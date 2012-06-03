Собирают последние БТРы: ХКБМ может остановиться из-за отсутствия новых контрактов

Ведущий разработчик бронетехники в Украине — Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) — может остановиться уже в конце лета из-за отсутствия государственных контрактов.

ХКБМ завершает свой последний заказ на производство бронетранспортеров БТР-4Е.

После этого без работы останутся конструкторы, инженеры, сварщики, которых готовят годами. И таких людей (в частности, и на десятках смежных предприятий) — тысячи.

Восстановить мощность будет очень сложно.

ХКБМ за время полномасштабной войны был закрыт для прессы — определенные их заказы засекречены, а бюро релоцировалось в другие уголки страны.

Фактам ICTV удалось попасть на предприятие и услышать мнение работников и руководства о том, к чему может привести остановка стратегического предприятия.

Почему на ХКБМ собирают последние Буцефалы

В одном из цехов Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова собирается БТР4Е. Это Буцефал, находящийся на вооружении штурмовых подразделений, механизированных бригад, у спецназовцев МВД, Нацгвардии. Без Буцефалов трудно представить штурмы — они поддерживают пехоту и с их помощью безопаснее эвакуировать раненых.

Буцефалы принимали участие во время контрнаступления осенью 2022 года, боев за Мариуполь, Бахмут. И сейчас они являются основой украинской армии. Однако в бюро дорабатывают последние машины и больше заказов от государства нет.

Первый заместитель директора ГП ХКБМ Станислав Степанов вспоминает: чтобы не срывать контракты после того, как предприятие подверглось разрушениям вследствие ударов РФ, а еще больше наращивать производство, бюро релоцировали на запад страны, а складские помещения разместили во всех безопасных регионах государства.

Последний контракт выполнили досрочно и маховик раскрутился так, что готовы были увеличивать мощности.

Однако нынешний контракт последний. В дальнейшем государство вкладываться в бронетехнику не желает.

Станислав Степанов отмечает: если ХКБМ остановится, сотни работников останутся без работы. Вместе с почти сотней смежных предприятий, работающих над изготовлением того же БТРа, – тысячи людей окажутся на улице.

Кроме того, рассказывает первый заместитель директора, десятки предприятий уже закупили материалы для сотен новых БТРов – они руководствовались новым контрактом и обещаниями оплаты, но его неожиданно не стали финансировать.

Речь идет о десятках украинских предприятий в долгах и сорванных договоренностях с иностранцами, переживает первый заместитель директора ГП ХКБМ.

— Я понимаю, что сейчас на фронте, возможно, есть более приоритетные дроны, НРК. Но когда мы общаемся с командирами штурмовых подразделений, они нам говорят: “Дайте нам броню! Мы не приедем на НРК и на беспилотниках на передок, мы личный состав на передок не проведем. И мы не эвакуируемся! Дайте нам броню”.

У меня такое ощущение, что какие-то чиновники в Киеве не слышат этих полевых командиров. И если я сейчас скажу полевому командиру: “Извините, с августа мы перестанем делать бронетехнику, он скажет мне: “Знаешь, что, поехали со мной на ноль и скажи ребятам, что бронетехники не будет”, — говорит Степанов.

Уже в сентябре ХКБМ не сможет платить зарплату

Станислав Степанов сообщил, что в ХКБМ нарастили производство и досрочно выполнили последние два контракта, ведь поняли – фронту нужны машины.

Они нарастили изготовление БТРов из трех в месяц (до полномасштабной войны) до 20 (в войну), и им обещали новые контракты.

— Полтора года назад мы подписали с Агентством оборонных закупок Министерства обороны большой контракт на поставку бронетранспортеров. И нам пообещали, что в течение месяца-двух бы уже аванс, финансирование.

