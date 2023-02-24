ЧИ ПРИНЕСЕ 2023 РІК МИР УКРАЇНІ:

ЧОТИРИ СЦЕНАРІЇ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ — ВІД НАЙКРАЩОГО ДО НАЙГІРШОГО

Кожен українець чекає закінчення війни, а з ним і нашої перемоги. Але коли це станеться, напевне ніхто сказати не береться. У Міноборони і Генеральному штабі не називають термінів, а лише стверджують, що оптимістично налаштовані на цьогорічну кампанію.

Нині наші воїни посилено навчаються, зокрема опановують танки та бронемашини. Без перебільшення уся країна чекає на постачання нової та додаткової зброї. Працює й дипломатичний фронт, ведучи переговори із союзниками про далекобійні ракети, літаки, санкції проти РФ.

Ми готуємося повертати своє. Та коли ж це станеться і чого нам врешті чекати на фронті – Факти ICTV зібрали прогнози експертів.

Сценарій №1: Все закінчиться до літа

Найбільш оптимістичний прогноз дав очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він вважає, що війна закінчиться до літа 2023 року виходом ЗСУ на кордони нашої держави станом на 1991 рік. Нині Буданов не змінив свої думки і впевнений, що перемога України настане цього року.

Водночас перед ЗСУ стоїть нелегке завдання – деокупувати території, на яких ворог встиг закріпитися за рік повномасштабного вторгнення. А в Криму і частині Луганської і Донецької областей у Росії на це було майже дев’ять років.

Нещодавно ж керівник ГУР уточнив, що Україна робитиме все, щоб до літа ЗСУ деокупували Крим, проте цього разу не пояснив, за яких обставин вони будуть на півострові.

“Можливо, треба буде переглянути пріоритети і поставити Крим на перше місце, а Донбас на друге. Все тому що Донбас має спільний кордон з Російською Федерацією. Там йтиме пряме постачання техніки та особового складу з Росії. Його буде звільняти важче, аніж Крим. Відсікаючи півострів від угруповання російських військ, перерізаючи сухопутний коридор й остаточно руйнуючи Кримський міст, ми отримуємо півострів, який примикатиме лише до частини материкової України, яку вже контролюватимуть наші війська. Тому і кажуть, що Крим – ключ до перемоги. Звільнений Крим – це фактично кінець війни.” Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу

Найбільш імовірний сценарій деокупації Криму – військово-політичний. Але для цього треба забезпечити “поле для роботи”. Фактично звільнити Південь України і вже за наявних сил і засобів вирішувати, як “вибивати” окупанта з півострова.

“Можна буде теоретично ставити ультиматуми Росії про виведення російських військ з усієї території України, інакше буде знищене їхнє угруповання в Криму, адже логістику туди буде важко забезпечити. Можливо, буде застосований інший військово-дипломатичний механізм, який передбачатиме, що Росія, зазнавши серйозних поразок, буде вимушена піти на певні поступки. Звичайно, може бути й військовий шлях (деокупації Криму – Ред.), якщо Росія не піде на “поступки” навіть під тиском таких ультиматумів.” Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень

Деякі аналітики заходили й далі у своїх прогнозах. Наприклад, російський політолог Андрій Піонтковський, який постійно висвітлює тему російської агресії проти України, наприкінці 2022 року заявив, що вбачає кінець війни навесні. Там може вирішитися доля всієї війни. Майкл Кларк, заступник директора Інституту стратегічних досліджень в Ексетері, вважає, що ключову роль у весняній кампанії зіграють мобілізовані, яких Кремль збирається кинути на фронт після місяців навчання. Навіть попри те, що їм далеко до еліти, яка намагалася окупувати Україну у першій хвилі, мобілізовані сили можуть створити проблеми українським захисникам. Весна цього року буде важливою з двох причин. Перша – необхідність стримати “великий наступ” агресора, який він розпочав у лютому з метою виконати політичне завдання із захоплення Донецької і Луганської областей. Друга – підготовка до власного контрнаступу.

