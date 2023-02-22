Лютий, 22 в 11:06

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що на Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. Це стане переломним моментом у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю Forbes.

Буданов також розповів, якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, зараз іде 70-та хвилина матчу і рахунок 1:1.

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Проте він додає, що вихід на кордони 1991 року може не означати завершення війни.

‒ Можна перевести війну в абсолютно інший формат, можна перейти до постійної оборонної операції. Гарний приклад ‒ Ізраїль, який живе постійно в стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Найімовірніше, це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на територіях, які були раніше окуповані, це величезний блок питань, ‒ наголосив розвідник.

Очільник ГУР також додав, що після виходу на кордони 1991 року необхідно буде створити зону безпеки навколо кордону. На його думку, це повинна бути демілітаризована зона, з нормальним контролем. Це потрібно для того, щоб ми завжди мали час на реагування.

Раніше керівник військової розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Washington Post, що Крим обов’язково повернеться додому і жодного ядерного удару не буде.

Фото: ГУР