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Останні новини Україна на сьогодні - відео

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У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти

У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти

Випуски
Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.08.2020)

Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.08.2020)

Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.08.2020)

Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.08.2020)

Факти ICTV. Спорт 18:45 (27.08.2020)

Факти ICTV. Спорт 18:45 (27.08.2020)

Україна
За сприятливих умов на очищення Донбасу від мін і снарядів може піти 10 років

За сприятливих умов на очищення Донбасу від мін і снарядів може піти 10 років

Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці

Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці

Зеленський закликав уникнути скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані

Зеленський закликав уникнути скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані

У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти

У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти

Вишиванки, прапори та автопробіг: як День незалежності України святкували у регіонах

Вишиванки, прапори та автопробіг: як День незалежності України святкували у регіонах

Надзвичайні новини
Спецоперація із затримання: поліція спростувала викрадення чоловіка у Києві

Спецоперація із затримання: поліція спростувала викрадення чоловіка у Києві

Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці

Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці

Ураган, град та повінь: Італію накрила негода

Ураган, град та повінь: Італію накрила негода

У Хмельницькому під новобудовою провалився ґрунт. Людей евакуювали

У Хмельницькому під новобудовою провалився ґрунт. Людей евакуювали

Lifestyle
Робота для молоді та збереження дерев. Як працює ПКПФ-Україна

Робота для молоді та збереження дерев. Як працює ПКПФ-Україна

Виховати Маска чи Гейтса. Як пройшов день відкритих дверей у Midgard School

Виховати Маска чи Гейтса. Як пройшов день відкритих дверей у Midgard School

ОЕ влаштував концерт до Дня незалежності та презентував нову пісню

ОЕ влаштував концерт до Дня незалежності та презентував нову пісню

Світ
Навального могли отруїти тією ж речовиною, що і Гебрева у 2015 році – Bellingcat

Навального могли отруїти тією ж речовиною, що і Гебрева у 2015 році – Bellingcat

Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті

Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті

Протести в США: у Вісконсині поліція застосувала водомети і сльозогінний газ

Протести в США: у Вісконсині поліція застосувала водомети і сльозогінний газ

Спалені авто та сутички з поліцією. У США спалахнули нові протести

Спалені авто та сутички з поліцією. У США спалахнули нові протести

Шоу-бізнес
400 років історії України в одному фільмі: у прокат виходить вітчизняна стрічка Толока

400 років історії України в одному фільмі: у прокат виходить вітчизняна стрічка Толока

Героям! Без Обмежень і Kozak System записали кліп на підтримку білорусів

Героям! Без Обмежень і Kozak System записали кліп на підтримку білорусів

Більше моторошних справ та нова героїня. Стартували зйомки серіалу Розтин покаже 2

Більше моторошних справ та нова героїня. Стартували зйомки серіалу Розтин покаже 2

Спорт
Біг, підтягування та відтискання в бронежилеті: українці у челенджі MURPH

Біг, підтягування та відтискання в бронежилеті: українці у челенджі MURPH

Вдома, але не зменшуючи навантажень: тренування українських спортсменів на карантині

Вдома, але не зменшуючи навантажень: тренування українських спортсменів на карантині

Як займатися спортом під час карантину

Як займатися спортом під час карантину

Схожість – максимальна: Ольга Харлан оцінила свій прототип ляльки Барбі

Схожість – максимальна: Ольга Харлан оцінила свій прототип ляльки Барбі

Дружній поєдинок з бадмінтону між Україною та Болгарією

Дружній поєдинок з бадмінтону між Україною та Болгарією

Команди ЗСУ, СБУ, поліції та Нацгвардії з усієї України – турнір з кросфіту в Маріуполі

Команди ЗСУ, СБУ, поліції та Нацгвардії з усієї України – турнір з кросфіту в Маріуполі

Інтерв'ю
Про продовження карантину, навчання з 1 вересня і тести на Covid-19: ексклюзив Степанова

Про продовження карантину, навчання з 1 вересня і тести на Covid-19: ексклюзив Степанова

Роман Лещенко розповів, як перевірятимуть покупців української землі

Роман Лещенко розповів, як перевірятимуть покупців української землі

Відбирало руки на сцені. Що пережив Олег Винник на шляху до успіху – інтерв’ю Фактам ICTV

Відбирало руки на сцені. Що пережив Олег Винник на шляху до успіху – інтерв’ю Фактам ICTV

Тітушки, проднабори і спортмайданчики – Кошель про порушення на виборах у Раду

Тітушки, проднабори і спортмайданчики – Кошель про порушення на виборах у Раду

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