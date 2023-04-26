Наука и технологии
Все, что стоит знать о GTA 6 – читайте в материале на Фактах ICTV.
Когда произойдет солнечное затмение 2027 года, почему его считают одним из самых продолжительных в этом столетии и можно ли будет увидеть его в Украине, разбирались Факты ICTV.
МОН и Минцифры призвали международное научное сообщество ограничить сотрудничество с российскими научными учреждениями.
Apple прокомментировала первые серьезные проблемы с раскладным iPhone Duo.
Как работает схема и защититься — читайте на Фактах ICTV.
КПИ запускает спринт, где 160 молодых инженеров шесть дней будут работать над задачами компаний.
Почему Билл Гейтс призывает контролировать ИИ — читайте на Фактах ICTV.
Когда в офисе исчезает свет, номер компании продолжает работать. IP-телефония убирает эту проблему, а вместе с ней еще несколько.
Новое поколение REDMI Note 17 уже в Украине: Алло открывает продажи всей серии смартфонов, включая первый REDMI Note 17 Pro Max 5G.