Происшествия

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleСпортМнениеВойна в УкраинеВживуюВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 225 день войны
Убили Убили
418 детей
Ранили Ранили
>787 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
5 767 взрослых
Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось

Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось

Ориентировочные потери врага (06.10 06:00)
Личный состав Личный состав ~ 61 330 +330
Танки Танки 2 449 +14
Боевые бронированные машины Боевые бронированные машины 5 064 +26
Пушки Пушки 1 424 +10
РСЗО РСЗО 344 +3
Средства ПВО Средства ПВО 177 +1
Самолеты Самолеты 266
Вертолеты Вертолеты 232
Автомобильная техника и цистерны Автомобильная техника и цистерны 3 854 +13
Корабли/катера Корабли/катера 15
БпЛА БпЛА 1 047 +15
Специальная техника Специальная техника 134 +2
Крылатые ракеты Крылатые ракеты 246

Последние видео

У сына нет части черепа: матери тяжелораненых детей не сдержали слез после обстрелов Харькова У сына нет части черепа: матери тяжелораненых детей не сдержали слез после обстрелов Харькова
Нефтеперерабатывающий завод в России могли атаковать беспилотником PD-2 или Phenix Ghost Нефтеперерабатывающий завод в России могли атаковать беспилотником PD-2 или Phenix Ghost
Школа сгорела вместе с Достоевским: последствия смертельного обстрела Харькова Школа сгорела вместе с Достоевским: последствия смертельного обстрела Харькова
Мужчин расстреливали, а женщин насиловали: преступления оккупантов в Берестянке Мужчин расстреливали, а женщин насиловали: преступления оккупантов в Берестянке
В Харьковской области оккупанты уничтожили дом ветерана Второй мировой войны В Харьковской области оккупанты уничтожили дом ветерана Второй мировой войны
В Днепропетровской области российская ракета упала возле школы, где прятались беженцы В Днепропетровской области российская ракета упала возле школы, где прятались беженцы

Популярные новости

Оккупанты выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300, есть разрушения Оккупанты выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300, есть разрушения
Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка
На Харьковщине оккупанты обстреляли колонну авто: погибли более 20 человек, среди них есть дети На Харьковщине оккупанты обстреляли колонну авто: погибли более 20 человек, среди них есть дети

Происшествия

Прилетели почти 40 снарядов: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Фото
Прилетели почти 40 снарядов: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские войска снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

 Октябрь, 07 в 8:34
Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось
Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось

Благодаря работе специальных служб, спасателей и врачей удалось сохранить жизнь 21 человеку, которому уже оказали необходимую помощь.

 Октябрь, 06 в 22:42
В Киеве мужчина похитил жену товарища из-за долга: его остановил военный ВСУ
Фото Видео
В Киеве мужчина похитил жену товарища из-за долга: его остановил военный ВСУ

Проезжая рядом, защитник ВСУ заметил женщину с завязанными руками, которую толкал в машину неизвестный мужчина.

 Октябрь, 06 в 21:36
Обновлено
Сбили три Shahed-136 над морем: Одесскую область снова атаковали дронами-камикадзе
Фото
Сбили три Shahed-136 над морем: Одесскую область снова атаковали дронами-камикадзе

Раздалась серия мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги в Одессе и области. Три Shahed-136 силами ПВО были сбиты над морем.

 Октябрь, 06 в 20:40
Нет уцелевших домов и везде буквы Z: как оправляется село Каменка после оккупации
Фото
Нет уцелевших домов и везде буквы Z: как оправляется село Каменка после оккупации

Село Каменка расположено в семи километрах от Изюма. В оккупации населенный пункт находился до начала сентября — его освободили Вооруженные силы Украины вместе со всей Изюмщиной.

 Октябрь, 06 в 19:37
В Одессе раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО
В Одессе раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО

В Одессе вечером раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО.

