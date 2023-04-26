Происшествия
Из-за атаки РФ поврежден Национальный университет пищевых технологий. Детали – на Фактах ICTV.
Президент Владимир Зеленский рассказал об атаке Шахедов на университет в Киеве.
Прогремели мощные взрывы в Днепре 2 сентября. Что известно – в материале Фактов ICTV.
Утренняя атака РФ на Киевскую область: в двух районах есть раненые, спасатели работают на местах попадания.
В Киеве утром 2 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы, позже в столице слышались повторные.
В результате российской атаки повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
О последствиях взрывов в Вишневом сегодня, 1 сентября, — читайте в материале.
В течение вторника звучали взрывы в Днепре и области. Повреждена инфраструктура и дома, пятеро раненых.
В Одесской области полиция расследует гибель пятилетнего мальчика. Правоохранители задержали мать ребенка и ее сожителя.
В ночь на 22 августа в результате российской атаки на Киев загорелось складское помещение в Дарницком районе, есть пострадавшие.
О последствиях взрывов в Вишневом сегодня, 1 сентября, — читайте в материале.
Что известно о пожаре на складах в Деснянском районе Киева – читайте в материале.
В результате ДТП в Киеве в Соломенском районе есть погибшие и пострадавшие - подробнее в материале Фактов ICTV.
Попадания, разрушения и пожары зафиксированы как минимум в трёх районах столицы.
В течение дня 29 августа россияне атакуют Киев дронами. Вечером прогремели взрывы в Оболонском районе.
В ходе атаки на Киевщину разрушен склад Roshen в Чубинском, распределительный центр Дома Игрушек, логистический центр Фора и объект Comfy.
В пятницу вечером российские оккупанты терроризируют Киев беспилотниками. В городе работает противовоздушная оборона.
РФ атаковала Киевскую область дронами и баллистикой. Что известно - на Фактах ICTV.