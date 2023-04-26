Новости Украины:

РФ существенно нарастила интенсивность ударов реактивными беспилотниками по Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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В Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, заявили в КГГА.
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Военные получат больше возможностей для сообщения о возможной коррупции, заявили в Минобороны – подробнее в материале Фактов ICTV.
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Кремлевский диктатор Владимир Путин двигается к эскалации войны в Украине, поскольку переговоры зашли в тупик, пишут СМИ.
Днепровский городской совет утвердил новую дату основания города - 1526 год. Решение приняли 19 августа на 84-й сессии горсовета на основании исследований.
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Факты ICTV обратились к адвокату Адвокатского бюро Ивана Хомича Елене Воронковой, чтобы выяснить, с какими болезнями можно уволиться с военной службы.
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