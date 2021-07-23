Украинские спортсмены официально стартовали на Олимпийских играх в Токио. Соревнования открыли лучники, которые провели квалификационные раунды.

В этом виде спорта за Украину выступают: Вероника Марченко, Алексей Гунбин, Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова.

Марченко показала 35-й результат, набрав 635 очков. Она вышла на спортсменку, которая показала 30-й результат. Это чемпионка мира-2019 в личном и командном первенствах Ле Цзяньин из Китая — бронзовый призер Олимпиады-2016.

Павлова набрала 631 очко и стала 41-й. Она встретится с 18-летней спортсменкой из США Дженнифер Мукино-Фернандес, которая с личным рекордом (649 очков) заняла 24-е место.

На счету Сичениковой, для которой это уже третья Олимпиада в карьере, 323 очка (54-е место). Как результат, Лидия встретится в 1/32 финала с бронзовым призером Европейских игр-2019 в смешанной команде Михелле Кнопп из Германии, которая сейчас в Токио с 655 очками стала 11-й.

Гунбин стартовал чуть позже украинских спортсменок.

Добавим, что 24 июля состоятся смешанные соревнования, а 25 июля командные.

Источник: НОК Украины

Фото: НОК Украины