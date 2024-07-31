У Тегерані вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію

Корпус вартових ісламської революції заявив, що в Тегерані вбито лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію та одного з його охоронців.

Про це повідомляє Sky News.

Ліквідація Ісмаїла Ганії

У заяві ХАМАС йдеться, що Ганія загинув у Тегерані після участі в церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. Удару було завдано по резиденції Ганії.

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Вартові революції заявили, що причину його смерті розслідують, і її буде оголошено найближчим часом.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за смерть, але Ізраїль присягнувся вбити Ганію та інших лідерів ХАМАС після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики цього угруповання напали на країну.

У квітні Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Газі, під час якого ліквідовано Аміра Ганію, командира осередку військового крила ХАМАСу; Мохаммада Ганію, військового оперативника ХАМАСу, та Газема Ганію, також військового оперативника ХАМАСу.

ЦАХАЛ підтверджує, що троє бойовиків є синами Ісмаїла Ганії.

Хто такий Ісмаїл Ганія

Ісмаїл Ганія народився в таборі біженців поблизу міста Газа і приєднався до ХАМАСу наприкінці 1980-х років під час Першої інтифади.

У міру того, як ХАМАС набирав сили, підіймався кар’єрними сходами і Ганія: у 2004 році його призначили членом таємного “колективного керівництва”, а у 2006 році – прем’єр-міністром Палестинської автономії.

До 2017 року він очолив угруповання ХАМАС, а згодом США визнали його терористом.

Ліквідація командира Хезболли Фуада Шукра

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 31 липня заявила про ліквідацію в Бейруті Фуада Шукра, правої руки генерального секретаря Хезболли Хасана Насралли. Хоча в Хезболлі заявляють, що Шукр нібито вижив після атаки, але дістав важкі поранення.

ЦАХАЛ заявив, що Фуад Шукр причетний до вбивства дітей на футбольному полі в Мадждал-Шамсі в Голанах. Тоді внаслідок ракетного удару загинуло 12 підлітків.

У повідомленні Армії оборони Ізраїля наголошується:

Шукр керував атаками Хезболли на Державу Ізраїль з 8 жовтня і є відповідальним за вбивство 12 дітей в Мадждал-Шамсі на півночі Ізраїлю в суботу ввечері, а також за вбивства багатьох ізраїльтян та іноземних громадян протягом багатьох років. Він також відповідав за більшість найсучасніших озброєнь Хезболли, зокрема ракети точного наведення, крилаті ракети, протикорабельні ракети, ракети дальнього радіусу дії і безпілотні літальні апарати.

Уночі 28 липня авіація Сил оборони Ізраїлю завдала ударів по низці об’єктів Хезболли у Лівані. Зокрема ЦАХАЛ цілився у район Чебаа, звідки 27 липня запустили ракети по стадіону в районі Мадждал-Шамса, де загинули діти.

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