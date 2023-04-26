Новини України

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РФ розглядає можливість посилення атак балістичними ракетами по Києву, як ескалацію війни – Bloomberg
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З якими хворобами військовослужбовцям можна звільнитися з військової служби: пояснює адвокат
Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського щодо Донеччини — Келлог
Корецький заявив про перегляд комендантської години через нову тактику атак РФ
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Атака на Суми 6 серпня: РФ вдарила КАБами по цивільній інфраструктурі, є поранені
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Путін хоче продовження війни, але вересень може змінити багато – Зеленський Аврора втратила ще один розподільний центр на Київщині через удар РФ Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером: про що говорили
План стійкості регіонів на зиму: Зеленський ввів в дію рішення РНБО
Україна
Зеленський увів у дію рішення РНБО про стійкість регіонів: основні завдання
Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва.
У липні РФ уп’ятеро збільшила використання реактивних БпЛА — Ігнат
ППО
Вадим Ченчик тимчасово очолив Держприкордонслужбу: Зеленський підписав указ
Вадим Ченчик призначений на посаду т. в. о. глави Держприкордонслужби
Кабмін пропонує розширити права військових на викриття корупції
Військові ЗСУ
Втрати ворога на 31 серпня: ліквідовано ще 1600 окупантів та понад 2 тис. БпЛА
втрати РФ ворога
Путін хоче продовження війни, але вересень може змінити багато – Зеленський

Володимир Зеленський після розмови із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що вересень може стати переломним у питанні війни та миру.

Зеленський
Графіки відключення світла 1 вересня: чи буде електрика у перший день осені

Завтра в Україні не будуть введені заходи з обмеження постачання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

світло Херсон ЛЕП
Арсен Жумаділов завершує роботу в Агенції оборонних закупівель

Арсен Жумаділов завершує свою роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель ДОТ - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Арсен Жумаділов
Аврора втратила ще один розподільний центр на Київщині через удар РФ

Унаслідок атаки РФ 31 серпня було знищено на Київщині ще один розподільчий центр мережі мультимаркетів Аврора.

Шахед
Рада оборони Києва пропонує змінити правила комендантської години та руху мостами

Рада оборони Києва ухвалила звернення до Кабміну щодо оновлення протоколів безпеки, щоб переглянути комендантську годину та рух мостами під час тривог.

Київ пропонує уряду змінити комендантську годину та рух мостами під час тривог
Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером: про що говорили

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спецпредставниками американського президента Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: що відомо
Самоочищення в СБУ: понад 150 осіб отримали підозри з початку року

СБУ протидіє зрадникам і корупціонерам у власних лавах, а також вживає заходів для захисту співробітників від спецслужб РФ.

Самоочищення СБУ: з початку року оголошено понад 150 підозр, викрито зрадників і "кротів"
Суспільство Пояснюємо
Затримка потягів Укрзалізниці у реальному часі – де перевірити

Як дізнатися про затримку поїздів Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.

безкоштовні 3000 км від УЗ
Економіка
Нічний тариф на електроенергію: хто може заощадити на платіжках у 2026 році

Скільки коштує нічний тариф на електроенергію та як ним скористатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

нічний тариф на електроенергію
Резерв+ без фото: чому не відображається світлина та що робити

Факти ICTV розібралися, чи дійсний військово-обліковий документ без фото, чому зображення немає та чи має право ТЦК вимагати документ саме з фотографією.

Резерв+ без фото
РФ розглядає можливість посилення атак балістичними ракетами по Києву, як ескалацію війни – Bloomberg

Кремлівський диктатор Володимир Путін рухається до ескалації війни в Україні, оскільки переговори зайшли в глухий кут, пишуть ЗМІ.

Володимир Путін
Економіка
Чому не виплачують Національний кешбек: коли чекати гроші за останні три місяці

Розбираємося, чому не виплачують Національний кешбек, коли надійдуть гроші та що буде з виплатою за липень.

чому не виплачують національний кешбек
На 250 років старший: міськрада Дніпра змінила дату заснування міста

Дніпровська міська рада затвердила нову дату заснування міста - 1526 рік. Рішення ухвалили 19 серпня на 84-й сесії міськради на підставі досліджень істориків та археологів.

Місто Дніпро
Пояснюємо
З якими хворобами військовослужбовцям можна звільнитися з військової служби: пояснює адвокат

Факти ICTV звернулися до адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, щоб з’ясувати, з якими хворобами можна звільнитися з військової служби.

з якими хворобами можна звільнитися з ЗСУ
Економіка
Яку суму можна отримувати на картку у 2026 році: коли банк може заблокувати рахунок

Яку суму можна отримувати на картку у 2026 році, які обмеження діють під час переказів та коли банк може звернути увагу на операції, Фактам ICTV розповіла провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко.

яку суму можна отримувати на картку
Економіка
Тариф на світло у вересні 2026 року: чи зміняться ціни для українців

Яким буде тариф на світло у вересні 2026 року - читайте в матеріалі.

тариф на світло у вересні
Корецький заявив про перегляд комендантської години через нову тактику атак РФ

Сергій Корецький доповів Володимиру Зеленському про підготовку змін у роботі держави через нову тактику російських атак.

Корецький про перегляд комендантської години
Виїзд чоловіків за кордон з 1 вересня: хто має право та які документи потрібні

Що відомо про правила виїзду чоловіків за кордон з 1 вересня – читайте в матеріалі.

Виїзд чоловіків за кордон з 1 вересня 2026 року: які передбачені зміни
Економіка
Тарифи на комуналку з 1 вересня: скільки коштуватимуть світло, газ і вода

З 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів не зміняться. Які тарифи діють зараз - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня 2026 року: що зміниться для українців
Перевірка пенсіонерів: як зміниться порядок верифікації виплат у 2026 році

Як проводится перевірка пенсіонерів по інвалідності у 2026 році та що змінилося, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

перевірка пенсіонерів
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