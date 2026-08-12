Просто больше не могу: командир Ахиллеса о причинах СОЧ среди военнослужащих

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко рассказал, что за месяц в среднем пять-семь военнослужащих его подразделения самовольно оставляют службу.

О причинах, которые подталкивают военнослужащих идти в СОЧ, а также о других важных вопросах, в частности подготовке военнослужащих, дисциплине на фронте и рекрутинге, Федоренко рассказал в интервью Фактам ICTV.

По каким причинам военнослужащие идут в СОЧ

— Идут ли из Ахиллеса в СОЧ?.. Идут. В среднем в месяц может быть пять (случаев СОЧ, — Ред.), может быть семь. По-разному. Но надо разбираться, по каким причинам, — отметил командир 429 ОБр БпС.

По его словам, среди военнослужащих, которые самовольно оставляют службу, могут быть люди, имеющие определенные болезни или зависимости. Когда их “пороки” разоблачают, они идут в СЗЧ.

Федоренко привел еще один пример. Военнослужащий служит четыре с половиной года — с начала полномасштабной войны. Служит хорошо, дисциплинированно, качественно.

— Он приезжает домой в отпуск, два дня его не трогают – он абсолютный герой для своей семьи. Потом он понимает, что ребенок называет его дядя, а не папа, потому что он его не видит, — рассказывает командир подразделения Ахиллес.

Такой военнослужащий, по словам Федоренко, понимает тяжесть, которая упала на плечи его жены с одним, двумя или тремя детьми.

— Мне звонил побратим, он мне очень близок. Говорит, командир, смотри, называет себя словом негативным. Плачет в трубку, говорит я не могу, просто больше не могу. Сгорел, — говорит он.

Федоренко предложил ему продлить отпуск, но военнослужащий отвечает, что решение уже принято.

— И все, человек таким образом ушел в СОЧ. Такое тоже бывает, это жизнь, — подытожил командир.

Полностью интервью с командиром 429 ОБр БпС Ахиллес Юрием Федоренко можно посмотреть в видео.

Напомним, в июне Минобороны сообщило, что военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, смогут вернуться в ряды ВСУ по упрощенной процедуре.

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