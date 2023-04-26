Новости Украины:

Украина

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РФ рассматривает возможность усиления атак баллистическими ракетами по Киеву, как эскалацию войны — Bloomberg
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В Польше избили 15-летнего украинца: задержали двух подозреваемых Удары по Охматдету и журналистам Reuters: объявлены подозрения командирам РФ
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Школы Киева начнут учебный год в очно-дистанционном формате
В Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, заявили в КГГА.
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Потери РФ на 31 августа: уничтожено еще 1 600 оккупантов и более 2 тыс. БпЛА
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Сбивание дронов должно быть более 90%: Зеленский поставил цель
Цель Путина – вся Украина: РФ хочет мобилизовать 300 тыс. уже в этом году
Окупанти
В июле РФ в пять раз увеличила использование реактивных БпЛА — Игнат

РФ существенно нарастила интенсивность ударов реактивными беспилотниками по Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ППО
Вадим Ченчик временно возглавил Госпогранслужбу: Зеленский подписал указ

Вадим Ченчик назначен на должность временного исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы – подробнее в материале Фактов ICTV.

Вадим Ченчик назначен на должность в. о. о. главы Госпогранслужбы
Поверка счетчиков воды в военное положение: когда нужно проверять прибор в 2026 году

Проводится ли поверка счетчиков воды во время военного положения, читайте в материале Фактов ICTV.

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Общество
Школы Киева начнут учебный год в очно-дистанционном формате

В Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, заявили в КГГА.

школа
Удары по Охматдету и журналистам Reuters: объявлены подозрения командирам РФ

Как СБУ и ОГП заочно предъявили подозрение россиянам, которые руководили ракетными ударами по Охматдету и журналистам Reuters – читайте в материале.

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Общество
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара

Смотрите онлайн карту воздушных тревог в Украине - на Фактах ICTV.

Карта повітряних тривог Факти ICTV
Силы обороны поразили РЛС и командно-штабную машину С-400 в РФ — Генштаб

Украинские военные поразили ряд важных объектов российских оккупантов.

Атака українських дронів
Кабмин предлагает расширить права военных на разоблачение коррупции

Военные получат больше возможностей для сообщения о возможной коррупции, заявили в Минобороны – подробнее в материале Фактов ICTV.

Військові ЗСУ
Качество воздуха на Киевщине ухудшилось из-за атак РФ: в списке пять населенных пунктов

В каких населенных пунктах Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха — читайте на Фактах ICTV.

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Экономика
Стартувала місія МВФ в Україні: обговорюватимуть стан економіки, реформи та бюджет-2027

Однією з ключових тем переговорів стане проєкт державного бюджету України на 2027 рік.

МВФ
РФ рассматривает возможность усиления атак баллистическими ракетами по Киеву, как эскалацию войны — Bloomberg

Кремлевский диктатор Владимир Путин двигается к эскалации войны в Украине, поскольку переговоры зашли в тупик, пишут СМИ.

Володимир Путін
На 250 лет старше: горсовет Днепра изменил дату основания города

Днепровский городской совет утвердил новую дату основания города - 1526 год. Решение приняли 19 августа на 84-й сессии горсовета на основании исследований.

Місто Дніпро
Экономика
Почему не выплачивают Национальный кэшбек: когда ждать деньги за последние три месяца

Разбираемся, почему не выплачивают Национальный кэшбэк, когда поступят деньги и что будет с выплатой за июль.

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Объясняем
С какими болезнями военнослужащим можно уволиться с военной службы: объясняет адвокат

Факты ICTV обратились к адвокату Адвокатского бюро Ивана Хомича Елене Воронковой, чтобы выяснить, с какими болезнями можно уволиться с военной службы.

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Экономика
Какую сумму можно получать на карту в 2026 году: когда банк может заблокировать счет

Какую сумму можно получать на карточку в 2026 году, какие ограничения действуют во время переводов и когда банк может обратить внимание на операции, Фактам ICTV рассказала ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

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Экономика
Тариф на свет в сентябре 2026 года: изменятся ли цены для украинцев

Каким будет тариф на свет в сентябре 2026 года – читайте в материале.

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Корецкий заявил о пересмотре комендантского часа из-за новой тактики атак РФ

Сергей Корецкий доложил Владимиру Зеленскому о подготовке изменений в работе государства из-за новой тактики российских атак.

Корецкий о пересмотре комендантского часа
Выезд мужчин за границу с 1 сентября: кто имеет право и какие документы нужны

Что известно о правилах выезда мужчин за границу с 1 сентября – читайте в материале.

Выезд мужчин за границу с 1 сентября 2026 года: какие изменения предусмотрены
Экономика
Тарифы на коммуналку с 1 сентября: сколько будут стоить свет, газ и вода

С 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей не изменятся. Какие тарифы действуют сейчас – подробнее в материале Фактов ICTV.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября 2026 года: что изменится для украинцев
Проверка пенсионеров: как изменится порядок верификации выплат в 2026 году

Как проводится проверка пенсионеров по инвалидности в 2026 году и что изменилось, читайте в материале Фактов ICTV.

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