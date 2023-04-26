Футбол
Факты ICTV предлагают расписание матчей чемпионата мира по футболу-2026.
Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу Португалии над Узбекистаном и ответил на вопросы журналистов о Лионеле Месси.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 против Норвегии.
Президент США Дональд Трамп вручит трофей победителю чемпионата мира по футболу 2026 года.
Комментатор из Парагвая лишился аккредитации на ЧМ-2026 после эмоциональной тирады в прямом эфире, в ходе которой он раскритиковал арбитра, ФИФА и Джанни Инфантино.
Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Ираком в Филадельфии был прерван почти на два часа из-за сильной грозы.
Матч второго тура чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Ирака оказался под угрозой переноса из-за неблагоприятных погодных условий.
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский эмоционально высказался об отношении белорусских футболистов к войне и их связях с Россией.
Украинский вингер Михаил Мудрик, который в настоящее время отстранен от футбола из-за допингового дела, вновь появился в соцсетях.