Надзвичайні події

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Надзвичайні події

РФ атакувала три іноземні судна в Чорному морі: загинув громадянин Єгипту
Атака на цивільні судна у Чорному морі
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені за 2 тис. км від кордону України
Україна атакувала Тюменський НПЗ за 2 тис. км від кордону: що відомо
РФ атакувала Україну 99 дронами: скільки збила ППО
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
РФ атакувала судна під прапорами Панами, Сент-Кіттс і Невісу: є загиблий і поранені
Атака на судна у Чорному морі
Вибухи в Херсоні: дрон РФ атакував зупинку в Корабельному районі

У Херсоні російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Корабельному районі - детальніше про наслідки в матеріалі Фактів ICTV.

Вибухи у Херсоні: що сталося сьогодні, 23 червня 2026 року
Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО

Детальніше про атаку на залізничний міст через Північнокримський канал в Криму читайте в матеріалі.

Залізничний міст через Північнокримський канал в Криму зруйнований: що відомо
Терміново
Вибухи в Одесі: на узбережжі загинула жінка, поранений чоловік

В Одесі пролунали вибухи під час російської атаки ударними безпілотниками. Відомо про загиблу жінку та пораненого чоловіка - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
На Кримському півострові після нової атаки спалахнули ТЕЦ, порт і залізнична станція

У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки повідомляють про пожежі на енергетичних і транспортних об’єктах та перебої з електропостачанням.

Атака українських дронів
Терміново
Вибухи у Кривому Розі: РФ вдарила балістикою по промисловій інфраструктурі, є загиблі

Вибух у Кривому Розі пролунав під час повітряної тривоги після попередження про загрозу балістичного удару.

Атака на Кривий Ріг 23 червня 2026
Терміново
Атака на Сумську громаду: ворог скинув 6 КАБів, водій тролейбуса у важкому стані

Росія атакувала Сумську область КАБами, внаслідок чого є поранені. Деталі - на Фактах ICTV.

Атака на Сумщину: ворог завадав удару КАБами
Терміново
Росія атакувала Запоріжжя дронами: спалахнули пожежі, є постраждалий

У місті зафіксували кілька осередків пожеж після удару російських безпілотників.

Атака на Запоріжжя 23 червня 2026
Атака на Білопілля: пошкоджені освітні установи та житлові будинки, є постраждала

Російські війська завдали ракетного удару по території освітніх закладів.

Атака на Білопілля Сумської області
РФ атакувала Україну балістикою та 88 БпЛА: як спрацювала ППО

Нічна атака РФ 22 червня тривала з вечора 21 червня, агресор атакував Україну дронами.

обстріл, атака дронами і ракетами
Терміново
РФ вдарила по будинку багатодітної родини на Сумщині: загинули хлопчик, його батько та бабуся

Російський дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині: загинули дитина, батько та бабуся.

Нічна атака на Сумщину 22 червня 2026: наслідки
У ТЦК Тернополя незаконно утримували людей з інвалідністю: відкрито провадження

У Тернопільському районному та міському ТЦК утримували людей з психічними розладами та інвалідністю - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Скандал у Тернопільському ТЦК: утримували людей з інвалідністю, відкрито справу
РФ атакувала Києво-Печерську лавру: пошкоджено Успенський собор

Внаслідок обстрілу пошкоджено Успенський собор — одну з головних святинь України та пам’ятку світового значення.

РФ атакувала Києво-Печерську лавру
Комфорт Таун у Києві знову постраждав під час обстрілу: яка ситуація на території ЖК

Усе, що відомо про руйнування на території ЖК Комфорт Таун у Києві сьогодні, 15 червня, — читайте в матеріалі.

обстріл, атака дронами і ракетами
Вибухи в Києві: 5 загиблих, 35 постраждалих після масованої атаки РФ

У ніч на 15 червня Київ зазнав масованої російської атаки. У різних районах столиці зафіксовані влучання, пожежі та руйнування житлових будинків.

вибухи у Києві 15 червня
Терміново
Нічні вибухи в Києві та області: РФ атакувала балістикою та дронами, є пошкодження

Прогриміли потужні вибухи у Києві та області 18 червня. Що відомо - у матеріалі Фактів ICTV.

ППО України
Київ був епіцентром атаки: що відомо про масований обстріл України 15 червня

РФ запустила по Україні понад 680 повітряних цілей: наслідки ворожого обстрілу 15 червня.

атака на Київ 15 червня
У Польщі на ділянці лікарки знайшли 32 ненароджені дитини: що відомо

У Луторижі виявили останки плодів, працівника лікарні затримали. Деталі – на фактах ICTV.

Останки ненароджених дітей знайшли у Польщі: що відомо
Терміново
Кіностудія Довженка в Києві горить після обстрілу: знищено найбільшу колекцію костюмів

Усе, що відомо про руйнування на кіностудії Довженка після нічних вибухів у Києві сьогодні, 15 червня, — читайте в матеріалі.

Кіностудія Довженка в Києві після обстрілу 15 червня 2026
Терміново
Не встигли в укриття: у Конотопі через удар по депо загинула працівниця УЗ, є поранені

Росія атакувала Конотоп Сумської області, внаслідок чого загинула працівниця УЗ, ще 4 - поранені. Деталі - на Фактах ICTV.

Шахед
Терміново
Вибухи у Запоріжжі: ворог завдав 9 ударів КАБами, є загиблі та поранені

Увечері 20 червня вибухи пролунали у Запоріжжі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загиблих та поранених.

атака на Запоріжжя
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