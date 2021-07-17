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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Хочу выиграть медаль: Свитолина рассказала о своей цели на Олимпиаде

Еліна Світоліна

Олимпийские игры – очень важный турнир, представлять Украину на котором – огромная честь.

Об этом рассказала шестая ракетка мира Элина Свитолина, которая выступит на Олимпиаде в Токио.

— Я с нетерпением жду начала турнира и стараюсь подготовиться к нему как можно лучше. Для меня играть за страну — особое чувство, — сказала Свитолина.

Теннисистка заявила, что намерена завоевать медаль и сделает для этого все возможное.

По ее словам, это невероятно важно не только для нее самой, но и для всей страны.

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Фото: Dreamstime

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