 Октябрь, 06 в 18:43
В Таиланде экс-полицейский совершил нападение на детский сад — погибли по меньшей мере 23 ребенка
Видео
В Таиланде экс-полицейский совершил нападение на детский сад — погибли по меньшей мере 23 ребенка

В результате стрельбы в детском саду в Таиланде погибли по меньшей мере 23 ребенка, всего погибло 38 человек.

 Октябрь, 06 в 17:11
Взрывы в Киеве, воздушной тревоги нет — что известно
Взрывы в Киеве, воздушной тревоги нет — что известно

Жители Киевской области могут слышать звуки взрывов.

 Октябрь, 06 в 12:42
Заманил и хотел поработить: на Днепропетровщине мужчина пытался развратить двух девочек
Заманил и хотел поработить: на Днепропетровщине мужчина пытался развратить двух девочек

В Днепропетровской области мужчина заманил к себе к себе в гости девочек 4 и 7 лет. Его задержали.

 Октябрь, 05 в 20:35
В Херсоне ночью нанесли удар по гостинице, где могли жить сотрудники ФСБ
В Херсоне ночью нанесли удар по гостинице, где могли жить сотрудники ФСБ

В херсонской гостинице, уничтоженной во время ночного удара, жили сотрудники ФСБ.

 Октябрь, 05 в 14:18
Обновлено
РФ нанесла удар по Запорожью ракетами Искандер-К, есть разрушения
Фото
РФ нанесла удар по Запорожью ракетами Искандер-К, есть разрушения

РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, работает наше ПВО.

 Октябрь, 05 в 12:23
В Херсоне слышны взрывы: воздушную тревогу в городе не объявляли
В Херсоне слышны взрывы: воздушную тревогу в городе не объявляли

В Херсоне сообщают о мощных взрывах: воздушной тревоги в городе не было.

 Октябрь, 05 в 10:50
Прятался под трупом, чтобы не замерзнуть: житель Ворзеля рассказал о “ямах смерти” оккупантов
Прятался под трупом, чтобы не замерзнуть: житель Ворзеля рассказал о “ямах смерти” оккупантов

В Гостомеле Киевской области оккупанты мучили в холодильных камерах 50 человек.

 Октябрь, 04 в 16:35
Оборотни в погонах: СБУ установила личности 12 правоохранителей-коллаборантов
Фото
Оборотни в погонах: СБУ установила личности 12 правоохранителей-коллаборантов

СБУ установила личности дежурных правоохранителей-оборотней и факты репрессий и фабрикование “доказательств” против украинцев на временно оккупированных территориях.

 Октябрь, 04 в 15:46
В Николаевской области сообщают о взрывах после объявления воздушной тревоги
В Николаевской области сообщают о взрывах после объявления воздушной тревоги

На Миколаївщині повідомляють про вибухи 4 жовтня.

 Октябрь, 04 в 14:50
Обновлено
Пытался атаковать Одессу: силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136
Пытался атаковать Одессу: силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136

Российские оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе Shahed-136.

 Октябрь, 04 в 12:52
Полиция разоблачила мошенников, обманувших украинцев на 10 млн грн, предлагая работу в Европе
Видео
Полиция разоблачила мошенников, обманувших украинцев на 10 млн грн, предлагая работу в Европе

В Киеве правоохранители задержали 13 человек, которые могут быть причастны к мошенничеству.

 Октябрь, 04 в 12:45
Обновлено
В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних напал на полицейских, есть погибшая
В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних напал на полицейских, есть погибшая

В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних убил сотрудницу Национальной полиции.

 Октябрь, 03 в 19:05
Выстрелил и забрал $350 тыс.: в Днепре группа мужчин совершила разбойное нападение
Фото
Выстрелил и забрал $350 тыс.: в Днепре группа мужчин совершила разбойное нападение

В Днепре полицейские задержали вооруженную преступную группу по подозрению в разбойном нападении.

 Октябрь, 03 в 17:02
Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка
Фото Видео
Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине отчим пытался убить ребенка

На Киевщине задержали мужчину, который пытался убить ребенка.

 Октябрь, 03 в 15:55

Знайшли помилку в тексті?
Помилка