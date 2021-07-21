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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Стало известно, где пройдет летняя Олимпиада-2032

Брисбен, Австралія

Летние Олимпийские игры в 2032 году будет принимать Австралия. Соревнования проведут в городе Брисбен, на востоке страны.

Такое решение в среду принял Международный олимпийский комитет в Токио, столице Японии. Брисбен стал единственным городом, который рассматривали для проведения Олимпиады-2032. Его утвердили еще зимой.

Желание провести летние соревнования среди других также озвучили Венгрия, Германия и Катар.

Ожидается, что на Олимпиаду в Австралии потратят $5 млрд, а экономическая выгода для страны буде более чем в три раза большей — $17 млрд.

Расходы планируют компенсировать продажами билетов, спонсорством и разрешениями на трансляцию.

После официального объявления, что Брисбен станет организатором Игр-2032, в городе начались торжества с фейерверками.

Олимпийские игры-2032 станут третьими для Австралии. Ранее соревнования проводились в Мельбурне и в Сиднее.

В прошлом году Олимпийские игры должны были состояться в Токио, столице Японии. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Церемония открытия состоится 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.

Больше об Олимпиаде-2020 в Токио читайте в материале.

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