Европейский футбольный союз объявил список номинантов по итогам розыгрыша Лиги чемпионов-2018/19.

УЕФА назвал имена 12 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по каждой из позиций.

Победитель прошлогоднего розыгрыша ЛЧ — английский Ливерпуль в списке представлен пятью игроками – голкипер Алиссон Бекер, два защитника Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк, капитан красных Джордан Хендерсон и форвард Садио Мане.

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А вот египетский форвард мерсисайдцев Мохаммед Салах в список претендентов не попал.

Номинанты на награды по позициям в Лиге чемпионов-2018/19:

Вратари : Алиссон (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

: Алиссон (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона) Защитники : Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус)

: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус) Полузащитники : Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм)

: Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм) Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус)

Победителей объявят 29 августа во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Ранее ФИФА назвала десятку номинантов на награду лучшего тренера года.