Січень, 31 в 12:08

Після тих жертв, на які пішла Україна, територіальних поступок РФ не буде. Це стосується і Криму.

Про це повідомив ексглава ЦРУ, командувач американського угруповання в Ірані генерал Девід Петреус, пише The Washington Post.

За його словами, найперше Україні варто розірвати сухопутний коридор РФ.

Зараз дивляться – Ось сценарій: якщо ЗСУ зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв’язок, який є у Росії, так званий наземний коридор, який Росія встановила і веде в Україну. Якщо українці заблокують його, Росія залежатиме від мосту через Керченську протоку для постачання Криму. Якщо знову його знести, а потім змусити РФ покладатися на пороми, потім можна почати окупантів вибивати – ось це дуже, дуже складні дії і операції, – сказав він. За словами ексглави ЦРУ, українці проявили неймовірну винахідливість, ініціативу та майстерність, змушуючи працювати що завгодно. – Якщо ЗСУ зможуть повністю ізолювати Крим, знайти високоточні боєприпаси з більшою дальністю – вони зможуть почати обстрілювати штаби Чорноморського флоту, різні авіабази, різні морські порти і все інше. Це, знову ж таки, не неймовірно, щоб достатньо ізолювати Крим, а потім у якийсь момент або піти на землю, або зробити якийсь наступ в іншому напрямку, – додав він. Раніше окупанти в Криму наказали припинити всі ремонти та будівництва та спрямувати гроші на фронт.

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