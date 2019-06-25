Секс-символ 90-х Памела Андерсон рассталась со своим женихом, футболистом сборной Франции Адилем Рами.

Американская модель и секс-символ 90-х Памела Андерсон рассталась с футболистом сборной Франции и Олимпик Марселя Адилем Рами.

Инициатором разрыва выступила американка, заявив, что причиной такого решения стали постоянные измены Рами.

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На своей странице в Instagram Андерсон написала эмоциональный пост, в котором обозвала футболиста “монстром” и заявила, что боится его.

— Последние два года моей жизни были сплошной ложью. Меня обманули, заставили поверить в “большую любовь”. Он жил двойной жизнью и всех обманывал. Как это возможно – контролировать ум и сердце сразу двух женщин? Уверена, что были и другие. Он монстр. Теперь я уеду из Франции. Он приходил в гостиницу, где я живу, но охрана его не пропустила. У меня есть охранник, так как он пугает меня. Он много раз делал мне больно и угрожал, – написала Памела.

51-летняя Андерсон и 33-летний Рами начали встречаться в 2017 году. В 2018 году они расходились, но в марте этого года снова сошлись. Раме стал чемпионом мира в 2018 году в составе сборной Франции.

Ранее Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме.

Источник: The Pamela Anderson Foundation