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Факты / Происшествия

В Одессе слышны взрывы: жителей призывают находиться в укрытиях

Юля Захарченко редактор ленты
рятувальники

Местные жители сообщают о ряде взрывов в Одессе. Граждан призывают находиться в укрытиях или бомбоубежищах.

По неподтвержденным данным, жители Одессы видят ракеты в городе. Городской глава Одессы Геннадий Труханов сообщил, что город находится под вражеским ракетным обстрелом.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире украинского информационного телемарафона сообщил, что несколько вражеских ракет попало по городу.

Жители города и украинские СМИ сообщают о черном дыме в небе Одессы. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Полномасштабные ракетные обстрелы страны-агрессора России по украинским городам продолжаются с утра 24 февраля. РФ больше 70 дней убивает мирных жителей и разрушает украинскую инфраструктуру. Тысячи граждан остались без дома в результате действий России.

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Фото: Depositphotos

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