“Ми можемо піти у контрнаступ, не очікуючи на західні зразки техніки, але ми його не розпочнемо. У росіян є ресурс – сили та засоби, які вони накопичили для свого наступу. Наше завдання – його нівелювати. Найкращий сценарій для цього – дії в обороні. Лише потім перейдемо до контрнаступу. Які це будуть терміни? Вікно можливостей для них – два місяці (до кінця березня – початку квітня – Ред.), адже це середній термін формування в Україні повноцінних батальйонно-тактичних груп західного зразка зі штатною комплектацією.“ Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив

Сценарій №2: Війна закінчиться до кінця літа

Проте не всі такі оптимістичні у прогнозах. Наприклад, генерал США у відставці Бен Годжес заявив, що з нинішніми темпами санкцій та постачань озброєння Україна буде здатна звільнити Крим цього року, проте до кінця літа. Та для цього нам необхідне далекобійне озброєння, на що звертає увагу і ексдиректор ЦРУ, генерал Девід Петреус. Якщо Україна проведе успішний контрнаступ і розірве сухопутний коридор із Кримом, то ЗСУ отримають змогу майже без перешкод нищити авіабази, морські порти, штаби Чорноморського флоту та багато інших військових об’єктів, не заходячи на територію півострова. Окрім того, може повторитися щось схоже на ситуацію на Херсонщині. Якщо ЗСУ візьмуть під вогневий контроль Керченський міст і почнуть нищити логістику окупантів у Криму, то їм доведеться вдаватися до переправи поромами, що значно ускладнить ситуацію для російських окупаційних сил (РОВ).

Звичайно, до Криму ще потрібно дійти. Ніхто, окрім Генерального штабу та вищого військово-політичного керівництва України, не знає, де ЗСУ збираються піти у наступ і чи відкриє він нашим військовим “дорогу на Крим”.

Але, враховуючи збільшення допомоги союзниками, експерти роблять ставку на те, що цього року Україна буде здатна повернути більшість своїх територій, якщо не всі.

“Все більше віри в те, що нам вдасться провести успішні контрнаступальні дії, адже у нас з’являється все більше інструментів і засобів… Прогнози пана Годжеса можуть мати сенс, але все залежатиме від того, як швидко українські війська зможуть здійснити контрнаступ на Півдні і підійти до Криму. Від того, як швидко ми зможемо зайти у Мелітополь, просунутись далі, розрізати російське угруповання військ на Півдні – це з одного боку. З іншого – мати змогу просунутись далі. Від цього залежатиме, як швидко ми зможемо деокупувати Крим. Теоретично це може статися і наприкінці літа – на початку осені цього року.” Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень

Та не всі впевнені, що звільнення Криму або будь-якої іншої тимчасово окупованої території України, стане кінцем війни. Доктор Барбара Занчетта з факультету вивчення війни Королівського коледжу Лондона вважає, що ключем до закінчення війни є саме Росія. Точніше, процеси всередині Кремля.

Величезні втрати особового складу, техніки та окупованих територій можуть рано чи пізно призвести до початку процесів, результатом яких буде виведення військ РФ з України та закінчення війни. І це може статися як після одного успішного контрнаступу ЗСУ, так і коли окупованих територій в нашій державі майже не залишиться.

Але Занчетта налаштована песимістично і вважає, що наприкінці 2023 року війна досі триватиме.

У нещодавньому інтерв’ю Годжес не погодився з оцінками щодо закінчення війни цього року. Навпаки, він вважає, що ЗСУ здатні звільнити Україну в межах міжнародно визнаних кордонів до кінця 2023-го, якщо Захід продовжуватиме підтримку нашої держави озброєнням, зокрема нарешті надасть бойові літаки. Водночас він не уточнив, йдеться про західні зразки літаків чи посилення українських Повітряних сил радянськими штурмовиками. Адже перспектива отримання західної бойової авіації, навіть якщо рішення ухвалять завтра, досить віддалена. Справа у тому, що на них необхідно довго тренуватися. Під час пресконференції у Великій Британії Володимир Зеленський здивувався, що на Typhoon тренуються протягом трьох років, і пообіцяв надіслати “пілотів, які вже тренуються два з половиною роки”. Якщо сприймати жарт президента України про підготовку на Typhoon протягом пів року за реальні очікування, то ми все одно отримаємо їх не раніше жовтня-листопада. Тобто вони майже не вплинуть на частину кампанії, запланованої на 2023 рік.

“Літаки західного зразка ми не отримаємо до кінця 2023 року. З іншого боку – всі інші засоби, особливо ракетні засоби оперативно-тактичного рівня, з’являться в зоні бойових дій і матимуть вплив на їхній хід. Особливо якщо ми говоримо про глибокий тил російських окупантів.” Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив

Сценарій №3: 2023 рік буде наступальним для України

Попри все, ні в кого не виникає сумнівів, що в 2023 році кардинально зміниться характер цієї війни. Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що цей рік для України характеризуватиметься наступальною війною, у чому допоможе сучасна бронетехніка. Але оскільки наприкінці 2022 року посилення ППО вийшло для нас на перший план, на початок наступальної війни доведеться зачекати, поки нам надійде західне озброєння. Водночас Коваленко наголошує, що Україна жодного дня не припиняла свій контрнаступ. Просто нині він перебуває у “пасивній фазі”, яка характеризується тим, що ми нищимо логістику і можливості окупантів для ефективної оборони. Тобто щоразу, коли знищують місце розташування особового складу РОВ, техніки, склад боєприпасів, активний контрнаступ ЗСУ стає на крок ближчим. Фактично ж найкращі умови для контрнаступу у ЗСУ нині складаються на південному напрямку. Вже кілька місяців лунає теза про те, що деокупація Мелітополя (Запорізька область) стане ключем для подальшого звільнення південних регіонів, зокрема й правого берега Херсонщини.

“На мою думку, потрібно проводити контрнаступальну операцію або в напрямку Мелітополь-Бердянськ, або Волноваха-Маріуполь. В будь-якому випадку треба виходити на узбережжя Азовського моря: перерізати сухопутний коридор в Крим. До речі, так ми нівелюємо усі здобутки РФ, адже Енергодар опиняється в повному оточенні. Енергодар – це АЕС, а Каховка – це вода в Крим.”

Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ

Також ЗСУ можуть спробувати пробитися у Луганській області. Навіть зараз наші військові ведуть запеклі бої на Луганщині і потроху просуваються. А якщо ми зможемо прорвати оборону ворога, то це може обернутися для нього катастрофою.

“Якщо в окупантів відбудеться руйнування оборони першої лінії, то розпочнеться і каскадне руйнування усієї оборони, яку вони формували або не формували взагалі. Якщо розпочнеться контрнаступ сил України, наприклад, на Луганщині, то ми побачимо саме каскадне руйнування оборони росіян від Сватового до Старобільська, а можливо, і далі. Така ж ситуація може бути і по деяких інших плацдармах.” Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив

Початок контрнаступу очікують навесні, що підтвердив міністр оборони Олексій Резніков. Після Рамштайну у лютому він заявив, що знадобиться кілька місяців на отримання західної техніки та повернення навчених екіпажів, після чого й розпочнеться контрнаступ. Буданов же в нещодавньому інтерв’ю зауважив, що вирішальні бої Україну очікують з середини й до кінця весни. І саме вони мають стати переламними у війні. З цього можна зробити висновок, що Україна все ж готується до контрнаступу навесні, адже вікно можливостей на фронті не вічне. Попри те, українські сили можуть вичікувати й кращих погодних умов та загалом ситуації на полі бою. Ті ж танки Abrams на 20-25 тонн важчі за радянські аналоги, що не дає змоги ефективно їх використовувати, наприклад, якщо на окремих ділянках фронту не промерз чи не просох ґрунт. А поки ми очікуємо, маємо змогу підготувати все необхідне для успішного контрнаступу.

“Безумовно, ми ведемо оборонну операцію. Нам необхідно відбити атаки ворога на Сході, де він зосередив великі сили, але водночас готувася до контрнаступу… Під цю підготовку надаються танки, бронетехніка. Це варто сприймати як підготовку до контрнаступальних дій”. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень

Сценарій №4: Війна триватиме і в 2024 році

Проте не всі налаштовані оптимістично щодо контрнаступу України. Підполковник США у відставці Джек Гоффман вважає, що озброєння, яке має надійти нашій державі навесні, буде достатньо лише для одного наступу.

