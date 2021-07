Летние Олимпийские игры в 2032 году будет принимать Австралия. Соревнования проведут в городе Брисбен, на востоке страны.

Такое решение в среду принял Международный олимпийский комитет в Токио, столице Японии. Брисбен стал единственным городом, который рассматривали для проведения Олимпиады-2032. Его утвердили еще зимой.

Желание провести летние соревнования среди других также озвучили Венгрия, Германия и Катар.

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021