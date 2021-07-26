Дарья Билодид: биография украинской дзюдоистки и ее спортивные достижения

24 июля украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала первую в истории награду для Украины в женском дзюдо на Олимпиаде, получив бронзу.

После такого триумфа бронзовый призер решила взять паузу в спортивной карьере. Поэтому пока неизвестно, когда именно дзюдоистка вернется в спорт.

Что нужно знать о чемпионке Европы и двукратной чемпионке мира Дарье Билодид — читайте в материале.

Дарья Билодид — биография

Дарья Билодид родилась 10 октября 2000 года в Киеве в семье дзюдоиста Геннадия Билодида и его жены Светланы Кузнецовой, которые сейчас являются ее тренерами.

Сначала родители будущей чемпионки были против того, чтобы дочь занималась боевыми искусствами, поэтому в трехлетнем возрасте ее решили отдать на художественную гимнастику. Но уже через несколько лет Дарья сделала выбор в пользу дзюдо.

И стоит признать, что не ошиблась. Ведь первую взрослую медаль Билодид завоевала в свои 16 лет на открытом Континентальном кубке в Праге в марте 2017 года. А уже в апреле того же года она стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 килограммов.

Впрочем, 20-летняя чемпионка может похвастаться не только спортивными достижениями. Ведь в этом году Дарья Билодид еще и получила диплом бакалавра по специальности Журналистика и социальная коммуникация в КНУ им. Тараса Шевченко.

Спортивные достижения

Через два года после завоевания титула чемпионки Европы, Дарья Билодид покорила еще одну вершину. В 2018 году на чемпионате мира украинская дзюдоистка победила сначала олимпийскую чемпионку Паулу Парето из Аргентины, а затем чемпионку мира Фуну Тонако из Японии, и стала самой молодой чемпионкой мира среди взрослых.

На следующем чемпионате мира, в 2019 году, Дарья Билодид снова завоевала золотую медаль и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в возрасте 18 лет и 11 месяцев.

В 2021 году Дарья заняла второе место на чемпионате Европы в весовой категории до 48 килограммов. Из-за травмы, полученной в полуфинале, она не смогла выйти на решающий поединок.

Наивысшие достижения Билодид:

чемпионка мира — 2018, 2019;

чемпионка Европы — 2017, 2019;

серебряный призер чемпионата Европы — 2021;

победительница GRAND SLAM Париж — 2018, 2020, Дюссельдорф — 2018, Абу-Даби — 2019;

победительница GRAND PRIX Гаага — 2017, Тунис — 2018, Загреб — 2018;

серебряный призер GRAND PRIX Тбилиси — 2019;

бронзовый призер MASTERS Доха — 2021;

бронзовый призер GRAND SLAM Будапешт — 2020;

бронзовый призер GRAND PRIX Хух-Хото — 2017;

победительница EROPEAN OPEN Прага — 2017;

победительница Кубка Европы Подчетртек — 2018;

чемпионка мира U21 — 2018;

чемпионка Европы U21 — 2016;

чемпионка мира U18 — 2015;

чемпионка Европы U18 — 2015, 2016;

серебряный призер Кубка Европы U21 Каунас — 2016 Пакш — 2016;

победительница Кубка Европы U18 Загреб — 2015, 2016, Теплице — 2015, 2016, Клуж-Напока — 2015;

чемпионка Украины U21 — 2015, 2016;

чемпионка Украины U18 — 2015, 2016, 2017;

чемпионка Украины U17 — 2014, 2015;

чемпионка Украины U16 — 2014.

Дарья Билодид — Олимпиада

Участие Билодид в Олимпийских играх 2020 — еще одно весомое достижение в ее спортивной карьере. Ведь украинская дзюдоистка не просто завоевала бронзовую медаль. Это первая в истории награда для Украины в женском дзюдо на Олимпиаде.

После своей победы спортсменка поделилась, что отдала все силы на соревнованиях:

— Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене, — отметила она.

Позже отец и тренер дзюдоистки Геннадий Билодид в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что спортсменка хочет отдохнуть.

Он отметил, что не знает, сколько времени продлится отдых. Но, по его мнению, тренировки можно продолжить, когда у нее снова появится желание.

Дарья Билодид — Instagram

Несмотря на напряженный спортивный график, Дарья Билодид является активной пользовательница Instagram. В соцсети спортсменка постит не только фото с соревнований, но и из повседневной жизни.

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Так, в ее профиле часто можно увидеть мотивирующие снимки с тренировок или отдыха. Кроме того, 20-летняя спортсменка может похвастаться стильными луками и роскошной фигурой в купальниках.

Фото: dariabilodid7