Происшествия

Мать знала, но промолчала: в Одесской области у мальчика во время вскрытия обнаружили пулю в голове

В Одесской области полиция расследует гибель пятилетнего мальчика. Правоохранители задержали мать ребенка и ее сожителя.

1 сентября, 19:32