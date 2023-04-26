Суспільство
Україна готова брати участь у проєкті Стіна дронів, щоб відігравати активну роль у захисті Європи від російських безпілотників, заявив Денис Шмигаль.
Факти ICTV дізнавалися, скільки триває курортний сезон в Одесі.
Володимир Зеленський провів військову нараду: були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні.
Працівники Служби безпеки України викрили агента ФСБ, який працював в Укренерго та зливав ворогу дані для обстрілів та знеструмлення Києва.
Дивіться онлайн-карту повітряних тривог в Україні - на Фактах ICTV.
Про зміни у нарахуванні субсидій у жовтні 2025 року — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На Хмельниччині викрили двох прикордонників на корупційній схемі переведення військовослужбовця з району бойових дій до тилової частини.
Слідчі Національної поліції викрили масштабні махінації на Укрзалізниці, вісім керівників місцевих станцій на Одещині отримали підозри.
New Food Summit оголошує конкурс серед компаній, що створюють їжу нового покоління - детальніше дивіться у матеріалі.