Хоча, цілком імовірно, що за своїми масштабами він буде набагато більшим, ніж операції у Харківській та Херсонській областях минулого року.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков також вважає, що нам варто очікувати на одну наступальну операцію, яка сильно змінить лінію фронту, але ще не дозволить вийти на кордони 1991 року або звільнити Крим до літа, як прогнозує Буданов.

Ба більше, він вбачає ризик того, що за результатами кампанії 2023 року лінія фронту може не змінитися або відрізнитися лише певними тактичними успіхами сторін.

“Найімовірніше, вони (окупанти – Ред.) виснажаться до того, як досягнуть масштабних цілей, адже наступ – найважча форма дій. Але і нас відповідні дії виснажать значною мірою. Найбільший ризик – це або спалення в обороні того, що нам пообіцяли із початку 2023 року, або що обіцяне не освоїмо вчасно. Як наслідок, відкинути ослаблених московитів не буде чим. Виходить патова ситуація… На жаль, є певні передумови для песимізму. Перше – московитам ракетним терором вдалося змістити фокус уваги міжнародної допомоги, тому отримання нових партій броні та арти перемістилося на більш пізній час, ніж могло бути. Друге, наші бійці виснажуються – бої за Бахмут це гарно підтверджують.“ Микола Бєлєсков, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Песимістичні настрої експертів диктуються тим, що жодна зі сторін на сьогодні не має переваги на полі бою. Заступник голови Королівського інституту об’єднаних служб Малкольм Чалмерс вважає, що підтримка України союзниками має тривати і протягом наступного року, адже шанси закінчити війну у 2023 дуже маленькі.

Коваленко ж наголошує, що завершальна фаза війни справді може припасти на 2024 рік і характеризуватиметься звільненням Луганської і Донецької областей, а також АР Крим. І хоча вона буде чи не найскладнішою з усіх, шанси на успіх в України будуть досить великі, адже на той момент ворог виснажить всі свої ресурси. Навіть на морі нам вдалося втричі скоротити різницю у воєнному потенціалі. А на цей рік експерти сподіваються, що ЗСУ посунуть лінію фронту до тієї, яка була на 24 лютого 2022 або наближену до неї.

Водночас варто пам’ятати, що наші воїни неодноразово перевершували очікування від застосування новітнього озброєння. Коваленко наголошує, що хоча за допомогою наданої техніки ЗСУ справді спроможні сформувати потужний кулак для одного удару, все залежить від того, як його використають.

Тому у перспективі в України буде значно більший потенціал, ніж “один прорив”. А за позитивного сценарію може статися й так, що одного прориву Україні буде достатньо.

“Може статися так, що буде достатньо однієї контрнаступальної операції, за якою буде обвал оборони російських військ. Або ж Росія відмовиться від загарбницьких цілей і почне терміново виводити війська. Все залежатиме від операції та її успіху. Сьогодні всі розуміють, що головний ключ для досягнення перемоги – це Крим. Якщо ми однією контрнаступальною операцією виходимо на узбережжя Азовського моря і починаємо дії щодо звільнення Криму… то це може викликати ланцюгову реакцію та обвалити всю оборону російських військ. Війна (для РФ – Ред.) втрачає будь-який сенс, якщо ми виходимо на Крим.“ Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ

Та якими б не були очікування, ЗСУ готуються до всіх викликів на фронті. а з допомогою союзників у нас є хороший шанс досягти відчутних успіхів та посунути окупантів.

Але всі ми повинні залишатися згуртованими. Попереду важкий шлях, проте в нас є чимало позитивних сигналів від союзників та військово-політичного керівництва. Ми маємо надалі підтримувати Збройні сили, адже достеменно знаємо, що війна закінчиться нашою перемогою.

Підтримуємо ЗСУ разом

Ми також нагадуємо, що наблизити перемогу України може кожен, допомагаючи Збройним силам. Щодня в мережі можна побачити зроби на потреби бригад. Та якщо ви десь не встигли задонатити, то завжди можна переказати кошти на спецрахунок НБУ.

Кошти з цього рахунку йдуть на потреби армії. Поповнювати його можна, як в гривні, так і в низці іноземних валют – доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах.

Задонатити можна за реквізитами UA843000010000000047330992708, або за посиланням. Кожна гривня на ЗСУ наближає деокупацію всіх територій України та нашу спільну перемогу.