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Євро продовжує рости. Курс валют в Україні на 18 січня
Офіційний курс валют від НБУ, ціни на долар і євро в обмінниках банків …
- Населення Китаю різко скоротилось вперше за 60 років
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Економіка в Україні
На Українському сніданку у Давосі прозвучала теза, що найбільші світові інвестбанки готові долучитися до відновлення України.
Скільки в Україні коштує американський долар та євро станом на 18 січня – курс валют читайте в матеріалі.
Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону.
Офіційний курс валют від НБУ, ціни на долар і євро в обмінниках банків станом на 18 січня – у матеріалі.
FT повідомляє, що в Китаї почало скорочуватись населення вперше за 60 років – цей історичний момент матиме вплив на світову економіку.
Який штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної у 2023 році – читайте в матеріалі.
Скільки в Україні коштує американський долар та євро станом на 17 січня – курс валют читайте в матеріалі.
Яким буде готівковий курс долара на січень 2023 року.
Як самостійно розрахувати доставку газу 2023, читайте в нашому матеріалі.
Офіційний курс валют від НБУ, ціни на долар і євро в обмінниках банків станом на 16 січня – у матеріалі.
Всесвітній економічний форум незабаром стартує у Давосі. Дата, основні теми та що обговорюватимуть щодо України – в матеріалі Фактів ICTV.
Виручка від експорту добрив з Росії зросла на 70% у 2022 році через стрибок цін.
Як в Україні за рік змінилася ціна на всі види палива та що подорожчало найбільше – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
В Укренерго прогнозують зменшення споживання електрики з настанням потепління.
Скільки в Україні коштує американський долар та євро станом на 13 січня – курс валют читайте в матеріалі.
Останнім часом гральний бізнес був на спрощеній системі оподаткування на період воєнного стану в Україні.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти про введення електронної акцизної марки для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Рада ухвалила за основу законопроєкти №8298 та №8299, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.
Зранку дев’ять областей України перевищили ліміти споживання електроенергії.