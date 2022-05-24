Май, 24 в 15:32

В Луганской области российские солдаты обстреляли территорию ЧАО Северодонецкое объединение Азот. В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека, еще один житель ранен.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что плотность и количество вражеского огня увеличивается каждый день. Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска.

— Но за три месяца враг едва продвинулся, поэтому продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей. Сегодня утром российские войска вновь открыли огонь по территории объединения Азот, где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ, — рассказал глава Луганской ОВА.

В результате обстрелов погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города.

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Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью, отметил Сергей Гайдай.

Фото: Луганская ОВА