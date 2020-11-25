Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список номинантов на премию The Best по итогам 2020 года.

Список претендентов объявили в категориях: лучшие футболист и футболистка, вратарь, тренер и гол.

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11 декабря ФИФА назовет шорт-лист претендентов в каждой из категорий, в который войдут по три претендента на победу.

Церемония вручения наград состоится 17 декабря в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Список номинантов на премию The Best

Лучший футболист:

Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль, Испания)

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Неймар (ПСЖ, Бразилия)

Серхио Рамос (Реал, Испания)

Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет)

Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Лучшая футболистка:

Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити, Англия)

Дельфин Каскарино (Лион, Франция)

Каролин Грэм Хансен (Барселона, Норвегия)

Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси, Дания)

Дженнифер Эрмосо (Барселона, Испания)

Цзи Со-юн (Челси, Южная Корея)

Саманта Керр (Челси, Австралия)

Кумагай Саки (Лион, Япония)

Дженнифер Марожан (Лион, Германия)

Вивианна Мидема (Арсенал, Нидерланды)

Венди Ренар (Лион, Франция)

Лучший вратарь:

Алиссон Беккер (Ливерпуль, Бразилия)

Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)

Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика)

Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

Ян Облак (Атлетико, Словения)

Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия)

Лучший тренер:

Марсело Бьелса (Лидс Юнайтед, Аргентина)

Ханс-Дитер Флик (Бавария, Германия)

Юрген Клопп (Ливерпуль, Германия)

Хулен Лопетеги (Севилья, Испания)

Зинедин Зидан (Реал, Франция)

За своего фаворита отдать голос может каждый желающий на официальном сайте FIFA.com после авторизации. Голосование продлится до 9 декабря 2020 года.

В прошлом году награду FIFA The Best получил капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. В голосовании он обошел защитника Ливерпуля Вирджил Ван Дейка и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.