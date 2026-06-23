Как менять собственную общину: какие есть инструменты влияния и почему важен честный диалог

Большинство обыденных проблем украинских общин решается именно на местном уровне. Речь идет о транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, доступе к услугам и прочем. Местные жители могут влиять на эти решения своей проактивной позицией или работой в органах местного самоуправления.

Ведущая телемарафона Єдині новини Яна Брензей поговорила с руководителем Нововоронцовской поселковой военной администрации Херсонской области Андреем Селецким, который испробовал оба варианта, а также с директором 29-го лицея Каменского городского совета Ольгой Баштаненко о том, как можно влиять на изменения.

Почему важно идти на конструктивный диалог

Руководитель Нововоронцовской поселковой военной администрации Херсонской области Андрей Селецкий рассказал, что у жителей общин есть множество инструментов для влияния на решения, начинают от социальных сетей до прямого контакта с представителями власти.

– Почему вы согласились возглавить поселковую военную администрацию и что увидели, когда приступили к этой работе?

– Главная причина: я очень люблю свой край и с детства мечтаю его развивать. После войны и активных боевых действий на территории общины, я, будучи волонтером Красного Креста, своими глазами видел, в каком состоянии община, села и люди. Я понимал, что это тот момент, который написан на моей судьбе. По предложению Херсонской областной военной администрации я согласился работать.

– Община пережила боевые действия, фактически через реку – фронт. Какие инструменты у граждан, чтобы влиять на решение поселковой администрации?

– Инструментов множество: приходить, работать, помогать, создавать общественные организации, инициативные группы, выражать свою точку зрения конструктивно. Не было еще ни одного случая, чтобы человек, имеющий какое-либо предложение или конструктив, не был услышан, или не приняли во внимание его точку зрения.

Сегодня социальные инструменты настолько развиты, начиная от социальных медиа и заканчивая прямым доступом. К примеру, у меня нет часов приема. Я принимаю людей постоянно, как только я на месте, в командировке или где-то не на выезде. Я ни от кого не прячу свой номер телефона. Бывает, что люди вечером приходят что-то спросить.

– Что самое важное для построения доверия между властью и гражданами на местах?

– Во-первых, это честный и конструктивный диалог. Когда человек пришел на встречу, имеет вопросы или какие-то претензии, высказывает их без агрессии или надуманных штампов, то в основном 90% решается. Через два-три звонка все решается. Когда идет прямой контакт, то и вопросы решаются.

Во-вторых, это готовность брать ответственность. Мы сейчас, даже будучи фронтовой общиной, стараемся разрабатывать план обращения с твердыми бытовыми отходами. Пытаемся делать полигон, вывоз, тарифы и прочее. И люди, к сожалению, не хотят брать на себя ответственность за чистую окружающую среду, а переводят это на коммунальные предприятия или на органы местного самоуправления, что мы виноваты в том, что их балки, леса или места отдыха заброшены мусором.

Очень важный момент – готовность брать ответственность. Оплачивать воду, свет, коммунальные услуги и прочее. Когда община идет в унисон с населением и руководством, тогда можно строить новое, развивать и говорить о прогрессе.

Основа золотого треугольника для развития образования

Директор 29-го лицея Каменского городского совета Ольга Баштаненко рассказала, что именно личный пример и неравнодушие лежат в основе золотого треугольника, объединяющего родителей, учителей и учащихся в сфере прогрессивного образования.

– Участие в работе общины всегда было на первом плане, потому что рядом со мной круг единомышленников. Мы проводили благотворительные ярмарки, собирали большие деньги – это было в поддержку Вооруженных сил Украины. Медикаменты, продукты, дети производили собственные обереги. Мы все это передавали на передовую.

На мой взгляд, все начинается с малых корней. Еще с детства, я вспоминаю, однажды мама мне рассказала такую ​​мудрость. Она мне очень впала в душу. Было сказано: человек искал свое счастье. И вот он шел по дороге и считал себя очень несчастным. Навстречу шел мудрец. Он думал, сейчас я спрошу у него. Спросил: как мне обрести счастье? Мудрец остановился, подумал и сказал: ищи зерна.

Тогда мне трудно было различить: как это ищи зерна? Но в течение жизни я их насобирала вместе с учителями. Сколько в меня засеяли. Когда собираешь этот замечательный урожай, посеянных своих зерен, конечно радуешься. Это наслаждение. Из-за того, что я горю этим всю жизнь, зажигаю своих коллег, то мы уверенно двигаемся вперед.

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