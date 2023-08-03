Утром россияне обстреляли троллейбус в Херсоне: ранены гражданские и спасатели

Сегодня утром российские оккупанты артиллерией обстреляли Херсон.

Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Вражеские снаряды попали в троллейбус, пассажиры которого ехали на работу. Ранения получили три человека: 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина. Сейчас врачи борются за его жизнь.

По словам Александра Прокудина, под обстрел попал собор, мимо которого в это время и ехал троллейбус.

Как сообщил председатель ГСЧС Сергей Крук, после обстрела во время тушения пожара в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо пожарных.

Их госпитализировали. Повреждена и спецтехника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрей Ермак, ГСЧС

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