Происшествия

Укр Рус
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Происшествия

РФ атаковала университет в Киеве, 160 студентов были в укрытии — Зеленский
Шахеды ударили по университету в Киеве 2 сентября
Срочно
Взрывы в Киеве 2 сентября: повреждены многоэтажка и медицинское учреждение, есть пострадавшие
Шахед
Срочно
Атака на Одессу 2 сентября: повреждены многоэтажка, лицеи, среди пострадавших – ребенок
ДСНС, рятувальник
Ударом РФ повреждена часть оборудования Одесской ТЭЦ — Нафтогаз
Повреждено оборудование Одесской ТЭЦ после атаки РФ 31 августа
Национальный университет пищевых технологий после атаки показали в МОН: повреждения значительные

Из-за атаки РФ поврежден Национальный университет пищевых технологий. Детали – на Фактах ICTV.

Національний університет харчових технологій пошкоджено через атаку РФ
РФ атаковала университет в Киеве, 160 студентов были в укрытии — Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал об атаке Шахедов на университет в Киеве.

Шахеды ударили по университету в Киеве 2 сентября
Срочно
Взрывы в Днепре 2 сентября: РФ ударила по продуктовым складам, есть жертвы и пострадавшие

Прогремели мощные взрывы в Днепре 2 сентября. Что известно – в материале Фактов ICTV.

Взрывы в Днепре: что произошло сегодня 2 сентября 2026
Россия утром атаковала Киевщину: есть раненые, повреждены склады и дома

Утренняя атака РФ на Киевскую область: в двух районах есть раненые, спасатели работают на местах попадания.

Утренняя атака на Киевскую область 2 сентября 2026 года: последствия
Срочно
Взрывы в Киеве 2 сентября: повреждены многоэтажка и медицинское учреждение, есть пострадавшие

В Киеве утром 2 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы, позже в столице слышались повторные.

Шахед
Срочно
Атака на Одессу 2 сентября: повреждены многоэтажка, лицеи, среди пострадавших – ребенок

В результате российской атаки повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

ДСНС, рятувальник
Срочно
Взрывы в Вишневом: горели два таунхауса, среди раненых — ребенок

О последствиях взрывов в Вишневом сегодня, 1 сентября, — читайте в материале.

Атака на Вишневе 1 вересня 2026
Взрывы в Днепре и области 1 сентября: РФ атаковала регион 50 раз, есть пострадавшие

В течение вторника звучали взрывы в Днепре и области. Повреждена инфраструктура и дома, пятеро раненых.

вибухи в Дніпрі 1 вересня
Мать знала, но промолчала: в Одесской области у мальчика во время вскрытия обнаружили пулю в голове

В Одесской области полиция расследует гибель пятилетнего мальчика. Правоохранители задержали мать ребенка и ее сожителя.

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Вечерний обстрел Киева 1 сентября: по дронам работает ПВО

Взрывы в Киеве 1 сентября: Виталий Кличко призвал горожан не покидать укрытие.

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Срочно
Ночные взрывы в Киеве: загорелся склад в Дарницком районе, есть погибший и раненые

В ночь на 22 августа в результате российской атаки на Киев загорелось складское помещение в Дарницком районе, есть пострадавшие.

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Срочно
Взрывы в Вишневом: горели два таунхауса, среди раненых — ребенок

О последствиях взрывов в Вишневом сегодня, 1 сентября, — читайте в материале.

Атака на Вишневе 1 вересня 2026
В Погребах под Киевом загорелись склады, есть пострадавшие – КГВА

Что известно о пожаре на складах в Деснянском районе Киева – читайте в материале.

Взрывы в Киеве: что произошло сегодня, 31 августа 2026 года
Срочно
ДТП в Киеве: авто въехало в остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие

В результате ДТП в Киеве в Соломенском районе есть погибшие и пострадавшие - подробнее в материале Фактов ICTV.

Смертельное ДТП в Киеве 19 августа: последствия
Взрывы в Киеве 20 августа: повреждены многоэтажки, есть погибшие и пострадавшие

Попадания, разрушения и пожары зафиксированы как минимум в трёх районах столицы.

Атака на Київ 20 серпня 2026
Срочно
Взрывы в Киеве 29 августа: горит многоэтажка в Оболонском районе

В течение дня 29 августа россияне атакуют Киев дронами. Вечером прогремели взрывы в Оболонском районе.

Шахед
Атака на Киевщину: разрушены склады Roshen, Дома Игрушек и Форы

В ходе атаки на Киевщину разрушен склад Roshen в Чубинском, распределительный центр Дома Игрушек, логистический центр Фора и объект Comfy.

Атака на логистические центры Roshen, Фора, Comfy и Дом Игрушек 27 августа
Срочно
Взрывы в Киеве 28 августа: в центре работают ПВО по вражеским БпЛА

В пятницу вечером российские оккупанты терроризируют Киев беспилотниками. В городе работает противовоздушная оборона.

Шахед
Атака на Киевщину дронами и баллистикой: в Бориспольском районе горят склады

РФ атаковала Киевскую область дронами и баллистикой. Что известно - на Фактах ICTV.

Рятувальник ДСНС
Удар России по Борисполю: повреждены продовольственные склады и объекты Красного Креста

Подробнее о ликвидации последствий атаки РФ по продовольственным складам и объектам Красного Креста в Борисполе читайте в материале.

Атака РФ в Борисполе по продовольственным складам и объектам Красного Креста
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