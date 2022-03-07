Происшествия

Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось
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В Киеве мужчина похитил жену товарища из-за долга: его остановил военный ВСУ
Проезжая рядом, защитник ВСУ заметил женщину с завязанными руками, …
- Сбили три Shahed-136 над морем: Одесскую область снова атаковали дронами-камикадзе
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Российские войска снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.
Благодаря работе специальных служб, спасателей и врачей удалось сохранить жизнь 21 человеку, которому уже оказали необходимую помощь.
Проезжая рядом, защитник ВСУ заметил женщину с завязанными руками, которую толкал в машину неизвестный мужчина.
Раздалась серия мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги в Одессе и области. Три Shahed-136 силами ПВО были сбиты над морем.
Село Каменка расположено в семи километрах от Изюма. В оккупации населенный пункт находился до начала сентября — его освободили Вооруженные силы Украины вместе со всей Изюмщиной.
В Одессе вечером раздался взрыв – в ОВА подтвердили работу ПВО.
В результате стрельбы в детском саду в Таиланде погибли по меньшей мере 23 ребенка, всего погибло 38 человек.
Жители Киевской области могут слышать звуки взрывов.
В Днепропетровской области мужчина заманил к себе к себе в гости девочек 4 и 7 лет. Его задержали.
В херсонской гостинице, уничтоженной во время ночного удара, жили сотрудники ФСБ.
РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, работает наше ПВО.
В Херсоне сообщают о мощных взрывах: воздушной тревоги в городе не было.
В Гостомеле Киевской области оккупанты мучили в холодильных камерах 50 человек.
СБУ установила личности дежурных правоохранителей-оборотней и факты репрессий и фабрикование “доказательств” против украинцев на временно оккупированных территориях.
На Миколаївщині повідомляють про вибухи 4 жовтня.
Российские оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе Shahed-136.
В Киеве правоохранители задержали 13 человек, которые могут быть причастны к мошенничеству.
В Черновцах подозреваемый в развращении несовершеннолетних убил сотрудницу Национальной полиции.
В Днепре полицейские задержали вооруженную преступную группу по подозрению в разбойном нападении.