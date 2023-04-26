Общество
Смотрите онлайн карту воздушных тревог в Украине - на Фактах ICTV.
Что известно об истребителях МиГ-31, а также их технические характеристики - читайте в материале Фактов ICTV.
Сравнение компаний, которым можно доверить прочистку канализации в Киеве в 2026 году – подробнее в материале.
КиевПрайд 2026 стал десятым Маршем равенства в Киеве. Детали - на Фактах ICTV.
В сети распространяются изображения последствий атаки на НПЗ, которые напомнили пользователям о событиях 1812 года.
Что такое дополнительный социальный отпуск, кому предоставляется и как его оформить в Украине в 2026 году - читайте подробнее на Фактах ICTV.
Почти 90 % украинцев поддерживают перезагрузку центральной власти после войны.
Крупнейшая в Украине дистанционная школа Оптима реализует благотворительные программы. Подробнее читайте в материале.
Какой придется заплатить штраф за парковку на месте водителей с инвалидностью в Украине в 2026 году – читайте на Фактах ICTV.