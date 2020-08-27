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Останні новини Україна на сьогодні - відео
Відео дня
У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти
Випуски
Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.08.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.08.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (27.08.2020)
Україна
За сприятливих умов на очищення Донбасу від мін і снарядів може піти 10 років
Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці
Зеленський закликав уникнути скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані
У Золотоноші транспортний хаос. Через пожежу в автопарку наживаються таксисти
Вишиванки, прапори та автопробіг: як День незалежності України святкували у регіонах
Надзвичайні новини
Спецоперація із затримання: поліція спростувала викрадення чоловіка у Києві
Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці
Ураган, град та повінь: Італію накрила негода
У Хмельницькому під новобудовою провалився ґрунт. Людей евакуювали
Lifestyle
Робота для молоді та збереження дерев. Як працює ПКПФ-Україна
Виховати Маска чи Гейтса. Як пройшов день відкритих дверей у Midgard School
ОЕ влаштував концерт до Дня незалежності та презентував нову пісню
Світ
Навального могли отруїти тією ж речовиною, що і Гебрева у 2015 році – Bellingcat
Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті
Протести в США: у Вісконсині поліція застосувала водомети і сльозогінний газ
Спалені авто та сутички з поліцією. У США спалахнули нові протести
Шоу-бізнес
400 років історії України в одному фільмі: у прокат виходить вітчизняна стрічка Толока
Героям! Без Обмежень і Kozak System записали кліп на підтримку білорусів
Більше моторошних справ та нова героїня. Стартували зйомки серіалу Розтин покаже 2
Спорт
Біг, підтягування та відтискання в бронежилеті: українці у челенджі MURPH
Вдома, але не зменшуючи навантажень: тренування українських спортсменів на карантині
Як займатися спортом під час карантину
Схожість – максимальна: Ольга Харлан оцінила свій прототип ляльки Барбі
Дружній поєдинок з бадмінтону між Україною та Болгарією
Команди ЗСУ, СБУ, поліції та Нацгвардії з усієї України – турнір з кросфіту в Маріуполі
Інтерв'ю
Про продовження карантину, навчання з 1 вересня і тести на Covid-19: ексклюзив Степанова
Роман Лещенко розповів, як перевірятимуть покупців української землі
Відбирало руки на сцені. Що пережив Олег Винник на шляху до успіху – інтерв’ю Фактам ICTV
Тітушки, проднабори і спортмайданчики – Кошель про порушення на виборах у Раду
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