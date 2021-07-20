Олимпийские игры в Токио обошлись Японии в $15,4 млрд. Это дешевле, чем предыдущие Олимпиады, которые проходили в Лондоне и Пекине.

Сумму озвучил генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

— Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили $15,4 млрд, — заявил Муто.

Он добавил, что около $900 млн из этой суммы потратили на создание безопасных условий пребывания из-за пандемии коронавируса.

Для сравнения, летняя Олимпиада в Пекине (2008) оценивается в $40 млрд, Игры в Лондоне (2012) — в $17 млрд, а предыдущая Олимпиада в Рио-де-Жанейро (2016) обошлась в $13,1 млрд.

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля.

Сначала Олимпиада была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса соревнования сместили на один год.

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Источник: IOC Media