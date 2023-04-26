Экономика в Украине

Экономика
Одной из ключевых тем переговоров станет проект государственного бюджета Украины на 2027 год.
О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.
Кто имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг и при каких условиях, читайте в нашем материале.
Факты ICTV узнавали, какой штраф предусмотрен за несвоевременную уплату ЕН в 2026 году.
Что будет со стоимостью бензина и дизеля, Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.
Почему происходит задержка выплат единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих и куда обращаться, читайте в нашем материале.
С 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей не изменятся. Какие тарифы действуют сейчас – подробнее в материале Фактов ICTV.
Когда будет финансирование ВПЛ в августе 2026 года, когда ожидать денег и что делать, если выплата не поступила, расскажем в материале Фактов ICTV.
Разбираемся, почему не выплачивают Национальный кэшбэк, когда поступят деньги и что будет с выплатой за июль.