Надзвичайні події
У Херсоні російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Корабельному районі - детальніше про наслідки в матеріалі Фактів ICTV.
Детальніше про атаку на залізничний міст через Північнокримський канал в Криму читайте в матеріалі.
В Одесі пролунали вибухи під час російської атаки ударними безпілотниками. Відомо про загиблу жінку та пораненого чоловіка - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки повідомляють про пожежі на енергетичних і транспортних об’єктах та перебої з електропостачанням.
Вибух у Кривому Розі пролунав під час повітряної тривоги після попередження про загрозу балістичного удару.
Росія атакувала Сумську область КАБами, внаслідок чого є поранені. Деталі - на Фактах ICTV.
У місті зафіксували кілька осередків пожеж після удару російських безпілотників.
Російські війська завдали ракетного удару по території освітніх закладів.
Нічна атака РФ 22 червня тривала з вечора 21 червня, агресор атакував Україну дронами.
У Тернопільському районному та міському ТЦК утримували людей з психічними розладами та інвалідністю - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
Внаслідок обстрілу пошкоджено Успенський собор — одну з головних святинь України та пам’ятку світового значення.
Усе, що відомо про руйнування на території ЖК Комфорт Таун у Києві сьогодні, 15 червня, — читайте в матеріалі.
У ніч на 15 червня Київ зазнав масованої російської атаки. У різних районах столиці зафіксовані влучання, пожежі та руйнування житлових будинків.
Прогриміли потужні вибухи у Києві та області 18 червня. Що відомо - у матеріалі Фактів ICTV.
РФ запустила по Україні понад 680 повітряних цілей: наслідки ворожого обстрілу 15 червня.
У Луторижі виявили останки плодів, працівника лікарні затримали. Деталі – на фактах ICTV.
Усе, що відомо про руйнування на кіностудії Довженка після нічних вибухів у Києві сьогодні, 15 червня, — читайте в матеріалі.
Росія атакувала Конотоп Сумської області, внаслідок чого загинула працівниця УЗ, ще 4 - поранені. Деталі - на Фактах ICTV.