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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Олимпийские игры-2020 в Токио — где смотреть трансляцию соревнований

Олімпійські ігри

23 июля в городе Токио, столице Японии, стартуют 32-е Олимпийские игры-2020. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 200 стран.

Национальные олимпийские сборные будут бороться за медали в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Сборная Украины в этом году представлена ​​в составе 157 человек.

Онлайн-трансляция Олимпийских игр в Токио доступна в материале Фактов ICTV.

Олимпиада-2020 в Токио — где смотреть

Открытие Олимпийских игр состоится в пятницу, 23 июля. Посмотреть Олимпиаду можно с помощью онлайн-трансляции, которая начнется в 14.00 по киевскому времени.

Соревнования будут проводить до 8 августа.

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио

В этом году в Олимпиаде от Украины примет участие наименьшее количество участников за всю историю выступлений на летних Играх.

В июле стало известно, что на Олимпийские игры не поедет известный гимнаст Олег Верняев. Его не допустили из-за допинга и дисквалифицировали на четыре года. Спортсмен планирует обжаловать такое решение.

За призовое место и медаль украинских олимпийцев ждет финансовая награда от государства — до $150 тыс.

Украине прогнозируют 14-е место на Олимпиаде и 21 медаль. Среди претендентов на победу — Жан Беленюк, Элина Свитолина, Ярослава Магучих, Ольга Харлан, Александр Хижняк и другие.

Какие шансы у Украины на Олимпиаде-2020 в Токио, смотрите в материале.

Фото: Dreamstime

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