він відсидів кілька років, після чого був відпущений під підписку про невиїзд.
      Управління ООН з наркотиків у 2019 році з'ясувало, що незаконний обіг людських органів в світі оцінюється в $600 млн на рік.
      Наслідки
      Якщо людина стає донором на законних підставах, то її організм прискіпливо вивчають. Після операції вона ще кілька місяців перебуває під пильним наглядом спеціалістів.

      Звичайно, якщо процедура проводиться підпільно, то жодного меднагляду не буде. Тому летальні випадки серед незаконних донорів все ж трапляються.

      Навіть якщо з фізичними вадами можна змиритися, приймаючи ліки та відвідуючи довіреного лікаря, то з психологічного боку доведеться терпіти пекло.

      Якщо людина йде на такий крок заради когось, то вона стає жертвою і відчуває гордість за свою самопожертву.

      За здорового організму та під пильним наглядом лікарів реабілітація триває від шести місяців. У випадку із незаконним донорством цей час скорочується до місяця, поки не загоїться рана, і все.

      — Схильність до застудних, інфекційних та алергічних захворювань. Також для організму буде великим ударом, якщо бувалий донор почне зловживати шкідливими звичками або матиме роботу, пов'язану із небезпечними речовинами, випарами тощо. Адже у такому випадку імунітет людини значною мірою знижується, розповідає кандидат медичних наук, лікар-терапевт Людмила Онищук.

      Також вона зазначає, що у разі недобросовісного медогляду або оперативного втручання незаконне донорство може мати летальний наслідок.

      Якщо кістковий мозок пересаджувати достатньо безпечно, то донорство печінки за неякісного медичного обслуговування та недбалого ставлення до імунітету може закінчитися для донора смертю.

      Проте якщо головна причина - це матеріальні блага, то доведется терпіти депресію з цього приводу все життя.

      — Гроші взяв, вони швидко пішли, а значимого ефекту у вашому житті не залишили. А жити все одно доводиться з якимись обмеженнями. Ба більше людині важко про це комусь зізнатися, і цей сором починає розвивати в особистості певну ізоляцію. Людина замикається в собі, їй все важче і важче вступати в щирі відносини з іншими. Відповідно, це сильно посилює депресію, - розповідає психотерапевт Анатолій Ігнатуша.

      Наслідки депресії можуть бути різними: для когось це самотність, нервові розлади та дратівливість, а для когось вона може стати каталізатором суїциду.
      Що може знищити ринок чорної трансплантології?
      Скептики плутають систему посмертної трансплантології, яку хочуть розвивати в Україні, та чорну трансплантологію.

      З 31 квітня 2019 року в Україні набув чинності закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини.

      А це легальний спосіб отримати здоровий орган, необхідний для пересадки.

      Живим донором може бути тільки повнолітня людина, яка добровільно надала згоду на вилучення у неї анатомічних матеріалів для трансплантації. Водночас неповнолітнім може бути донор за умов, коли немає повнолітнього дієздатного сумісного донора за результатами медичних показань, реципієнт є повнорідним братом або повнорідною сестрою донора, трансплантація здійснюється для збереження життя реципієнта.

      Також закон передбачає посмертну трансплантацію органів людини, яка поперєдньо дала на це згоду.

      Проте закон покликаний зберегти життя та здоров'я українців, а не влаштувати бізнес на кістках.

      Як люблять говорити маркетологи: попит народжує пропозицію.

      Тому ця проблема не медична, а соціальна! Коли рівень життя українців стане гідним, тоді вони і припинять себе продавати.

      На жаль, люди, які йдуть на такий крок, не розуміють, що гроші швидко закінчуються і на все життя їх точно не вистачить. Проте здоров'я вже не повернеш.

      Для українців, які дійсно потребують донорських органів, з ухваленням нового законодавства з'явилася надія, що не доведеться шукати порятунок за кордоном чи звертатися до кримінальних кіл.