Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна до кінця року поверне Крим: Ташева порадила росіянам якнайшвидше виїхати

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Крим
Фото: Unsplash

Представник президента України в Криму Таміла Ташева звернулася до громадян РФ, які незаконно переїхали на український півострів, і порадила їм повернутися до Росії.

– Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно, залишити український півострів, добігає кінця. Вам варто потурбуватися, аби встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас нема, та вивезти майно, – заявила вона під час брифінгу.

Вона попередила росіян про те, які будуть ціни і попит, коли ЗСУ звільнять півострів.

– У вас ще є трохи часу. Синьо-жовтий вже цього року – в усіх куточках Криму! – додала Ташева.

Зараз дивляться

Днями Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило про початок підготовки кадрового резерву для Криму, який знадобиться після його деокупації.

Йдеться про правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців

Читайте
Окупаційна влада Криму готується до звільнення півострова ЗСУ – ГУР

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка