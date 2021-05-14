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Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесут из Мюнхена в Стамбул — причина
Финал футбольной Лиги чемпионов в 2023 году перенесут из Мюнхена в Стамбул. УЕФА в ближайшее время примет такое решение, так как Стамбул из-за пандемии коронавируса лишился финала в этом году.
По данным турецкого агентства Anadolu, Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году в честь 100-летия Турецкой Республики, а решение уже согласовали УЕФА и Федерация футбола Турции.
Кроме того, Стамбул также примет Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.
О проведении двух футбольных мероприятий в Стамбуле сообщат после ближайшего заседания Совета директоров УЕФА.
Перенос финала Лиги чемпионов
В этом году УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 из Стамбула в Порту на стадион Драгау. Матч состоится между английскими Манчестер Сити и Челси.
Матч состоится 29 мая. Он начнется в 23.00 по киевскому времени.
Источник: Anadolu
Фото: Dreamstime
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