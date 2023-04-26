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ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей и результаты

Футбол

ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей и результаты

Факты ICTV предлагают расписание матчей чемпионата мира по футболу-2026.

трофей ЧС з футболу
Роналду после уникального достижения на ЧМ: Мне нет дела до Месси

Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу Португалии над Узбекистаном и ответил на вопросы журналистов о Лионеле Месси.

Криштіану Роналду
Дидье Дешам покинул лагерь сборной Франции из-за трагедии в семье

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 против Норвегии.

Дідьє Дешам
Трамп вручит главный трофей ЧМ-2026 на церемонии – президент ФИФА

Президент США Дональд Трамп вручит трофей победителю чемпионата мира по футболу 2026 года.

Дональд Трамп і Інфантіно
ФИФА, вы убили футбол: комментатора лишили аккредитации на ЧМ после эмоций в эфире

Комментатор из Парагвая лишился аккредитации на ЧМ-2026 после эмоциональной тирады в прямом эфире, в ходе которой он раскритиковал арбитра, ФИФА и Джанни Инфантино.

Мігель Альмірон
Матч Франция – Ирак прервали из-за погоды: футболисты 2 часа “играли в карты”

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Ираком в Филадельфии был прерван почти на два часа из-за сильной грозы.

Франція Ірак
Матч Франция — Ирак на ЧМ-2026 могут перенести из-за грозы: детали

Матч второго тура чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Ирака оказался под угрозой переноса из-за неблагоприятных погодных условий.

Кіліан Мбаппе
Милевский высказался о футболистах из Беларуси и их позиции по поводу войны

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский эмоционально высказался об отношении белорусских футболистов к войне и их связях с Россией.

Артем Мілевський
Девушка Мудрика показала, где футболист проводит лето: фото

Украинский вингер Михаил Мудрик, который в настоящее время отстранен от футбола из-за допингового дела, вновь появился в соцсетях.

Мудрик і його дівчина
Там классные футболисты: экс-тренер сборной Украины назвал фаворитов ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал команды, которые произвели на него наибольшее впечатление в начале чемпионата мира-2026.

Йожеф Сабо
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