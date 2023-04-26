Україна

Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Якою буде зима у 2026 році: чи варто очікувати снігопадів
Пенсії-2025: що зміниться з 1 жовтня і чи буде підвищення
Cуд залишив Шуфрича під вартою до 4 жовтня: що відомо
Вечірка закінчилася: як економіка РФ перебуває на плаву попри численні санкції
У Росії застрелився глава компанії-постачальника сировини для виробництва Шахедів

Суспільство

Україна готова долучитися до проєкту Стіна дронів для захисту Європи від РФ — Шмигаль

Україна готова брати участь у проєкті Стіна дронів, щоб відігравати активну роль у захисті Європи від російських безпілотників, заявив Денис Шмигаль.

Україна готова брати участь у проєкті Стіна дронів для захисту Європи від РФ – Шмигаль
Коли закінчується курортний сезон в Одесі та чи варто їхати на море восени

Факти ICTV дізнавалися, скільки триває курортний сезон в Одесі.

когда заканчивается курортный сезон в Одессе,
Угорські дрони у небі України і збиття Су-34 на Запоріжжі: Зеленський провів військову нараду

Володимир Зеленський провів військову нараду: були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні.

Зеленський провів військову нараду: контрнаступ під Добропіллям, збиття Су-34 та угорські дрони на кордоні
В Укренерго викрили агента ФСБ: зливав інформацію для обстрілів столиці

Працівники Служби безпеки України викрили агента ФСБ, який працював в Укренерго та зливав ворогу дані для обстрілів та знеструмлення Києва.

СБУ УКРЕНЕРГО
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

Дивіться онлайн-карту повітряних тривог в Україні - на Фактах ICTV.

Карта повітряних тривог Факти ICTV
Субсидії в Україні: що зміниться з 1 жовтня

Про зміни у нарахуванні субсидій у жовтні 2025 року — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Субсидії
Полковник ДПСУ та його спільник вимагали $5,5 тис. за переведення у тилову частину

На Хмельниччині викрили двох прикордонників на корупційній схемі переведення військовослужбовця з району бойових дій до тилової частини.

корупція ДСПУ
Махінації на Укрзалізниці на понад 9 млн грн: 8 керівників отримали підозри

Слідчі Національної поліції викрили масштабні махінації на Укрзалізниці, вісім керівників місцевих станцій на Одещині отримали підозри.

УЗ Одеса поліція
Партнерський матеріал
New Food Summit запускає конкурс для виробників їжі нового покоління

New Food Summit оголошує конкурс серед компаній, що створюють їжу нового покоління - детальніше дивіться у матеріалі.

На New Food Summit відбудеться церемонія вручення відзнаки Проривний продукт року
Сміливість бути собою: у Києві відбудеться Український жіночий конгрес-2025

Участь у заході можна буде взяти в офлайн- і онлайн-форматах.

Український Жіночий Конгрес
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь