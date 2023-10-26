З ким воює Ізраїль: історія ізраїльсько-палестинського конфлікту

У суботу, 7 жовтня, палестинська терористична організація ХАМАС завдала ракетного удару по Ізраїлю, випустивши, за попередніми даними, 2200 ракет. Паралельно диверсійні групи зайшли з сектору Гази на територію країни та почали розстрілювали військових і місцевих жителів.

Влада Ізраїлю офіційно заявила, що у країні триває війна.

Через що почалася війна та з ким воює Ізраїль – з’ясовували Факти ICTV.

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Хронологія війни в роках

Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває вже дуже давно й тягнеться ще з 1947-го.

Як відомо з відкритих джерел, перша війна за незалежність Ізраїлю почалася у 1947-му і тривала до 1949 року.

29 листопада 1947 Генеральна асамблея ООН ухвалила Резолюцію №181, яка передбачала утворення на території Палестини двох держав: арабської та ізраїльської. Загалом єврейське населення вітало цей план, але араби його відкинули.

14 травня 1948 Єврейська Національна рада проголосила створення держави Ізраїль, а в ніч проти 15 травня 1948-го єгипетські літаки почали бомбардувати Тель-Авів. В результаті цього армії пʼяти арабських держав почали воєнні дії проти євреїв.

Війна завершилася в лютому-липні 1949 року. 24 лютого Ізраїль уклав угоди про перемир’я з Єгиптом, 3 квітня – з Йорданією, 20 липня – із Сирією. Угоди мали тимчасовий характер і остаточно не врегулювали територіальні питання.

У 1967 році, упродовж Шестиденної війни з Єгиптом, Сирією, Йорданією, Іраком та Алжиром, Ізраїль зайняв історичні території Юдею, Самарію (Західний берег річки Йордан) і сектор Гази, які були населені здебільшого арабами.

З 1972-го до 1982 року палестинські радикальні організації здійснили серію атак на ізраїльтян по всьому світу.

Найжахливішою подією став теракт на Літній олімпіаді 1972 року в Мюнхені, внаслідок якого всі заручники були вбиті.

9 листопада 1977 року президент Єгипту Анвар Садат зробив заяву, про готовність зустрітися з ізраїльськими керівниками задля досягнення миру на Близькому Сході.

19-21 листопада того ж року Садат відвідав Єрусалим, у грудні 1977-го відбулася серія зустрічей представників Єгипту, Ізраїлю та США. І хоча більшість країн підтримувала єгипетського президента, радикали були проти, тож зрештою врегулювання конфлікту не відбулося.

У 1987-му відбулося перше повстання палестинських арабів. Їхньою метою була “боротьба проти ізраїльської окупації” та повернення територій, взятих під контроль під час Шестиденної війни у 1967 році. Протистояння тривало чотири роки, до 1991-го, хоча в деяких джерелах повідомляють, що цей конфлікт закінчився у 1993 році підписанням Угоди в Осло між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини.

У 1994 році була створена Палестинська національна адміністрація, якій підпорядковувалися сектор Гази та частина територій Західного берега річки Йордан.

2000-й вважається початком Інтифади Аль-Акси. Під час боїв та сутичок другої інтифади було вбито 1450 палестинців і 525 ізраїльтян. До них належали бойовики та цивільні люди, терористи-смертники та їхні жертви, палестинські колаборанти, яких палестинські бойовики запідозрили у співпраці з Ізраїлем. Попри те, що загиблих ізраїльтян утричі менше, число цивільних жертв серед них становить 40% від загальної кількості.

Тимчасове перемир’я

У 2005 Ізраїль відділився від Палестинської національної адміністрації (ПНА). 22 серпня того ж року всі жителі єврейських поселень покинули сектор Гази.

12 вересня 2005 року Газу покинув останній ізраїльський солдат. Одностороннє розмежування завершилося 23 вересня 2005 року ліквідацією воєнного табору Дотан, поблизу Джаніна.

В результаті, із сектора Газа виведено 21 єврейське поселення, а з Самарії – 4.

Із 2008-го до 2009 року в секторі Гази тривала операція під назвою Литий свинець, яка стала закінченням так званого перемир’я між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями.

3 січня 2009 р. ізраїльська армія розпочала наземне вторгнення в сектор Гази з метою знищення військових угруповань, які вели обстріл Ізраїлю. Бомбардування і наземна операція у секторі призвели до значних жертв серед мирного населення і отримали назву в арабських ЗМІ як Різанина в Газі.

У травні 2021 року відбулося збройне загострення довготривалого ізраїльсько-палестинського конфлікту. Воно стало найзапеклішим з 2014 року. Тоді внаслідок ракетних обстрілів і авіаударів загинуло щонайменше 300 людей, серед яких – 12 дітей.

Вторгнення ХАМАсу в Ізраїль 7 жовтня 2023

7 жовтня близько 06:30 ранку в Ізраїлі прогриміли вибухи. ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та завдав ракетного удару з боку сектору Гази.

За словами лідера військової організації ХАМАС Мохаммеда Дейфа, в межах операції під назвою Шторм Аль-Акса по Ізраїлю в суботу вранці нібито було випущено 5000 ракет.

Відомо щонайменше про 22 загиблих через ракетні удари із сектору Гази по центру та півдню Ізраїлю. У регіонах, наближених до сектора Гази, тривають бої.

Місцеві ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених.

Тим часом посольство України в Ізраїлі випустило рекомендації для українців, що робити під час масових обстрілів і куди звертатися в разі небезпеки.

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