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Евро продолжает расти. Курс валют в Украине на 18 января
Официальный курс валют от НБУ, цены на доллар и евро в обменниках …
- Население Китая резко сократилось впервые за 60 лет
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Экономика в Украине
В течение 2023 года Евросоюз планирует ежеквартально выделять Украине €4,5 млрд при условии выполнения ряда требований.
Сколько в Украине стоит американский доллар и евро по состоянию на 20 января – курс валют читайте в материале.
На Украинском завтраке в Давосе прозвучал тезис, что крупнейшие мировые инвестбанки готовы присоединиться к восстановлению Украины.
Сколько в Украине стоит американский доллар и евро по состоянию на 18 января – курс валют читайте в материале.
Во время Всемирного экономического форума в Давосе Нафтогаз договорился о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.
Официальный курс валют от НБУ, цены на доллар и евро в обменниках банков по состоянию на 18 января — в материале.
FT сообщает, что в Китае начало сокращаться население впервые за 60 лет – этот исторический момент повлияет на мировую экономику.
Какой штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной в 2023 году – читайте в материале.
Сколько в Украине стоит американский доллар и евро по состоянию на 17 января – курс валют читайте в материале.
Каким будет наличный курс доллара на январь 2023 года.
Как самостоятельно рассчитать доставку газа 2023, читайте в нашем материале.
Официальный курс валют от НБУ, цены на доллар и евро в обменниках банков по состоянию на 16 января — в материале.
Всемирный экономический форум скоро стартует в Давосе. Дата, основные темы и обсуждения по Украине – в материале Фактов ICTV.
Выручка от экспорта удобрений из России выросла на 70% в 2022 году из-за скачка цен.
Как в Украине за год изменилась цена на все виды топлива и что подорожало больше всего — читайте в материале Фактов ICTV.
В Укрэнерго прогнозируют уменьшение потребления электричества с наступлением потепления.
Сколько в Украине стоит американский доллар и евро по состоянию на 13 января – курс валют читайте в материале.
В последнее время игорный бизнес находился на упрощенной системе налогообложения в период военного положения в Украине.
Рада приняла в первом чтении законопроекты о введении электронной акцизной марки для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.