Надзвичайні події

Комфорт Таун у Києві знову постраждав під час обстрілу: яка ситуація на території ЖК

Усе, що відомо про руйнування на території ЖК Комфорт Таун у Києві сьогодні, 15 червня, — читайте в матеріалі.

15 Червня, 8:30