Без згадки про Росію: Китай озвучив версію причини війни в Україні

Китай пояснив війну в Україні "давніми суперечностями у сфері безпеки Європи" та відкинув звинувачення в тому, що війна відповідає його інтересам.

26 Вересня, 17:08