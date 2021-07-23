Женской сборной Германии по хоккею на траве позволили использовать ЛГБТ-цвета во время игры на Олимпийских играх 2020 в Токио. Организаторы Олимпиады приняли соответствующее решение накануне соревнований.
Капитан команды Нике Лоренц получила разрешение играть с радужной повязкой для поддержки ЛГБТ-сообщества.
Поэтому 24-летняя Ник выведет сборную Германии с радужной повязкой на гетрах. Это произойдет на первом матче на Олимпиаде 2020 с Великобританией 25 июля, в воскресенье.
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Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Олимпиады-2020 запретили преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter и публиковать в соцсетях соответствующие фото.
Такое решение приняли за несколько часов до первого женского футбольного поединка на турнире между сборными Великобритании и Чили.
Перед игрой игроки обеих команд встали на колени, и это показали в прямом эфире. В то же время ни одно из подобных изображений не было размещено в соцсетях Токио-2020 и МОК.
Однако впоследствии комитет и организаторы Игр изменили мнение и разрешили публиковать фото спортсменов, которые склоняют колено в поддержку движения за права человека.
23 июля состоится церемония открытия летних Олимпийских игр 2020. Спортивные соревнования будут проходить до 8 августа в японской столице Токио.
Факты ICTV подготовили полное расписание соревнований на Олимпиаде 2020.