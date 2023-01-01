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Домовились про додаткові обсяги. До кінця зими Україні вистачить газу – Чернишов

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Орієнтовні втрати ворога (19.01 06:00)
Особовий склад Особовий склад ~ 118 530 +760
Танки Танки 3 136 +6
Бойові броньовані машини Бойові броньовані машини 6 235 +10
Гармати Гармати 2 122 +14
РСЗВ РСЗВ 442
Засоби ППО Засоби ППО 220
Літаки Літаки 287
Гелікоптери Гелікоптери 277 +1
Автомобільна техніка та цистерни Автомобільна техніка та цистерни 4 896 +7
Кораблі/катери Кораблі/катери 17
БпЛА ОТР БпЛА ОТР 1 882 +6
Спеціальна техніка Спеціальна техніка 190
Крилаті ракети Крилаті ракети 749

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Економіка в Україні

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Найбільші інвестбанки готові залучити капітал для відновлення України

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Населення Китаю різко скоротилось вперше за 60 років

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Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної: коли потрібно його платити і яка сума

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Євро продовжує стрімко дорожчати: курс валют в Україні на 17 січня

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Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара та євро у січні 2023 року

Яким буде готівковий курс долара на січень 2023 року.

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Як розрахувати щомісячний платіж за доставку газу 2023: формула й тарифи
Як розрахувати щомісячний платіж за доставку газу 2023: формула й тарифи

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Євро подорожчало, долар не змінився: за скільки можна купити валюту в Україні 16 січня

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Дохід РФ від експорту добрив у 2022 році зріс на 70% – FT
Дохід РФ від експорту добрив у 2022 році зріс на 70% – FT

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 Cічень, 15 о 18:31
Як змінились ціни на пальне в Україні за 2022 рік – Держстат
Як змінились ціни на пальне в Україні за 2022 рік – Держстат

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Енергетики прогнозують зменшення споживання електрики з настанням потепління

В Укренерго прогнозують зменшення споживання електрики з настанням потепління.

 Cічень, 13 о 12:17
Євро в обмінниках значно здорожчало: курс валют в Україні на 13 січня
Євро в обмінниках значно здорожчало: курс валют в Україні на 13 січня

Скільки в Україні коштує американський долар та євро станом на 13 січня – курс валют читайте в матеріалі.

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Рада підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу

Останнім часом гральний бізнес був на спрощеній системі оподаткування на період воєнного стану в Україні.

 Cічень, 12 о 19:31
Акциз на алкоголь чи сигарети можна буде перевіряти в додатку Дія: Рада ухвалила законопроєкти
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Акциз на алкоголь чи сигарети можна буде перевіряти в додатку Дія: Рада ухвалила законопроєкти

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Дев’ять областей перевищили ліміти споживання, застосовуються аварійні відключення світла
Дев’ять областей перевищили ліміти споживання, застосовуються аварійні відключення світла

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Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 12 січня

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