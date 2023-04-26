Новости Украины:

Какую сумму можно получать на карту в 2026 году: когда банк может заблокировать счет

Какую сумму можно получать на карточку в 2026 году, какие ограничения действуют во время переводов и когда банк может обратить внимание на операции, Фактам ICTV рассказала ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

21 августа, 12:50