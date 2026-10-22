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Сейчас очень нужна эта площадка: Елена Кондратюк о 10-м Украинском женском конгрессе

23 октября, несмотря на постоянные обстрелы, в Киеве состоится 10-й Украинский женский конгресс.

В телемарафоне Єдині новини соучредительница Украинского женского конгресса и заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк рассказала Владимиру Рунцу, почему решили не отказываться от проведения этого мероприятия.

10-й Украинский женский конгресс

Елена Кондратюк рассказала, что вопрос, проводить ли 10-й Украинский женский конгресс, очень долго стоял в повестке дня, однако большое количество регистраций заверило в важности мероприятия.

— Долго обсуждали, проводить ли конгресс в этом году, но более полутора тысяч заявок на участие подтвердили, что людям, прежде всего женщинам, нужна эта площадка и нужна возможность быть вместе, поддерживать друг друга, говорить о том, что нас ждет дальше, — говорит Елена Кондратюк.

Она отметила важность этапа переобучения женщин, предоставления возможностей получить новую профессию, в частности знаний, как можно развивать свой бизнес.

— Важно сегодня говорить о профессиональном росте женщин, в частности о возможности получать профессиональные знания, новую профессию, заниматься несвойственными для женщин профессиями, когда-то чисто мужскими. Чтобы мы могли понять, какие новые требования к государству, обществу, политике и экономике ставят сейчас перед нами женщины, – добавляет Елена Кондратюк.

Несмотря на то, что регистрация на 10-й Украинский женский конгресс уже завершена, желающие принять участие в мероприятии могут сделать это онлайн.

– Мы надеемся, что будет не только онлайн-трансляция, но и телетрансляция определенной части конгресса. Для нас это важно, потому что это большая коммуникация, – добавляет Елена Кондратюк.

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Фото: Украинский женский конгресс

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