Экономика в Украине

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Договорились о дополнительных объемах. До конца зимы Украине хватит газа — Чернышов

Договорились о дополнительных объемах. До конца зимы Украине хватит газа — Чернышов

Ориентировочные потери врага (21.01 06:00)
Личный состав Личный состав ~ 120 160 +860
Танки Танки 3 140 +1
Боевые бронированные машины Боевые бронированные машины 6 256 +15
Пушки Пушки 2 135 +6
РСЗО РСЗО 443 +1
Средства ПВО Средства ПВО 220
Самолеты Самолеты 287
Вертолеты Вертолеты 277
Автомобильная техника и цистерны Автомобильная техника и цистерны 4 918 +15
Корабли/катера Корабли/катера 17
БпЛА БпЛА 1 891 +5
Специальная техника Специальная техника 193 +3
Крылатые ракеты Крылатые ракеты 749

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