Женской сборной Германии по хоккею на траве позволили использовать ЛГБТ-цвета во время игры на Олимпийских играх 2020 в Токио. Организаторы Олимпиады приняли соответствующее решение накануне соревнований.

Капитан команды Нике Лоренц получила разрешение играть с радужной повязкой для поддержки ЛГБТ-сообщества.

Поэтому 24-летняя Ник выведет сборную Германии с радужной повязкой на гетрах. Это произойдет на первом матче на Олимпиаде 2020 с Великобританией 25 июля, в воскресенье.

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Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Олимпиады-2020 запретили преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter и публиковать в соцсетях соответствующие фото.

Такое решение приняли за несколько часов до первого женского футбольного поединка на турнире между сборными Великобритании и Чили.

Перед игрой игроки обеих команд встали на колени, и это показали в прямом эфире. В то же время ни одно из подобных изображений не было размещено в соцсетях Токио-2020 и МОК.

Однако впоследствии комитет и организаторы Игр изменили мнение и разрешили публиковать фото спортсменов, которые склоняют колено в поддержку движения за права человека.

23 июля состоится церемония открытия летних Олимпийских игр 2020. Спортивные соревнования будут проходить до 8 августа в японской столице Токио.

Факты ICTV подготовили полное расписание соревнований на Олимпиаде 2020.