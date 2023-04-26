Новини України

Володимир Зеленський після розмови із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заявив, що вересень може стати переломним у питанні війни та миру.
Завтра в Україні не будуть введені заходи з обмеження постачання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
Арсен Жумаділов завершує свою роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель ДОТ - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
Унаслідок атаки РФ 31 серпня було знищено на Київщині ще один розподільчий центр мережі мультимаркетів Аврора.
Рада оборони Києва ухвалила звернення до Кабміну щодо оновлення протоколів безпеки, щоб переглянути комендантську годину та рух мостами під час тривог.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спецпредставниками американського президента Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.
СБУ протидіє зрадникам і корупціонерам у власних лавах, а також вживає заходів для захисту співробітників від спецслужб РФ.
Як дізнатися про затримку поїздів Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.
Скільки коштує нічний тариф на електроенергію та як ним скористатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Кремлівський диктатор Володимир Путін рухається до ескалації війни в Україні, оскільки переговори зайшли в глухий кут, пишуть ЗМІ.
Розбираємося, чому не виплачують Національний кешбек, коли надійдуть гроші та що буде з виплатою за липень.
Дніпровська міська рада затвердила нову дату заснування міста - 1526 рік. Рішення ухвалили 19 серпня на 84-й сесії міськради на підставі досліджень істориків та археологів.
Факти ICTV звернулися до адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, щоб з’ясувати, з якими хворобами можна звільнитися з військової служби.
Яку суму можна отримувати на картку у 2026 році, які обмеження діють під час переказів та коли банк може звернути увагу на операції, Фактам ICTV розповіла провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко.
Яким буде тариф на світло у вересні 2026 року - читайте в матеріалі.
Сергій Корецький доповів Володимиру Зеленському про підготовку змін у роботі держави через нову тактику російських атак.
Що відомо про правила виїзду чоловіків за кордон з 1 вересня – читайте в матеріалі.
З 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів не зміняться. Які тарифи діють зараз - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.