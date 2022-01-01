-
Продався за 40 тис. грн: у Харкові громадянин повідомив ворогу координати військового об’єкта
Громадянин з Харкова охоче прийняв пропозицію та отримав на банківську …
- Евакуація з Києва: розклад і рейси поїздів на 10 березня 2022
Останні відео
Популярні теми
Не намагайтеся перечекати, шукайте роботу: Резніков звернувся до вимушених переселенців
До перемоги Україна має запустити роботу всіх можливих сфер. У Центральній та Західній Україні розгортатимуть додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони.
Новини України
Президент надав звання Героя України 13 воїнам, 5 з них загинуло в бою – ВІДЕО.
Десять літаків російських окупантів та дві колони техніки було знищено сьогодні.
Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши танкову атаку – Президент Зеленський.
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію у місті.
Зеленський спростував російські фейки про розробку хімічної зброї в Україні: ВІДЕО.
Громадянин з Харкова охоче прийняв пропозицію та отримав на банківську карту обіцяні 40 тис. грн, а 1 березня російські війська завдали артилерійські удари поряд з одним з об’єктів, згідно з координатами.
Евакуаційні поїзди з Києва – розклад і рейси на 10 березня 2022 року.
Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 11 березня 2022.
Мешканка Маріуполя Анна Є. розповіла про те, як зараз доводиться виживати людям у її місті. Дівчина просить про допомогу, адже там не залишилося їжі, а обстріл ведеться по житлових будинках.
ЗСУ успішно відбивають атаку ЗС Росії, яка 24 лютого вторглася на територію України. Де зараз тривають найзапекліші бої – читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Уранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Факти ICTV стежать на подіями в режимі онлайн.
Раніше цю ядерну установку вже обстрілювали російські окупанти.
Вмикайте канал UATV на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube. Супутникове мовлення буде доступним глядачам всієї Європи та західної частини Російської Федерації.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував відео з пораненою маленькою дитиною.
Як виглядає Маріуполь під час війни в Україні та як живуть місцеві мешканці в умовах фактичної окупації путінськими військами, дивіться у нашому матеріалі.
Він також закликав громадян ЄС тиснути на свої уряди, щоби надати статус кандидата в Євросоюз для України.
До перемоги Україна має запустити роботу всіх можливих сфер. У Центральній та Західній Україні розгортатимуть додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони.