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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

УЕФА официально исключил два города из списка хозяев Евро-2020 и добавил Севилью

Трофей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о переносе матчей чемпионата Европы, которые должны были состояться в Дублине и Бильбао, в другие города.

Матчи группового этапа в квартете Е, должны были сыграть на арене Авива в ирландской столице, перенесли в Санкт-Петербург.

Матч 1/8 финала, что сначала был запланирован в Дублине, перенесли на стадион Уэмбли в Лондон.

Четыре встречи, которые были запланированы на арене Сан-Мемес в Бильбао, теперь будут играть в Севилье на Олимпийском стадионе. Власти города планируют разрешить присутствие на стадионе 30% болельщиков от общей вместимости арены. Также в Севилье состоится один матч 1/8 финала турнира.

О том, что Бильбао не примет матчи Евро-2020 стало известно 21 апреля. УЕФА официально сообщил, что в одностороннем порядке убрал стадион Сан-Мамес из статуса резиденции на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

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В ответ власти Бильбао хотят от организации компенсацию расходов на подготовку к проведению матчей Евро-2020. Испанский город хочет от УЕФА €1,5 млн.

Источник: УЕФА

Фото: Getty Images

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