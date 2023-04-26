Світ
Олександр Лукашенко заявив, що Володимиру Зеленському потрібно розглянути нібито дуже хорошу пропозицію про закінчення війни з Росією.
Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість скасування обмежень на використання американських ракет великої дальності для ударів по РФ.
Євросоюз пропонує запровадити жорсткіший контроль для російських дипломатів.
Кароль Навроцький підписав закон, який визначає правила перебування та отримання соціальної допомоги для громадян України, що виїхали через повномасштабну війну.
Росія може використовувати танкери для запуску та управління дронами у Данію, Норвегію та країни Балтії, заявив Володимир Зеленський.
Російський шпигунський корабель відстежує підводні кабелі Європи: НАТО попереджає про ризик диверсій.
Білорусь нібито розмістила на своїй території російський балістичний комплекс Орешник - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.
Нетаньягу розкритикував рішення низки держав про визнання Палестини: десятки делегатів залишили зал під час його виступу в ООН.
Європейський Союз планує побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.
Безпрецедентні західні санкції не призвели до краху російської економіки. Після спаду у 2022 році відбулося стрімке зростання та рецесія.
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ціни на нафту знизяться, Кремль буде змушений припинити війну в Україні - детальніше у матеріалі Фактів ICTV.
Олександр Тюнін керував єдиним російським виробником вуглеволокна для дронів-камікадзе.
Про небезпеку та технічні характеристики РСЗВ Торнадо-С, читайте в нашому матеріалі.
Китай пояснив війну в Україні "давніми суперечностями у сфері безпеки Європи" та відкинув звинувачення в тому, що війна відповідає його інтересам.
Дональд Туск попередив, що Кремль створює хвилю неприязні до України в Польщі. Що варто робити з цим політикам на його думку – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Знищення Ту-22М3 у глибокому тилу: розвідники Міноборони розповіли про успішну операцію.
Що передбачає стаття 4 НАТО та що відомо про порушення Росією повітряного простору Естонії - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
Президент Туреччини песимістично оцінив перспективи завершення конфлікту через економічні фактори.