Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграл в финальном матче Уимблдона с итальянцем Маттео Берреттини. Встреча спортсменов прошла в Лондоне 11 июля.

Первый сет выиграл Маттео Берреттини со счетом 6:7. Он проигрывал партию с брейком почти с самого начала, однако вытащил марафонский гейм на своей подаче. Таким образом отыграв сетбол, итальянец сделал обратный брек, не дав сербу подать на сет, а потом провел тай-брейк.

Во втором сете Новак Джокович реабилитировался и вышел на ничью со счетом 6:4. В этой партии серб отыграл чище, что помогло ему сравнять результат в поединке с итальянцем.

Однако Новак Джокович решил, что этого мало и подряд выиграл и в третьем сете со счетом 6:4. У Маттео был двойной брейк-пойнт, однако он допустил оплошность и упустил шанс отыграться — брейк решил все в этой партии.

Можно было заметить невооруженным глазом, как Новак Джокович намерен выиграть этот поединок с итальянцем. И ему удалось выиграть четвертый сет со счетом 6:3.

Таким образом Джонович обыграл Берреттини и стал в шестой раз победителем Уимблдонского турнира. Игра завершилась со счетом 3:1.