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Разом ми сила
Зеленський присвоїв звання Герой України 13 військовослужбовцям – список

Зеленський присвоїв звання Герой України 13 військовослужбовцям – список

Втрати російської армії станом на 10 березня 06:00
Особовий склад Особовий склад > 12 000
Полонених Полонених до 700
Танки Танки 335 +18
Бойові броньовані машини Бойові броньовані машини 1105 +35
Гармати Гармати 123 +3
РСЗВ РСЗВ 56
Засоби ППО Засоби ППО 29 +1
Літаки Літаки 56 +7
Гелікоптери Гелікоптери 82 +1
Автомобільна техніка Автомобільна техніка 526 +44
Кораблі/катери Кораблі/катери 3
Цистерни Цистерни 60
БпЛА ОТР БпЛА ОТР 7

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Резніков: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії

Резніков: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії

Глава Міноборони України Олексій Резніков порадив кожному російському солдату здатися в полон, поки ще не пізно.

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Продався за 40 тис. грн: у Харкові громадянин повідомив ворогу координати військового об’єкта

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 11 березня 2022

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Новини України

Зеленський присвоїв звання Герой України 13 військовослужбовцям – список
Зеленський присвоїв звання Герой України 13 військовослужбовцям – список

Президент надав звання Героя України 13 воїнам, 5 з них загинуло в бою – ВІДЕО.

 Березень, 11 о 2:26
ЗСУ знищили дві колони ворожої техніки та 10 російських літаків
ЗСУ знищили дві колони ворожої техніки та 10 російських літаків

Десять літаків російських окупантів та дві колони техніки було знищено сьогодні.

 Березень, 11 о 2:10
Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши танкову атаку – Зеленський
Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши танкову атаку – Зеленський

Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, почавши танкову атаку – Президент Зеленський.

 Березень, 11 о 1:26
ЗСУ дають відсіч російським військам на всіх напрямках – Генштаб
ЗСУ дають відсіч російським військам на всіх напрямках – Генштаб

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

 Березень, 11 о 1:24
Російські окупанти обстрілюють Маріуполь кожних півгодини – мер
Російські окупанти обстрілюють Маріуполь кожних півгодини – мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію у місті.

 Березень, 11 о 0:45
Зеленський спростував російські фейки про розробку Україною хімічної зброї
Зеленський спростував російські фейки про розробку Україною хімічної зброї

Зеленський спростував російські фейки про розробку хімічної зброї в Україні: ВІДЕО.

 Березень, 11 о 0:42
Продався за 40 тис. грн: у Харкові громадянин повідомив ворогу координати військового об’єкта
Продався за 40 тис. грн: у Харкові громадянин повідомив ворогу координати військового об’єкта

Громадянин з Харкова охоче прийняв пропозицію та отримав на банківську карту обіцяні 40 тис. грн, а 1 березня російські війська завдали артилерійські удари поряд з одним з об’єктів, згідно з координатами.

 Березень, 11 о 0:41
Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 11 березня 2022
Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 11 березня 2022

Березень, 11 о 0:05
Евакуація з Києва: розклад і рейси поїздів на 10 березня 2022
Евакуація з Києва: розклад і рейси поїздів на 10 березня 2022

Евакуаційні поїзди з Києва – розклад і рейси на 10 березня 2022 року.

 Березень, 11 о 0:04
Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів на 11 березня 2022
Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів на 11 березня 2022

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 11 березня 2022.

 Березень, 11 о 0:02
Загиблих закопують у парках: мешканка Маріуполя про ситуацію у місті
Загиблих закопують у парках: мешканка Маріуполя про ситуацію у місті

Мешканка Маріуполя Анна Є. розповіла про те, як зараз доводиться виживати людям у її місті. Дівчина просить про допомогу, адже там не залишилося їжі, а обстріл ведеться по житлових будинках.

 Березень, 11 о 0:00
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Фото Відео
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

ЗСУ успішно відбивають атаку ЗС Росії, яка 24 лютого вторглася на територію України. Де зараз тривають найзапекліші бої – читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.

 Березень, 10 о 23:59
Блокада Маріуполя та гуманітарні коридори: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні
Блокада Маріуполя та гуманітарні коридори: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Факти ICTV стежать на подіями в режимі онлайн.

 Березень, 10 о 23:59
Армія РФ знову атакувала ядерний об’єкт у Харкові
Армія РФ знову атакувала ядерний об’єкт у Харкові

Раніше цю ядерну установку вже обстрілювали російські окупанти.

 Березень, 10 о 23:46
В Україні запустили телепроєкт FREEДОМ, розрахований на російськомовну аудиторію у воєнний період
Відео
В Україні запустили телепроєкт FREEДОМ, розрахований на російськомовну аудиторію у воєнний період

Вмикайте канал UATV на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube. Супутникове мовлення буде доступним глядачам всієї Європи та західної частини Російської Федерації.

 Березень, 10 о 23:36
Армія РФ вже вбила 70 дітей – Кулеба назвав це варварським злочином
Відео
Армія РФ вже вбила 70 дітей – Кулеба назвав це варварським злочином

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував відео з пораненою маленькою дитиною.

 Березень, 10 о 23:20
Місто стирають з лиця землі: фотограф показав, як виглядає Маріуполь після обстрілів РФ
Фото
Місто стирають з лиця землі: фотограф показав, як виглядає Маріуполь після обстрілів РФ

Як виглядає Маріуполь під час війни в Україні та як живуть місцеві мешканці в умовах фактичної окупації путінськими військами, дивіться у нашому матеріалі.

 Березень, 10 о 22:55
Шмигаль закликав бізнес в Україні відновити виробництво, де це можливо
Шмигаль закликав бізнес в Україні відновити виробництво, де це можливо

Він також закликав громадян ЄС тиснути на свої уряди, щоби надати статус кандидата в Євросоюз для України.

 Березень, 10 о 22:47
Не намагайтеся перечекати, шукайте роботу: Резніков звернувся до вимушених переселенців
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Не намагайтеся перечекати, шукайте роботу: Резніков звернувся до вимушених переселенців

До перемоги Україна має запустити роботу всіх можливих сфер. У Центральній та Західній Україні розгортатимуть додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони.

 Березень, 10 о 22:33
Данілов назвав головну несподіванку російського нападу на Україну
Данілов назвав головну несподіванку російського нападу на Україну

У РНБО назвали головну несподіванку російського вторгнення

 Березень, 10 о 22:12

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