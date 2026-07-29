Знания, которые спасают жизнь: Starlight Media запустила кампанию по популяризации турникетов

Starlight Media начинает общенациональную кампанию по популяризации турникетов и знаний по оказанию первой медицинской помощи.

В рамках этой инициативы инструктор учебного центра MEDCAT благотворительного фонда Соломенские котики София Колесник рассказала руководительнице информационной службы Фактов ICTV и ведущей телемарафона Єдині новини Елене Фроляк об умениях и навыках применения турникета, важности владения тактической медициной.

Кампания по популяризации турникетов от Starlight Media

Телеканалы, проекты и звезды Starlight Media объединяются в кампании по популяризации турникетов и знаний по оказанию первой медицинской помощи.

Медиакомпания будет инвестировать свои эфирные и диджитал-ресурсы в формирование национальной привычки: иметь с собой турникет, где бы человек ни был, и повысить способность страны оказывать первую помощь в условиях полномасштабной войны и постоянных вражеских обстрелов украинских гражданских городов.

— Мы должны быть страной, умеющей защищаться, как на поле боя, так и в тылу, умеющей стрелять, оказывать первую помощь, работать, платить налоги, поддерживать себя и своих. Страной, что помнит и осознает. Турникет с собой – это база в этой культуре ответственности за свою жизнь и заботы о тех, кто рядом, — рассказал CEO Starlight Media Александр Богуцкий.

Как правильно накладывать турникет

Кампания по популяризации турникетов от Starlight Media стартовала с профильного сюжета, где инструктор MEDCAT София Колесник наглядно показала, что такое турникет и как его правильно накладывать.

Так, турникет применяют в случае массивного кровотечения, которое не останавливается самостоятельно. Накладывать его следует на 5-7 см выше раны, но не на сустав.

Если место ранения не видно или кровотечение тяжело локализовать, турникет накладывают максимально высоко на конечность.

— В общем, мы рекомендуем нашим курсантам накладывать максимально высоко в тех случаях, если они не видят всю конечность. К примеру, сейчас я в кофте. Не дай Бог, если произойдет сейчас массивное кровотечение, то у меня, скорее всего, вся кофта будет в крови. И будет тяжело, тем более в панике, стрессе, определить и понять место кровотечения и локализовать его. И поэтому стоит накладывать турникет максимально высоко и все, что ниже, точно остановится, — рассказывает София Колесник.

Далее следует максимально туго затянуть стропу – под нее не должен проходить палец. После этого следует крутить ворот, пока кровотечение полностью не прекратится. И уже потом надежно зафиксировать его в рожках.

Следующий шаг – это закрепление свободного края турникета, чтобы он не расслабился.

Обязательно следует записать точное время наложения на специальной наклейке и, по возможности, продублировать его на открытом участке кожи.

Более детально о том, как накладывать турникет, – смотрите в видео.

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