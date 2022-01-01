Новини України

Загиблих закопують у парках: мешканка Маріуполя про ситуацію у місті

Мешканка Маріуполя Анна Є. розповіла про те, як зараз доводиться виживати людям у її місті. Дівчина просить про допомогу, адже там не залишилося їжі, а обстріл ведеться по житлових будинках.