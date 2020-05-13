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Новости Украины:

Очередей на въезд в Крым с материковой части Украины нет

Очередей на въезд в Крым с материковой части Украины нет

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Бизнес и финансы

Тариф на холодную и горячую воду в Киеве в 2020 не изменится — КГГА

Тариф на холодную и горячую воду в Киеве останется неизменным до конца 2020 года, заявили в КГГА.

Тариф на холодную и горячую воду в Киеве в 2020 не изменится — КГГА

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Политика
Местные выборы в Украине назначили с учетом нового деления на районы

Местные выборы в Украине назначили с учетом нового деления на районы

ЦИК назначила местные выборы с учетом нового разделения на районы.

Пленки Деркача: Зеленский опроверг вмешательство Украины в выборы США

Пленки Деркача: Зеленский опроверг вмешательство Украины в выборы США

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг вмешательство Украины в выборы в США.

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Общество
Кабмин продлит дистанционное школьное обучение для регионов красной зоны

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Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Батькивщина делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

Батькивщина делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

Разорвать цепи: Кабмин планирует усилить контроль за соблюдением самоизоляции

Разорвать цепи: Кабмин планирует усилить контроль за соблюдением самоизоляции

Новости Украины


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