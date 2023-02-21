“Великий” наступ вже згас: Данілов про спроби РФ атакувати на 5 напрямках

Лютий, 21 в 21:55

Новий наступ росіян триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Єдиних новин.

– Словосполучення “великий (наступ. – Ред.)”, як вони хотіли, вже згасло. Великий наступ, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П’ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну, – наголосив він.

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Нагадаємо, що раніше у ДПСУ розповіли, чи можуть росіяни піти в наступ із Білорусі.