Опасный аденовирус в американском штате Нью-Джерси унес жизни по меньшей мере шестерых детей в учреждении, еще 12 – заболели.

Об этом сообщает CNN.

– Шестеро детей умерли из-за аденовируса в Центре ухода и реабилитации Ванаку в городе Хаскелль, штат Нью-Джерси, – отмечает телеканал.

Погибшие были разного возраста, но большинству из них – не больше 18 лет.

По данным Департамента здравоохранения штата, в Центре были заражены еще двенадцать человек. Пока медицинскому учреждению было поручено не принимать новых пациентов до завершения вспышки болезни.

По факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

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К слову, аденовирусы относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктив, лимфоидной ткани.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры, а инкубационный период от 1 дня до 2 недель.

Симптомы:

ринит

фарингит

конъюнктивит

лихорадка

Также отмечаются симптомы общей интоксикации — слабость, вялость, головная боль, отсутствие аппетита, сонливость.

Из осложнений встречаются синуситы, отиты, редко пневмонии. Нередко бывает ларингоспазм у детей раннего возраста.

Фото: DarkoStojanovic/Pixabay