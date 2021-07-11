Сборная Италии и команда Англии встретятся 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в финале Евро-2020.

Это будет 28 встреча команд в истории. Впервые они встретились еще в 1933 году в товарищеском матче. Та игра завершилась ничейным счетом 1:1. Последний раз команды играли друг с другом тоже в товарищеском матче в 2018 году и игра тоже завершилась со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, минимальными фаворитами матча являются подопечные Гарета Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки с коэффициентом 2.75. Успех итальянцев оценивается в 3.00. Ничейный исход встречи в основное время — 3.05.

На то, что команда трех львов поднимет трофей дают дают коэффициент 1.86, а на подопечных Роберто Манчини — 2.01.

Встречу в Лондоне доверили нидерландскому рефери Бьорну Кейперсу. Ему будут ассистировать соотечественники: Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Обязанности четвертого рефери исполнит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главный рефери системы VAR — немец Бастиан Данкерт. Его ассистенты: Пол Ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фритц (Германия).

Текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Англия начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.