Мы, не дожидаясь этих денег, за собственные оборотные средства, как и наши партнеры, предприятия, соисполнители, большинство которых являются государственными оборонными предприятиями, вложили свои оборотные средства, чтобы закупить составные части на эти БТР. За полтора года на складах разных предприятий по всей Украине лежат комплектующие, из которых можно собрать от 100 до 200 БТР, — заявил Степанов.

По его словам, предприятия уже изготовили за свой счет первый БТР, ведь понимали, что эта техника нужна для фронта. Но теперь они оказались в такой ситуации, что уже в сентябре не смогут заплатить своим сотрудникам зарплату.

— Как объяснить нашему коллективу, что мы шли такими темпами, мы наращивали, сотнями отдавали на фронт бронетехнику, а сейчас это уже не нужно? Теперь это не актуально? Что нам говорить нашим талантливым инженерам, разработчикам? Все, работа закончилась? Они найдут себе работу в частном бизнесе, они уедут за границу, — считает он.

Если сейчас уничтожить бронетанковую отрасль, уверен Станислав Степанов, поднять ее не удастся, ведь в отдельных направлениях остались работать единицы уникальных специалистов.

Средний возраст мужчин, работающих в цехе, – от 20 до 50 лет. Большинство пришло уже во время великой войны.

К примеру, Максим пришел работать в ХКБМ слесарем. Сейчас он начальник участка, ответственный за сбор БТР-4Е. Опасается, что остановка работы ХКБМ может привести к ослаблению нашего войска.

— Мы собираем БТРы для наших ребят. Нельзя закрывать одно из передовых предприятий, выпускающее большое количество военной техники, ведь это может снизить боевую способность самой страны. Оставлять его во время полномасштабной войны без работы нельзя. Наши ребята на передовой останутся без военной техники, – отмечает Максим.

Его коллега Александр работает мастером. Он в бюро оказался задолго до полномасштабной войны. Такого расцвета бюро не помнит. Уверен: защитники не считают, что их БТРы больше не нужны государству.

— Военные хорошо отзываются. Говорят, что хороший БТР. Особенно медики и эвакуация очень ценят, потому что это броня, а не то, что ребята вывозят на “буханочках” и “пикапчиках”. Бронь есть бронь! – говорит Александр.

Его мнение поддерживает мастер бюро Никита:

— Эта техника спасает жизнь ребятам на фронте. Без этой техники они не смогут выходить на передовую, не смогут без БТРа! На дроне или ракете они не смогут полететь. Мы понимаем всем коллективом, что без БТР нельзя никак.

Экспорт как альтернатива

Между тем, первый заместитель директора ГП ХКБМ Станислав Степанов подчеркнул, что если у государства приоритет – это дроны, а БТРы уже не нужны, то нужно разрешить продавать их на экспорт, ведь есть страны, готовые покупать нашу бронетехнику.

— Мы могли приносить миллиарды украинскому бюджету. Но находимся сейчас в такой патовой ситуации, когда государство не заказывает и нам не дают экспортом заниматься, — подытожил Степанов.

Если же предприятие придет в упадок, продолжает первый заместитель директора ГП, потеряет бюджет, ведь во время полномасштабной войны ХКБМ впервые за долгие годы платит налоги на прибыль — сотни миллионов гривен ежегодно.

Оборонное предприятие, говорит Станислав Степанов, пыталось бороться за свое существование — за свой счет делало новые разработки, хотело масштабировать их количество.

— Мы разрабатываем современные боевые модули, захватывающие цели, мы разрабатываем модули противовоздушной обороны. Мы многое разрабатываем, чего я не могу вам сейчас сказать. Но это все может сейчас сойти на нет или, как говорится в Харькове, умножиться на ноль, — объяснил он.

В ХКБМ все еще надеются на изменения к лучшему, ведь война доказала, что остановка в технологической погоне равна проигрышу.

Напомним, СМИ писали, что Владимир Путин исчерпал наследие советского ВПК, что должно снизить интенсивность войны.

Фото: Татьяна Доцяк

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