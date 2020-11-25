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Марія Степанюк |

С Леванодовски и Ван Дейком: ФИФА объявила номинантов на награду The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список номинантов на премию The Best по итогам 2020 года.

Список претендентов объявили в категориях: лучшие футболист и футболистка, вратарь, тренер и гол.

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11 декабря ФИФА назовет шорт-лист претендентов в каждой из категорий, в который войдут по три претендента на победу.

Церемония вручения наград состоится 17 декабря в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Список номинантов на премию The Best

Лучший футболист:

  • Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль, Испания)
  • Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
  • Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
  • Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
  • Лионель Месси (Барселона, Аргентина)
  • Неймар (ПСЖ, Бразилия)
  • Серхио Рамос (Реал, Испания)
  • Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Лучшая футболистка:

  • Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити, Англия)
  • Дельфин Каскарино (Лион, Франция)
  • Каролин Грэм Хансен (Барселона, Норвегия)
  • Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси, Дания)
  • Дженнифер Эрмосо (Барселона, Испания)
  • Цзи Со-юн (Челси, Южная Корея)
  • Саманта Керр (Челси, Австралия)
  • Кумагай Саки (Лион, Япония)
  • Дженнифер Марожан (Лион, Германия)
  • Вивианна Мидема (Арсенал, Нидерланды)
  • Венди Ренар (Лион, Франция)

Лучший вратарь:

  • Алиссон Беккер (Ливерпуль, Бразилия)
  • Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
  • Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика)
  • Мануэль Нойер (Бавария, Германия)
  • Ян Облак (Атлетико, Словения)
  • Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия)

Лучший тренер:

  • Марсело Бьелса (Лидс Юнайтед, Аргентина)
  • Ханс-Дитер Флик (Бавария, Германия)
  • Юрген Клопп (Ливерпуль, Германия)
  • Хулен Лопетеги (Севилья, Испания)
  • Зинедин Зидан (Реал, Франция)

За своего фаворита отдать голос может каждый желающий на официальном сайте FIFA.com после авторизации. Голосование продлится до 9 декабря 2020 года.

В прошлом году награду FIFA The Best получил капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. В голосовании он обошел защитника Ливерпуля Вирджил Ван Дейка и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Источник: FIFA

Фото: Getty Images

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