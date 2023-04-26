Світ

Якою буде зима у 2026 році: чи варто очікувати снігопадів
Пенсії-2025: що зміниться з 1 жовтня і чи буде підвищення
Cуд залишив Шуфрича під вартою до 4 жовтня: що відомо
Вечірка закінчилася: як економіка РФ перебуває на плаву попри численні санкції
У Росії застрелився глава компанії-постачальника сировини для виробництва Шахедів

Світ

Трамп готовий розглянути надання Україні нової далекобійної зброї – WSJ
Росія готує диверсії проти критичної інфраструктури НАТО – розслідування FT
Нетаньягу розкритикував в ООН визнання Палестини – десятки делегатів вийшли
США
Трамп запроваджує нові мита на ліки, меблі та вантажівки з 1 жовтня
Лукашенко заявив про бажання зустрітися із Зеленським після переговорів з Путіним

Олександр Лукашенко заявив, що Володимиру Зеленському потрібно розглянути нібито дуже хорошу пропозицію про закінчення війни з Росією.

Трамп готовий розглянути надання Україні нової далекобійної зброї – WSJ

Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість скасування обмежень на використання американських ракет великої дальності для ударів по РФ.

В ЄС можуть зобов’язати дипломатів РФ повідомляти про свої переміщення

Євросоюз пропонує запровадити жорсткіший контроль для російських дипломатів.

Навроцький підписав закон про допомогу українцям: отримати її стане складніше

Кароль Навроцький підписав закон, який визначає правила перебування та отримання соціальної допомоги для громадян України, що виїхали через повномасштабну війну.

Європа
РФ може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії – Зеленський

Росія може використовувати танкери для запуску та управління дронами у Данію, Норвегію та країни Балтії, заявив Володимир Зеленський.

Росія готує диверсії проти критичної інфраструктури НАТО – розслідування FT

Російський шпигунський корабель відстежує підводні кабелі Європи: НАТО попереджає про ризик диверсій.

У Білорусі заявили про розміщення Орешника на своїй території

Білорусь нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс Орешник - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

Нетаньягу розкритикував в ООН визнання Палестини – десятки делегатів вийшли

Нетаньягу розкритикував рішення низки держав про визнання Палестини: десятки делегатів залишили зал під час його виступу в ООН.

Європа
Наземна, дронова та морська: Євросоюз формує трискладову систему оборони від РФ

Європейський Союз планує побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

Росія готує десантників Китаю для нападу на Тайвань — ЗМІ

РФ продає Пекіну бойову техніку та ділиться досвідом десантування. Це може бути етапом підготовки до захоплення Тайваню.

Вечірка закінчилася: як економіка РФ перебуває на плаву попри численні санкції

Безпрецедентні західні санкції не призвели до краху російської економіки. Після спаду у 2022 році відбулося стрімке зростання та рецесія.

Трамп
Путін буде змушений припинити війну, якщо впадуть ціни на нафту – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ціни на нафту знизяться, Кремль буде змушений припинити війну в Україні - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

У Росії застрелився глава компанії-постачальника сировини для виробництва Шахедів

Олександр Тюнін керував єдиним російським виробником вуглеволокна для дронів-камікадзе.

Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С

Про небезпеку та технічні характеристики РСЗВ Торнадо-С, читайте в нашому матеріалі.

Без згадки про Росію: Китай озвучив версію причини війни в Україні

Китай пояснив війну в Україні "давніми суперечностями у сфері безпеки Європи" та відкинув звинувачення в тому, що війна відповідає його інтересам.

Кремль створює хвилю неприязні до України в Польщі, це треба зупинити – Туск

Дональд Туск попередив, що Кремль створює хвилю неприязні до України в Польщі. Що варто робити з цим політикам на його думку – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

600 км пішки у тилу противника: розвідник ГУР розповів деталі знищення Ту-22М3

Знищення Ту-22М3 у глибокому тилу: розвідники Міноборони розповіли про успішну операцію.

Що передбачає стаття 4 НАТО: як союз діятиме далі

Що передбачає стаття 4 НАТО та що відомо про порушення Росією повітряного простору Естонії - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні

Президент Туреччини песимістично оцінив перспективи завершення конфлікту через економічні фактори.

Європа
Велика Британія і союзники стоять на боці України – Чарльз III

Велика Британія та її союзники підтримують Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир, заявив король Чарльз III - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

