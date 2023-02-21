Лютий, 21 в 16:54

Від початку повномасштабної війни різниця в потенціалах Військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту РФ скоротилася втричі завдяки озброєнню від партнерів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, на початку вторгнення в лютому 2022 року співвідношення сил та засобів ВМС ЗСУ та російського Чорноморського флоту становило 12 до 1.

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– Ті кораблі та підрозділи становили в середньому 12 до 1. Нині у зв’язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн-партнерів, різниця цих потенціалів зменшилася втричі, – наголосив Неїжпапа.

Він також запевнив, що всі підступи до Одеської області перебувають під контролем українського флоту та ЗСУ. Військові відстежують ситуацію в небі, збивають ворожі ракети, безпілотники “та інший металобрухт російського й іранського виробництва”.

– Всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-морських сил та інших підрозділів ЗСУ, – зазначив Неїжпапа.

Як відомо, в квітні минулого року Збройні сили України знищили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва за допомогою ракет Нептун українського виробництва.

А наприкінці жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів в акваторії бухти, де розміщений російський флот. Унаслідок цього постраждали військові кораблі РФ, на яких розміщувались крилаті ракети.

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Джерело: Військово-морські сили ЗСУ