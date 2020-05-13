Новости Украины:

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Кабмин продлит дистанционное школьное обучение для регионов красной зоны
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120 больных за сутки и две смерти: коронавирус в Киеве 9 августа
Статистику распространения коронавируса в Киеве 9 августа, читайте на сайте Факты ICTV.
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Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)
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Местные выборы в Украине назначили с учетом нового деления на районы
ЦИК назначила местные выборы с учетом нового разделения на районы.
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Как проходит 151 день карантина в Украине, введенного с 12 марта в связи с распространением коронавируса в мире – в материале Фактов ICTV.
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Разорвать цепи: Кабмин планирует усилить контроль за соблюдением самоизоляции
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Журналист проекта Схемы Михаил Ткач зафиксировал дома признаки “прослушки” и сообщил о находке в полицию.
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Карантин 8 августа: новые антирекорды и прекращение работы КПВВ на границе с Крымом
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Зеленский готовится ко второй волне Covid-19 и просит правительство подготовить больницы и пересмотреть работу КПВВ.
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Украинские журналисты вылетели из Минска в Одессу.
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Учителей не будут тестировать на Covid-19 перед началом учебного года — Степанов
Минздрав не будет обеспечивать школы тестами для выявления Covid-19, чтобы учителя смогли провериться в начале учебного года.
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В столице за сутки выявили рекордное количество инфицированных
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