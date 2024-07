Що таке рух ХАМАС, яка його мета та хто його підтримує

7 жовтня 2023 року палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Групи бойовиків прорвалися на ізраїльську територію. За даними міністерства охорони здоров’я Гази, з початку конфлікту станом на липень 2024 року загинуло понад 39 000 палестинців. Жертвами в Ізраїлі стало щонайменше 1300 людей.

31 липня 2024 року стало відомо про вбивство колишнього прем’єра Палестинської автономії та одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Що відомо про ХАМАС, його цілі та хто його підтримує – далі в матеріалі.

ХАМАС – це палестинський ісламістський рух і водночас терористична організація, яка є противником Ізраїлю. Це найбільше з кількох палестинських ісламістських воєнізованих угруповань.

Його назва є арабською абревіатурою і розшифровується як Ісламський рух опору.

Радикальний рух ХАМАС був заснований у 1987 році після початку Першої палестинської інтифади – повстання палестинських арабів проти контролю Ізраїлю над Західним берегом річки Йордан та сектором Гази.

Одним із засновників та духовним лідером руху ХАМАС вважається палестинський шейх Ахмед Ісмаїл Ясин, убитий у 2004 році. В заснуванні також брали участь радикально налаштовані представники ісламської організації Брати-мусульмани.

Як зазначає агентство ВВС, після створення ХАМАС визначив два ключові напрямки діяльності:

А з 2005 року ХАМАС включився в політичні процеси в частково визнаній Палестинській автономії (займає території сектору Гази та Західного берегу річки Йордан). У той же період Ізраїль вивів своїх військових та поселенців із сектору Гази.

У 2006 році ХАМАС виграв вибори в законодавчі органи та зміцнив свій вплив у Газі, витіснивши звідти рух ФАТХ, головою якого є лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Тож тепер ХАМАС утримує контроль у секторі Гази, а ФАТХ на чолі з Аббасом контролює Західний берег Йордану.

Від початку існування ХАМАС перебував в опозиції до Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ).

Так, у 1993 році засновник ФАТХ Ясір Арафат домовився про мир з Ізраїлем, зупинивши повстання палестинців (Першу інтифаду). ХАМАС не підтримав мирний процес і продовжив здійснювати терористичні атаки на Ізраїль.

Лідером руху ХАМАС згодом був Ісмаїл Ганія, який обіймав посаду так званого прем’єра Палестинської автономії у 2006–2007 роках.

ХАМАС загалом (або лише його воєнізоване крило) визнано терористичною організацією в Ізраїлі, США, країнах Євросоюзу, Великій Британії та низці інших держав.

ХАМАС від початку свого створення не визнавав права Держави Ізраїль на існування.

Статут виключає можливість будь-якого мирного врегулювання територіальних суперечок.

У 2017 році ХАМАС підготував новий політичний документ, в якому використав більш стримані формулювання, однак так само не визнав існування Ізраїлю.

Як зазначає DW, на емблемі ХАМАС зображено Купол Скелі (мусульманську святиню в Єрусалимі), а також контури територій Ізраїлю, сектору Гази та Західного берега Йордану як “єдиної палестинської держави”.

ХАМАС періодично здійснює атаки на Ізраїль, зокрема ракетні обстріли, з території сектору Гази. Бойовики часто запускають ракети з житлових районів, та облаштовують штабні приміщення у будинках, використовуючи цивільне населення як живий щит.

Угруповання також залучає терористів-смертників. У 1990-х роках ХАМАС скоїв низку підривів автобусів, у яких загинули десятки ізраїльтян.

До жовтня 2023-го інтенсивні військові зіткнення з ізраїльською армією відбувалися в 2008-2009, 2012 та 2014 роках.

Ізраїль здійснює блокаду сектору Гази, щоб ізолювати угруповання, зупинити надходження туди зброї та змусити ХАМАС припинити атаки. Блокаду підтримав і Єгипет.

Бойовики ХАМАС, своєю чергою, копали підземні тунелі для контрабанди зброї, в основному в напрямку Єгипту. Уряд у Каїрі намагався стримувати цей процес.

Сектор Гази є однією з найбільш густонаселених територій у світі. Значна частина місцевого населення живе в жахливій бідності та залежить від гуманітарної допомоги.

Як пояснює німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle, одним із фінансових донорів та закордонних союзників ХАМАС вважається Катар. У 2012 році емір Катару шейх Хамад бін Халіфа Аль-Тані став першим закордонним лідером, який відвідав керівництво угрупування в Газі.

Станом на травень 2021 року країна надала ХАМАС допомоги на €1,5 млрд.

Значну допомогу бойовикам (зброю та фінансову підтримку) надає також Іран. Протягом багатьох років ХАМАС покладався на ракети, які постачав Тегеран. Арсенал бойовиків може налічувати тисячі ракет.

Туреччина надає притулок деяким із вищих лідерів ХАМАСу, які використовують турецьку фінансову систему для фінансування діяльності організації, повідомляє неурядовий аналітичний центр The Council on Foreign Relations.

Варто зазначити, що іранська сторона відкрито підтримала бойовиків ХАМАС в їх нападі на Ізраїль.

– Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо підтримувати їх до звільнення Палестини та Єрусалиму, – заявив у жовтні минулого року радник верховного лідера Ірану Рахім Сафаві, якого цитують західні ЗМІ.

А державні ЗМІ Ірану показали відео, на якому члени іранського парламенту скандують: Смерть Ізраїлю та Палестина переможе, Ізраїль буде знищено.

Не засудили напад на Ізраїль такі країни, як Саудівська Аравія та Катар.

Саудівська Аравія закликала “до негайного припинення ескалації”. Водночас країна поклала відповідальність за цю ситуацію на Ізраїль, звинувативши його в “позбавленні палестинського народу його законних прав та повторенні систематичних провокацій проти його святинь”.

Зі схожою заявою виступило і МЗС Катару. Там заявили, що “вважають виключно Ізраїль відповідальним за поточну ескалацію через триваючі порушення прав палестинського народу”.

Підтримав ХАМАС також лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас, який заявив, що “палестинський народ має право захищати себе від терору поселенців та окупаційних військ”

Рух ХАМАС назвав свою операцію Шторм Аль-Акса. Напад 7 жовтня 2023 року розпочався з масованого ракетного удару. За даними Армії оборони Ізраїлю, ХАМАС випустив понад 2,2 тис. ракет із сектору Гази.

Численні вибухи пролунали над Єрусалимом, Тель-Авівом і на півдні Ізраїлю. Ракети перехоплювала ізраїльська система ППО Залізний купол.

