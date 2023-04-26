Экономика в Украине

Финансирование ВПЛ в августе: когда ждать выплат и кто может потерять помощь

Когда будет финансирование ВПЛ в августе 2026 года, когда ожидать денег и что делать, если выплата не поступила, расскажем в материале Фактов ICTV.

26 августа, 16:43