Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список номинантов на премию The Best по итогам 2020 года.
Список претендентов объявили в категориях: лучшие футболист и футболистка, вратарь, тренер и гол.
Читайте: FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года
11 декабря ФИФА назовет шорт-лист претендентов в каждой из категорий, в который войдут по три претендента на победу.
Церемония вручения наград состоится 17 декабря в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Список номинантов на премию The Best
Лучший футболист:
- Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль, Испания)
- Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
- Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
- Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Лионель Месси (Барселона, Аргентина)
- Неймар (ПСЖ, Бразилия)
- Серхио Рамос (Реал, Испания)
- Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
Лучшая футболистка:
- Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити, Англия)
- Дельфин Каскарино (Лион, Франция)
- Каролин Грэм Хансен (Барселона, Норвегия)
- Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси, Дания)
- Дженнифер Эрмосо (Барселона, Испания)
- Цзи Со-юн (Челси, Южная Корея)
- Саманта Керр (Челси, Австралия)
- Кумагай Саки (Лион, Япония)
- Дженнифер Марожан (Лион, Германия)
- Вивианна Мидема (Арсенал, Нидерланды)
- Венди Ренар (Лион, Франция)
Лучший вратарь:
- Алиссон Беккер (Ливерпуль, Бразилия)
- Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
- Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика)
- Мануэль Нойер (Бавария, Германия)
- Ян Облак (Атлетико, Словения)
- Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия)
Лучший тренер:
- Марсело Бьелса (Лидс Юнайтед, Аргентина)
- Ханс-Дитер Флик (Бавария, Германия)
- Юрген Клопп (Ливерпуль, Германия)
- Хулен Лопетеги (Севилья, Испания)
- Зинедин Зидан (Реал, Франция)
За своего фаворита отдать голос может каждый желающий на официальном сайте FIFA.com после авторизации. Голосование продлится до 9 декабря 2020 года.
В прошлом году награду FIFA The Best получил капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. В голосовании он обошел защитника Ливерпуля Вирджил Ван Дейка и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.