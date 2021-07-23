Уже в пятницу, 23 июля, состоится торжественное открытие 32-х Летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые продлятся до 8 августа.

Это самые престижные спортивные соревнования в мире, в которых в этом году примет участие более 11 тыс. спортсменов из 205 стран.

Факты ICTV собрали главные факты об Олимпиаде-2020 в Токио.

Олимпиада в Токио — что нужно знать о главном спортивном событии

Коронавирус и протесты

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год, а название оставили прежнее.

В этом году Игры-2020 проводят с рядом коронавирусных ограничений. Прежде всего спортсменам разрешили прибывать в Олимпийскую деревню не раньше, чем за пять дней до старта соревнований, в которых они будут принимать участие. Через 48 часов после выступления олимпийцы должны покинуть Японию.

Им необходимо ежедневно делать Covid-тесты, носить защитные маски и не выходить за территорию поселка. Сейчас зафиксировано более 90 случаев коронавируса у людей, связанных с соревнованиями. Среди них и спортсмены, и представители персонала.

В столице Японии до сих пор не утихают протесты. Большинство японцев категорически против проведения Олимпиады. Социальный опрос в июне показал, что 80% граждан не поддерживают организацию Олимпийских игр.

Даже прибытие олимпийского огня в Токио сопровождалось митингами, одна из протестующих пыталась погасить его.

Сейчас в стране повысился суточный прирост новых случаев коронавируса. Местные жители опасаются, что приезд иностранцев приведет к увеличению количества заражений и появлению новых штаммов.

Сколько стоила Японии Олимпиада

По официальным данным, стоимость проведения Олимпийских игр в Токио для Японии — $15,4 млрд. После переноса Олимпиады дополнительные расходы на безопасность составили еще $900 млн.

Олимпийский комитет выделил $1,7 млрд на организацию соревнований. Власти Японии намеревались возместить расходы благодаря продаже билетов и потоку туристов в страну.

По оценкам, из-за коронавирусных ограничений убытки организаторов составят $21,8 млрд. Эксперты учитывали и городское планирование, и использование инфраструктурных объектов, и отсутствие туристов.

А вот из-за недопуска болельщиков убытки могут составить около $16 млрд. Еще более $5,8 млрд финансовых потерь связано с переносом Олимпиады.

Недовольными остались и спонсоры, которые рискуют не окупить свои инвестиции в Игры-2020.

Болельщики на Олимпийских играх в Токио

В связи с карантинными ограничениями вход болельщиков на Олимпийские игры запретили. Во время и после проведения Олимпиады в Японии будет действовать чрезвычайное положение.

Но на стадионах в регионах Фукусима, Мияги и Сидзуока разрешен допуск до 10 тыс. зрителей, которые могут занять до 50% мест.

Церемонию открытия посетят только 950 человек. Речь идет о представителях международных организаций, спонсорах и лидерах стран.

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Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 будет разыграно 339 комплектов медалей.

В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самые популярные виды спорта на Олимпиаде — легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика.

Украина на Олимпиаде в Токио

Олимпийская сборная Украины в на летних играх в Токио в этом году представлена ​​наименьшим количеством спортсменов за всю историю выступлений — 157.

Известному гимнасту Олегу Верняеву запретили участвовать в Олимпийских играх из-за допинга. Спортсмена дисквалифицировали на четыре года. Верняев сообщил, что планирует обжаловать решение.

По последним прогнозам компании Gracenote, Украина может занять 14-е место на Олимпиаде и выиграть 21 медаль. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прогнозирует для украинских спортсменов до 15 медалей.

За выигранные призовые места олимпийцев ждет награда от государства:

$125 тыс. за первое место и золотую медаль;

$80 тыс. — второе место и серебряная медаль;

$55 тыс. — третье место и бронзовая медаль.

Претендентами на медали считаются борец Жан Беленюк, фехтовальщица Ольга Харлан, теннисистка Элина Свитолина, дзюдоистка Дария Билодид, атлетка Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк и другие.

Какие шансы в Украины на Олимпиаде-2020 в Токио, читайте в материале.

Фото: Depositphotos, Getty Images, НОК