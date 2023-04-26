ФИФА, вы убили футбол: комментатора лишили аккредитации на ЧМ после эмоций в эфире

Комментатор из Парагвая лишился аккредитации на ЧМ-2026 после эмоциональной тирады в прямом эфире, в ходе которой он раскритиковал арбитра, ФИФА и Джанни Инфантино.

23 июня, 12:10