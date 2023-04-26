Экономика в Украине

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Экономика

Стартовала миссия МВФ в Украине: будут обсуждать состояние экономики, реформы и бюджет-2027

Одной из ключевых тем переговоров станет проект государственного бюджета Украины на 2027 год.

МВФ
Кэшбек за май 2026: когда поступят средства и что нужно знать

О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.

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Что будет со стоимостью бензина и дизеля, Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

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Тарифы на коммуналку с 1 сентября: сколько будут стоить свет, газ и вода

С 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей не изменятся. Какие тарифы действуют сейчас – подробнее в материале Фактов ICTV.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября 2026 года: что изменится для украинцев
Финансирование ВПЛ в августе: когда ждать выплат и кто может потерять помощь

Когда будет финансирование ВПЛ в августе 2026 года, когда ожидать денег и что делать, если выплата не поступила, расскажем в материале Фактов ICTV.

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Почему не выплачивают Национальный кэшбек: когда ждать деньги за последние три месяца

Разбираемся, почему не выплачивают Национальный кэшбэк, когда поступят деньги и что будет с выплатой за июль.

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Выплаты детям ВПЛ: какие суммы можно получить в 2026 году

Факты ICTV разобрались, кто может получить выплаты детям ВПЛ в 2026 году и сколько составляет помощь.

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