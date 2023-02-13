Україна до кінця року поверне Крим: Ташева порадила росіянам якнайшвидше виїхати

Лютий, 13 в 16:02

Представник президента України в Криму Таміла Ташева звернулася до громадян РФ, які незаконно переїхали на український півострів, і порадила їм повернутися до Росії.

– Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно, залишити український півострів, добігає кінця. Вам варто потурбуватися, аби встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас нема, та вивезти майно, – заявила вона під час брифінгу.

Вона попередила росіян про те, які будуть ціни і попит, коли ЗСУ звільнять півострів.

– У вас ще є трохи часу. Синьо-жовтий вже цього року – в усіх куточках Криму! – додала Ташева.

Зараз дивляться

Днями Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило про початок підготовки кадрового резерву для Криму, який знадобиться після його деокупації.

Йдеться про правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців